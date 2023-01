Hoffnung auch für Kinder? Wie Moderna das RS-Virus besiegen will

Bezeichnenderweise in der Rubrik "Unternehmen" darf die Finanzjournalistin Angela Göpfert auf tages​schau​.de am 18.1.23 Produktwerbung trei­ben, wie sie im Buche steht. Unter obi­ger Überschrift ist dort zu lesen:

»… Intensivmediziner schlu­gen wegen der zeit­wei­se "kata­stro­pha­len Lage" auf den Kinder-Intensivstationen Alarm.

Was man­che nicht wis­sen: RSV ist nicht nur für Frühgeborene und Kleinkinder gefährlich…

Hierzulande zählt das Robert Koch-Institut (RKI) auch Erwachsene mit Immunschwäche, einem durch Medikamente unter­drück­ten Immunsystem oder Vorerkrankungen des Herzens oder der Lunge zu den Risikopatienten, die schwer an einer RSV-Infektion erkran­ken können.

RSV-Impfstoff zeigt deutliche Wirkung

Für all jene gibt es nun gute Neuigkeiten: Noch in der ers­ten Jahreshälfte will das US-ame­ri­ka­ni­sche Unternehmen Moderna zunächst in den USA eine Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen.

Der Impfstoff mit dem Namen "mRNA-1345" habe "viel­ver­spre­chen­de Ergebnisse" in der für eine Zulassung nöti­gen Phase-3-Studie gezeigt, teil­te das Unternehmen mit. Moderna zufol­ge redu­ziert der Impfstoff das Risiko, schwer an einer Infektion mit dem RS-Virus zu erkran­ken, um knapp 84 Prozent. An der Studie nah­men etwa 37.000 Menschen ab 60 Jahren aus 22 Ländern teil…

Unternehmen arbeiten auch an Krebsimpfung

Sollte Moderna tat­säch­lich eine Zulassung für sei­nen RSV-Impfstoff bekom­men, so müss­te dies auch als wei­te­rer Erfolg für die mRNA-Technologie ver­bucht wer­den. Denn die soge­nann­te Boten-RNA (Englisch: mes­sen­ger ribonu­cleic acid, kurz: mRNA), die schon die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer zum Erfolg gemacht hat­te, kommt auch bei Modernas RSV-Impfstoff zum Einsatz. Das Unternehmen ver­wen­det sogar das­sel­be Lipid wie bei sei­nem Corona-Impfstoff, um die mRNA einzukapseln.

Ursprünglich wur­de die mRNA-Technologie zur Behandlung von Krebs ent­wi­ckelt. Mittlerweile machen die Unternehmen auch hier Fortschritte; erst im Dezember hat­te Moderna viel­ver­spre­chen­de Ergebnisse einer Phase-2b-Studie zu Hautkrebs vor­ge­stellt.

Erneuter Wettlauf zwischen BioNTech und Moderna

Auch auf die­sem Feld lie­fern sich die Amerikaner wie schon beim Corona-Impfstoff einen Wettstreit mit BioNTech. Bei den Mainzern ist unter den Krebstherapien ein mRNA-Impfstoff gegen den schwar­zen Hautkrebs (Melanom) bis­lang am wei­tes­ten fort­ge­schrit­ten. Zwar kön­nen die Studienphasen bei Krebstherapien bis zu zehn Jahre dau­ern. Doch BioNTech-Chef und Gründer Ugur Sahin sag­te jüngst dem bri­ti­schen Sender BBC, er rech­ne noch "vor dem Jahr 2030" mit einer Zulassung.«