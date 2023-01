Health in Pomerania: Erwachsene und Haustiere werden untersucht

Auch hier der Hinweis: Diese dpa-Meldung vom (11.1.23) ist nicht erfunden:

»Greifswald (dpa/mv) – In die nach Angaben der Verantwortlichen welt­weit umfang­reichs­te Langzeitstudie ihrer Art soll am Donnerstag (12.00 Uhr) in Greifswald der 10 000. Proband oder die 10 000. Probandin auf­ge­nom­men wer­den. Im Rahmen der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania/Leben und Gesundheit in Vorpommern) wer­den seit 1997 Erwachsene aus Vorpommern regel­mä­ßig medi­zi­nisch unter­sucht, um den Zusammenhang zwi­schen Risikofaktoren und Krankheiten bes­ser zu ver­ste­hen. Seit 2021 wer­den auch Haustiere der Teilnehmenden unter­sucht. Bei einem Pressetermin wol­len die Verantwortlichen Bilanz zie­hen und einen Ausblick geben.«

Ich wer­de berich­ten, ob es sich bei Nr. 10.000 um einen Goldhamster handelt.