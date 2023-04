„Hinter jeder Maske ist immer ein lebendes Gesicht“ (WB Yeats)

Ein leich­tes Rau­schen ging durch den Online-Blät­ter­wald, Anlass war eine bri­ti­sche Stu­die zum The­ma Mas­ken im Kran­ken­haus in der Omic­ron-Zeit, die dem­nächst auf einer Kon­fe­renz vor­ge­stellt wer­den soll. Die BZ mel­de­te Bri­ti­sche Coro­na-Stu­die / Das haben Mas­ken in Kran­ken­häu­sern wirk­lich gebracht und t‑online schrieb über Erstaun­li­che Ergeb­nis­se / Neue Coro­na-Stu­die: Was Mas­ken wirk­lich brach­ten (mit mehr­fach abge­än­der­ter Schlag­zei­le, begin­nend mit „Mas­ken im Kran­ken­haus / Neue Coro­na-Stu­die stellt Nut­zen in Fra­ge“ und endend (?) mit „Erstaun­li­che Ergeb­nis­se / Neue Coro­na-Stu­die: Was OP-Mas­ken wirk­lich brach­ten“). Gera­de war der Coch­ra­ne-Schock über­wun­den und nun müs­sen die Freun­de der Mas­ken sich wie­der zu deren Ver­tei­di­gung bereit hal­ten und um jedes Zip­fel­chen an Nut­zen kämp­fen, wäh­rend gleich­zei­tig der Man­tel des Schwei­gens über kör­per­li­che und see­li­sche Schä­den gedeckt wird.

In den Wor­ten von zwei der Autoren war dies das Ergeb­nis der bri­ti­schen Studie:

„Der Haupt­au­tor Ben Pat­ter­son vom St. George’s Uni­ver­si­ty Hos­pi­tals NHS Foun­da­ti­on Trust, Lon­don, sag­te: ‚Unse­re Stu­die fand kei­ne Hin­wei­se dar­auf, dass die obli­ga­to­ri­sche Mas­kie­rung des Per­so­nals die SARS-CoV-2-Infek­ti­ons­ra­te von Kran­ken­häu­sern mit der Omic­ron-Vari­an­te beein­flusst. Das bedeu­tet nicht, dass Mas­ken gegen­über Omic­ron wert­los sind, aber ihr iso­lier­ter rea­ler Nut­zen scheint im Gesund­heits­we­sen bes­ten­falls beschei­den zu sein.‘

Der lei­ten­de Autor, Dr. Aod­han Breath­nach, der eben­falls aus dem Kran­ken­haus stammt, füg­te hin­zu: ‚Vie­le Kran­ken­häu­ser haben trotz erheb­li­cher finan­zi­el­ler und öko­lo­gi­scher Kos­ten an der Mas­kie­rung fest­ge­hal­ten. Wir hof­fen, dass die­se empi­ri­schen Bewei­se dazu bei­tra­gen kön­nen, über eine ratio­na­le und ver­hält­nis­mä­ßi­ge Mas­ken­po­li­tik im Gesund­heits­we­sen zu informieren.‘“

Ratio­nal und ver­hält­nis­mä­ßig, nach drei irra­tio­na­len und unver­hält­nis­mä­ßi­gen Jah­ren wäre das auch bei die­sem The­ma eine will­kom­me­ne Abwechslung.

Das letz­te Wort zu den Mas­ken soll heu­te Prof. Free­dom („Free­dom is not my real name but my goal“) mit sei­nem gran­dio­sen Zusam­men­schnitt der „Covid Mad­ness“ haben. Dies ist der Tweet und hier gibt es einen gan­zen Thread dazu. Es ist zum Lachen, aber vor allem zum Heu­len, dass leben­den Gesich­tern so etwas ange­tan wird.