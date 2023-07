Herausforderungen, Lehren und wieder mal Drosten

Christian Drosten besuch­te vor kur­zem sei­ne Alma Mater und hat­te ein Heimspiel. Diesmal ging es nicht dar­um, dort so etwas wie den „Auswurf des ers­ten SARS-Patienten in Deutschland“ abzu­ho­len, um ihn dann mit dem Privatwagen über die Autobahn zu fah­ren und es ging auch nicht dar­um, end­lich die offe­nen Fragen zu sei­ner Dissertation zu klä­ren. Vielmehr waren „‚Herausforderungen und Lehren aus der Pandemie‘ […] Thema. In Vorträgen und Diskussionen ging es um Infektionswellen, Virusvarianten und dar­um, wie die Pandemie ein­ge­dämmt und Erkrankte behan­delt wur­den. ‚Wir haben in die­sen drei Jahren viel gelernt‘, sag­te als Gastgeber Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) zur Begrüßung.“ Und die Hessenschau berichtete.

Als Nebendarsteller tra­ten auf: der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen, die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek, die sich an „Tiefpunkte in der Kommunikation“ erin­ner­te und Volker Mosbrugger, Paläontologe und Ex-Generaldirektor des Senckenberg-Forschungsinstituts und Naturkundemuseums in Frankfurt, der sag­te: „‚Ich fin­de, es war erwart­bar und nicht schlecht.‘ […] Er schlug vor, nach dem Vorbild des US-ame­ri­ka­ni­schen Immunologen und Präsidentenberater Anthony Fauci einen ‚Wissenschaftssprecher nahe an der Politik‘ zu instal­lie­ren.“ Vielleicht kann man es ihm als Erforscher von Landpflanzen im Tertiär am ehes­ten nach­se­hen, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein.

Stargast war Drosten und es über­kommt einen wie­der die­ses selt­sam unwirk­li­che Gefühl wie ein leich­ter Schwindel, wenn er sei­ne Welt beschreibt.

„Das sag­te der Wissenschaftler der Berliner Charité in Frankfurt über:

– Lockdown und Wissenschaft als Lebensretter: Durch frü­he Erfolge in der Diagnostik und Maßnahmen wie den Lockdown sei­en im Frühjahr 2020 in Deutschland rund 60.000 Menschenleben geret­tet wor­den. Das zei­ge ein Vergleich mit England. ‚Wir haben unse­re ers­te Welle im Labor bemerkt und nicht auf der Intensivstation.‘

– ver­meid­ba­re Todesfälle: Im Winter 2020/21 stie­gen die Todesfälle in Deutschland und Hessen wie­der. Die soge­nann­te ‚Übersterblichkeit‘ sei Folge einer ‚unse­li­gen Debatte‘ gewe­sen, ob es über­haupt eine neue Winterwelle geben wür­de und ob die Impfung funk­tio­nie­re. Dabei hät­te man laut Drosten mit Lockerungen nur kurz war­ten müs­sen, ‚den Impfstoff gab es ja bereits‘.

– den ‚Keim des Wissenschaftszweifels‘: Er wur­de laut Drosten nicht zuletzt ‚in den Medien‘ gesät: in Talkshows oder im Internet, auch von Politikern und Kollegen. Der Virologe sprach von ‚eit­len Selbstdarstellern‘. Journalisten hät­ten die weni­gen ver­läss­li­chen Daten mit Begriffen wie ‚Modellierer des Grauens‘ auch noch ‚durch den Kakao gezo­gen‘. Er erin­ner­te auch an Angriffe unter Kollegen: ‚Das war sehr schlecht für den Glauben der Bevölkerung an der Wissenschaft.‘

– angeb­lich lan­ge Schulschließungen: Sehr früh habe sich gezeigt, dass Kinder sehr wohl anste­ckend sind, auch ohne Symptome. Im inter­na­tio­na­len Vergleich sei­en die Schulschließungen hier­zu­lan­de auch nicht über­durch­schnitt­lich lang gewe­sen. Auch hier habe gegol­ten: ‚In der poli­tisch-media­len Diskussion zäh­len Daten lei­der wenig – bis heute.‘

– Durchseuchungs-Mythos und Impferfolg: Während ande­re Zweifel gestreut hät­ten, ‚wuss­ten die Insider, wie gut die Impfung ist‘. Hier habe die Politik klug agiert. Beendet wor­den sei die Pandemie durch eine ‚Hybridimmunität der Bevölkerung‘, also durch Impfung und Erkrankungen. Trotzdem hal­te sich die irri­ge Vorstellung, das Durchseuchen ‚wie bei einer mil­den Grippe‘ wäre trag­bar gewe­sen – und zwar bei Leuten, die nicht wüss­ten, wie gene­tisch ein­zig­ar­tig das Coronavirus ist.

