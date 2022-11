G20 zementieren mRNA-Technologie, "Impfnachweise" für Reisen und Genomüberwachung

In der von der Bundesregierung ver­öf­fent­lich­ten "Bali-Erklärung der Staats- und Regierungschefinnen und ‑chefs der G20" heißt es:

»22. Wir erken­nen an, dass eine umfas­sen­de Immunisierung gegen COVID-19 ein glo­ba­les öffent­li­ches Gut ist, und wer­den unse­re Bemühungen vor­an­trei­ben, einen raschen, gleich­be­rech­tig­ten und uni­ver­sel­len Zugang zu siche­ren, erschwing­li­chen, hoch­wer­ti­gen und wirk­sa­men Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika (VTDs) zu gewähr­leis­ten. In Anerkennung der Ministererklärung zur Reaktion der WTO auf die COVID-19-Pandemie und zur Vorbereitung auf künf­ti­ge Pandemien und des WTO-Ministerialbeschlusses zum TRIPS-Übereinkommen auf der 12. WTO-Ministerkonferenz (MC12) stel­len wir fest, dass die WTOMitglieder spä­tes­tens sechs Monate nach dem Datum ihres Ministerialbeschlusses zum TRIPS-Übereinkommen über des­sen Ausweitung auf die Produktion und Lieferung von COVID-19-Diagnostika und ‑Therapeutika ent­schei­den werden.

Wir blei­ben der Verankerung eines sek­tor­über­grei­fen­den One-Health-Ansatzes eben­so ver­pflich­tet wie der Verbesserung der glo­ba­len Überwachung ein­schließ­lich der Genomüberwachung, um Krankheitserreger und anti­mi­kro­biel­le Resistenzen (AMR) auf­zu­spü­ren, die zu einer Bedrohung der mensch­li­chen Gesundheit wer­den könn­ten. Um die glo­ba­le Überwachung von Krankheitserregern als Teil unse­rer Verpflichtungen zur Umsetzung der IGV (2005) zu ermög­li­chen, ermu­ti­gen wir zum zeit­na­hen Austausch von Daten über Krankheitserreger auf gemein­sa­men, ver­trau­ens­wür­di­gen Plattformen in Zusammenarbeit mit der WHO. Wir ermu­ti­gen zu einer gemein­sa­men Teilhabe an den Vorteilen, die sich aus der Nutzung von Krankheitserregern im Einklang mit ein­zel­staat­li­chen Rechtsvorschriften ergeben.

23. Wir erken­nen die Notwendigkeit, loka­le und regio­na­le Kapazitäten für die Herstellung von Gesundheitsprodukten und die Zusammenarbeit hier­bei sowie nach­hal­ti­ge glo­ba­le und regio­na­le Netzwerke im Bereich Forschung und Entwicklung zu stär­ken, um welt­weit und vor allem in Entwicklungsländern einen bes­se­ren Zugang zu VTDs zu erleich­tern, und wir unter­strei­chen die Bedeutung von Partnerschaften zwi­schen dem öffent­li­chen und pri­va­ten Sektor, Technologietransfer und Austausch von Wissen auf der Grundlage frei­wil­li­ger und gemein­sam ver­ein­bar­ter Bedingungen. Wir unter­stüt­zen das Technologietransferzentrum für mRNA-Impfstoffe der WHO und sei­ne Nebenstellen in allen Weltregionen mit dem Ziel, Technologie und tech­ni­sches Know-how auf der Grundlage frei­wil­li­ger und gemein­sam ver­ein­bar­ter Bedingungen aus­zu­tau­schen. Wir begrü­ßen die gemein­sa­me Erforschung und Herstellung von Impfstoffen, auch durch ver­stärk­te Zusammenarbeit zwi­schen Entwicklungsländern. Wir erken­nen die Bedeutung gemein­sa­mer tech­ni­scher Standards und Methoden der Bestätigung im Sinne der IGV (2005) zur Erleichterung des naht­lo­sen inter­na­tio­na­len Reisens, der Interoperabilität und der Anerkennung digi­ta­ler und nicht­di­gi­ta­ler Lösungen an, unter ande­rem in Bezug auf Impfnachweise. Wir unter­stüt­zen den lau­fen­den inter­na­tio­na­len Dialog und die inter­na­tio­na­le Zusammenarbeit beim Aufbau ver­trau­ens­wür­di­ger glo­ba­ler digi­ta­ler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen um eine Stärkung der Prävention künf­ti­ger Pandemien sowie deren Bekämpfung; dabei soll­ten die erfolg­rei­chen bestehen­den Standards und digi­ta­len COVID-19-Impfzertifikate gewinn­brin­gend und als Grundlage genutzt werden.

24. Durch die COVID-19-Pandemie wur­de die Transformation des digi­ta­len Ökosystems und der Digitalwirtschaft beschleu­nigt. Wir erken­nen an, wie wich­tig die Digitalisierung für das Erreichen der Ziele für nach­hal­ti­ge Entwicklung ist. Wir sind uns bewusst, dass eine erschwing­li­che und hoch­wer­ti­ge digi­ta­le Konnektivität unab­ding­bar ist für die digi­ta­le Inklusion und den digi­ta­len Wandel, wobei ein wider­stands­fä­hi­ges, siche­res und geschütz­tes Online-Umfeld not­wen­dig ist, um das Vertrauen in die digi­ta­le Wirtschaft zu stär­ken. Wir erken­nen an, wie wich­tig poli­ti­sche Strategien sind, um eine gedeih­li­che, alle Menschen ein­be­zie­hen­de, offe­ne, gerech­te und dis­kri­mi­nie­rungs­freie Digitalwirtschaft zu schaf­fen, in der die Anwendung neu­er Technologien geför­dert wird, Firmen und Unternehmer Erfolg haben kön­nen und Verbraucher geschützt und gestärkt wer­den, wobei gleich­zei­tig die Herausforderungen im Zusammenhang mit der digi­ta­len Kluft, dem Schutz der Privatsphäre, dem Datenschutz, den Rechten des geis­ti­gen Eigentums und der Online-Sicherheit ange­gan­gen wer­den. Wir sind uns bewusst, wie wich­tig es ist, gegen Desinformationskampagnen, Cyberbedrohungen und Missbrauch im Internet vor­zu­ge­hen sowie die Sicherheit der Konnektivitätsinfrastruktur zu gewähr­leis­ten. Wir set­zen uns nach wie vor dafür ein, wei­ter­hin einen ver­trau­ens­vol­len frei­en Datenverkehr zu ermög­li­chen und grenz­über­schrei­ten­den Datenverkehr zu för­dern. Wir wer­den eine Digitalisierung vor­an­trei­ben, die inklu­si­ver ist, auf den Menschen aus­ge­rich­tet ist, Handlungsfähigkeit schafft und nach­hal­tig ist. Wir bekräf­ti­gen fer­ner die Rolle von Daten in den Bereichen Entwicklung, Wirtschaftswachstum und sozia­les Wohlergehen…«

Werden die #ZeroCovid-Fans jetzt in Jubel aus­bre­chen? Vielleicht lesen sie aber auch nach, was sie ein­mal über TRIPS wußten.