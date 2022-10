Zunehmend gelan­gen sol­che "Schwurbler-Argumente" in den Mainstream:

»Immer wie­der beto­nen Wissenschaftler und Politiker, die Impfstoffe von Biontech und Moderna sei­en wirk­sam und sicher. Eine neue US-Studie behaup­tet nun jedoch das Gegenteil und sorgt damit für viel Wirbel. ntv​.de erklärt, was an den auf­se­hen­er­re­gen­den Thesen dran ist – oder viel­mehr: was nicht…

Die Studie, die in der Fachzeitschrift "Vaccine" erschien, behaup­tet, dass die mRNA-Impfstoffe weit­aus häu­fi­ger Nebenwirkungen her­vor­ru­fen als bis­her ange­nom­men. "Generell tra­ten in der Pfizer/Biontech-Impfstoffgruppe schwe­re Nebenwirkungen um 36 Prozent häu­fi­ger auf als in der Placebogruppe, bei Moderna waren es 6 Prozent. Kombiniert man bei­de Studien, kommt man auf ein um 16 Prozent erhöh­tes Risiko einer schwe­ren Nebenwirkung durch Covid-Impfstoffe", fass­te Studienautor Peter Doshi sei­ne Ergebnisse gegen­über der "Welt" zusam­men. Demnach soll­ten die Impfempfehlungen neu über­dacht wer­den – zumin­dest für die­je­ni­gen, die ein gerin­ges Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken.«

Leif Erik Sander geifert

»Doshis Ausführungen klin­gen alar­mie­rend. Tatsächliche Belege lie­fert sei­ne Studie laut Experten jedoch nicht. So kom­men­tier­te Leif Erik Sander, Professor für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité, die Ergebnisse auf Twitter mit beson­ders deut­li­chen Worten: Doshis Artikel zu Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen basie­re "auf krass mani­pu­la­ti­ver Statistik". Die Studie sei min­der­wer­tig und die Schlussfolgerungen sei­en unzu­läs­sig. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezeich­ne­ten sie als "dubi­os", "völ­li­gen Blödsinn" und "Anti-Impf-Propaganda"…

Auf die feh­len­den Daten der Hersteller weist dabei nicht nur Doshi seit Längerem hin. "Dass die Hersteller die Daten nicht her­aus­rü­cken, ist mit nichts zu recht­fer­ti­gen", sag­te auch der Virologe Alexander Kekule kürz­lich dem MDR. Doshi habe zwar, so Kekule, bis­her nicht wis­sen­schaft­lich nach­wei­sen kön­nen, dass es mehr Nebenwirkungen gebe. Dafür fehl­ten ihm offen­bar die Daten, "aber er hat Fragen auf­ge­zeigt, die beant­wor­tet wer­den müssen".

Tatsächlich ist kaum zu erklä­ren, war­um die anony­mi­sier­ten Personendaten zurück­ge­hal­ten wer­den. Moderna schreibt auf MDR-Nachfrage, man habe, "den Zulassungsbehörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens (…) Patientendaten vor­ge­legt". Wissenschaftler hät­ten dann die Möglichkeit, einen Zugang zu die­sen Daten zu bean­tra­gen. Und auch Pfizer gibt an: "Wir geben die Ergebnisse unse­rer kli­ni­schen Studien öffent­lich bekannt, unab­hän­gig davon, ob die Ergebnisse neu­tral, nega­tiv oder posi­tiv sind." Auf der Internetseite "cli­ni­cal data web­site", auf die auch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA ver­weist, wer­den zwar die kli­ni­schen Versuchsdaten auf­ge­führt, die anony­mi­sier­ten Daten der Studienteilnehmer sind jedoch auch hier nicht zu finden.

Seltene Komplikationen

Aus wis­sen­schaft­li­cher Sicht wäre es wün­schens­wert, wenn Biontech und Moderna die­se Daten frei­ge­ben wür­den, sagt der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Seiner Ansicht nach ergibt eine erneu­te Auswertung den­noch nicht all­zu viel Sinn, denn es gebe kei­nen Grund, anzu­neh­men, dass die­se völ­lig über­ra­schen­de Erkenntnisse zu den Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen lie­fern könnten…

Selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach muss­te inzwi­schen ein­räu­men, dass nach einer Corona-Impfung man­che Menschen unter anhal­ten­den schwe­ren gesund­heit­li­chen Beeinträchtigungen lei­den. Früher hat­te er noch von "neben­wir­kungs­frei­en" Impfungen gespro­chen. Dass das so nicht ganz stimmt, zei­gen die gesam­mel­ten Daten des Paul-Ehrlich-Instituts. Sie zei­gen aber auch, dass schwe­re Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen, Herzbeutelentzündungen oder chro­ni­sche Erschöpfungszustände nur sehr sehr sel­ten auf­tre­ten. Laut Sicherheitsbericht gab es seit Impfbeginn Ende 2020 bis Juni 2022 pro 1000 Corona-Impfungen rund 0,3 Meldungen (0,03 Prozent) über sol­che Verdachtsfälle.«