– Lehren aus der Pandemie: Sie müss­ten für die Politik und Kommunikation gezo­gen wer­den. Virologisch-medi­zi­nisch sei dies schwer, weil das nächs­te Virus ganz ande­re Folgen haben kön­ne.“ [Hervorhebungen im Original]

Drosten hielt auf der Veranstaltung einen Vortrag, in dem er sagte:

„Zum öffent­lich-media­len Diskurs muss man ein­fach sagen: hier gab es ganz vie­le Trugschlüsse, es gab ent­setz­li­che vie­le logi­sche Fehler in der Auswertung und auch in der Anlage von wis­sen­schaft­li­chen Studien und es wur­den ganz vie­le Daten und Erfahrungstatsachen im öffent­li­chen Diskurs ein­fach igno­riert zuguns­ten von Selbstdarstellerei und zuguns­ten von bestimm­ten Agenden, die Personen ver­folgt haben.“

Ich muß­te noch­mal hin­hö­ren, weil ich erst ver­stan­den hat­te „zuguns­ten von bestimm­ten Agenten, die Personen ver­folgt haben“, aber das war ein­deu­tig mein Fehler. Dann ging es noch um „unse­li­ge Debatten“, „igno­rier­te Fakten“ und die „trau­ri­ge Entwicklung für unse­re Gesellschaft“ (immer der Fehler der ande­ren), und: „Wir müs­sen noch lan­ge dar­an arbei­ten, dass wir wie­der zusam­men­fin­den kön­nen“ (auch damit dürf­ten wie­der die ande­ren gemeint sein). Im wesent­li­chen war es wie gewohnt Eigenlob, Austeilen gegen Andersdenkende und immer wie­der ein Hoch auf die „Impfung“:

* „Dass die Krankheitslast bei Omikron gesun­ken ist, lag allei­ne an der Impfung. Omikron ist nicht ‚mild‘. In einer wenig geimpf­ten Bevölkerung wie zum Beispiel Hongkong ist Omikron anhand der Daten von der Krankheitsschwere her nicht von den vor­he­ri­gen Varianten unterscheidbar.“

** „Die Delta-Variante ist beson­ders viru­lent, das ist das böses­te Virus, das wir hat­ten von allen die­sen Varianten, trotz­dem ist die Krankheit so stark gesun­ken, das ist allei­ne die Impfung, die das gemacht hat.“ Applaus.

In Frankfurt war ein Publikum ver­sam­melt, das den Auftritt sei­nes Stars offen­bar genoss. Der ora­kel­te in gewohn­ter Weise laut FAZ (Printausgabe vom 11.7.): „Wir wer­den in die­ser Generation wahr­schein­lich kei­ne wei­te­re Pandemie in die­ser Schwere erle­ben.“ Und in der WELT wird er so zitiert: „‚Wir könn­ten ein Virus haben, das sich ganz anders ver­hält‘, sag­te er. ‚Es kann auch sein, dass Begleiterkrankungen viel stär­ker in Erscheinung tre­ten.‘“ So oder so oder auch ganz anders und viel­leicht wird es MERS, denn das hat er im Mai pro­phe­zeit: „Der Berliner Virologe Christian Drosten warnt vor einer Pandemie mit dem Mers-Virus. Der über die Atemluft über­trag­ba­re Erreger sei im Mittleren Osten bei Dromedarkamelen weit ver­brei­tet und habe vie­le Gelegenheiten, sich an den Menschen anzu­pas­sen“. Wie gut, dass er MERS-Forscher ist: Christian Drosten und das böse G‑Wort. Verteidigungsministerium unter­stützt gain-of-func­tion-Versuche.

