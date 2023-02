2G-plus-plus-Regel in der Brauchtumszone Köln

»Im Köl­ner Stadt­ge­biet besteht für alle, die sich an den Kar­ne­vals­ta­gen zum "Zweck des gesel­li­gen Zusam­men­seins" tref­fen, flä­chen­de­ckend die 2G-plus-Regel. Somit müs­sen alle Per­so­nen, die in der Dom­stadt fei­ern wol­len, ent­we­der ihre voll­stän­di­ge Imp­fung oder ihre Gene­sung nach­wei­sen kön­nen. Bei Letz­te­rer darf die Coro­na-Infek­ti­on nicht län­ger als drei Mona­te zurück­lie­gen. Zudem müs­sen Jecken das nega­ti­ve Ergeb­nis eines Anti­gen-Schnell-Tests (maxi­mal 24 Stun­den alt) oder eines PCR-Tests (maxi­mal 48 Stun­den alt) dabei haben. Die Test­pflicht im Frei­en ent­fällt für Geboos­ter­te und Gleich­ge­stell­te – also zum Bei­spiel Men­schen, die zwei Mal geimpft sind und eine durch einen PCR-Test nach­ge­wie­se­ne Coro­na-Infek­ti­on hat­ten. In allen Fäl­len müs­sen Erwach­se­ne zudem einen gül­ti­gen Licht­bild­aus­weis mit sich führen.

Bei Kin­dern und Jugend­li­chen, die noch kein amt­li­ches Aus­weis­pa­pier haben, reicht ein Schü­ler­aus­weis oder ein ähn­li­ches Doku­ment. Bei Schü­lern und Schü­le­rin­nen ab 16 Jah­ren wird der Test­nach­weis durch eine Beschei­ni­gung der Schu­le ersetzt. Jun­ge Jecken unter 16 Jah­ren gel­ten grund­sätz­lich als Schü­ler und benö­ti­gen des­we­gen weder Test­nach­weis noch Schulbescheinigung.

In Knei­pen, Restau­rants und sons­ti­gen Innen­räu­men in Köln, in denen Kar­ne­vals­ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den, gilt die 2G-plus-plus-Regel. Das bedeu­tet, dass selbst Geboos­ter­te und ihnen gleich­ge­stell­te Per­so­nen einen Coro­na-Test benö­ti­gen.«

Das war am 24.2.22 auf rp​-online​.de zu lesen.