Vor einem Jahr stand Drosten dage­gen einem Publikum gegen­über, das bei sei­nem uner­war­te­ten Erscheinen an einem ansons­ten fried­li­chen Ort lei­der die Contenance verlor:

* „Laut Staatsanwaltschaft Neubrandenburg sol­len drei Berliner den Virologen Christian Drosten auf dem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte beschimpft haben. Einem 48-jäh­ri­gen Mann wer­den Verleumdung, Beleidigung und ver­such­te Nötigung vor­ge­wor­fen, so ein Sprecher der Behörde. Außerdem wird sei­ner Frau und einer Bekannten eben­falls vor­ge­wor­fen, den Virologen Ende Juni ver­gan­ge­nen Jahres auf dem Gelände bei Wesenberg öffent­lich belei­digt zu haben. […]

Die Beschuldigten sol­len Drosten vor ande­ren Campern unter ande­rem als ‚Massenmörder‘ und ‚Verbrecher‘ bezeich­net haben. Außerdem sei behaup­tet wor­den, er füh­re wis­sen­schaft­li­che Titel zu Unrecht. […] Laut Staatsanwaltschaft woll­ten die Beschuldigten den Virologen von dem Campingplatz so ver­trei­ben. Außerdem sol­len gegen den Willen von Drosten Handyaufnahmen von ihm ver­brei­tet wor­den sein. Über die Anklage soll nun das Amtsgericht in Waren an der Müritz verhandeln.“

** „Kurz nach den Pöbeleien gegen Christian Drosten hat­te die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft ver­spro­chen, die Ermittlungen zügig zu been­den. Dann brauch­te es aber doch fast ein Jahr. Aber das ist auch gut so. Denn die Ermittler belie­ßen es nicht bei der Aufklärung der ver­ba­len Auseinandersetzung zwi­schen dem Trio aus Berlin und dem Virologen auf dem Zeltplatz im Juni 2022.

Sie durch­fors­te­ten auch die Handys der Verdächtigen sowie den Telegram–Internetdienst nach einer mög­li­chen Weiterführung der Beleidigungen. Und die Ermittler wur­den fün­dig. Damit haben Polizei und Staatsanwaltschaft genü­gend Anklagepunkte für eine Verhandlung vor Gericht gesammelt.“

*** „Verantworten muss sich das Trio aus der Hauptstadt wegen Beleidigung sowie ‚Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz‘. Letzteres steht im Zusammenhang damit, dass die Pöbler auch Fotos von Christian Drosten geschos­sen haben sol­len. Um das zu prü­fen, waren die Handys der Beschuldigten ein­ge­zo­gen und durch das Landeskriminalamt (LKA) aus­ge­le­sen wor­den. Allein die­se Prüfung sowie die anschlie­ßen­de Auswertung der Daten durch die Kripo Neubrandenburg zogen sich mona­te­lang hin.“

Dies ist der aktu­el­le Stand und es ist bemer­kens­wert, dass Verleumdung, Beleidigung und ver­such­te Nötigung aus dem Jahr 2022 jetzt zu Beleidigung und „Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz“ wur­de. Das und die mona­te­lan­ge Suche auch in der Telegram-Kommunikation soll­te dazu füh­ren, auch die­ses Verfahren nicht aus den Augen zu verlieren.

Während ich dies schrei­be, läuft in den USA eine Anhörung des „Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic“ über „Investigating the Proximal Origin of a Cover Up“. Robert Garry und Kristian Andersen, die wie Drosten am 1. Februar 2020 Teilnehmer der Telefonkonferenz mit Anthony Fauci und Jeremy Farrar waren, wur­den vor ihren Aussagen ver­ei­digt; die Plätze neben ihnen für Edward Holmes und Andrew Rambaut blie­ben leer, denn sie waren nicht ver­pflich­tet zu kom­men. In die­sem von Demokraten und Republikanern getra­ge­nen Untersuchungsgremium ist nach mei­nem Eindruck die eine Partei gar nicht, die ande­re nicht genug an der Wahrheit inter­es­siert und ob ange­sichts der ohne­hin sehr ein­ge­eng­ten Fragestellung ein ver­nünf­ti­ges Ergebnis zu erwar­ten ist, ist ungewiss.

Wenn aber Verantwortliche wie Drosten, der bei der Anhörung in den USA immer­hin nament­lich erwähnt wur­de, sich wei­ter von einem gut­gläu­bi­gem Publikum wie dem in Frankfurt fei­ern las­sen kön­nen und eine – ver­mut­lich nicht adäquat vor­ge­tra­ge­ne – Kritik an ihrem Tun zu einer mona­te­lan­gen Ausforschung der Kommunikation der Kritiker führt, ist gar kein ver­nünf­ti­ges Ergebnis in Sicht.