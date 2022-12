Hulla, hulla, die Impfstoffe sind da. Dulchbluch fül Ugul

Mit die­sem beun­ru­hi­gen­den Foto ver­mel­det mana​ger​-maga​zin​.de am 22.12.22: Biontech lie­fert erst­mals Impfstoff nach China.

Eigentlich war er schon da:

»Nun also doch. Der Impfstoffhersteller Biontech hat erst­mals den chi­ne­si­schen Markt belie­fert – wenn auch zunächst nur in gerin­gem Umfang und nur für die dort leben­den Deutschen. Gemeinsam mit dem chi­ne­si­schen Partner Fosun Pharma habe das Unternehmen 11.500 Dosen des Covid-19-Impfstoffs auf das chi­ne­si­sche Festland gelie­fert, teil­te Biontech am Donnerstag mit.

Die Lieferung sei am 21. Dezember ein­ge­trof­fen. Sie umfasst sowohl den klas­si­schen Impfstoff auf mRNA-Basis als auch die an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 ange­pass­te Variante und damit die­sel­ben Impfstoffe, die auch in Deutschland ver­füg­bar sind.

Für Biontech ist das ein Durchbruch…

Die Impfstoffdosen wer­den vor­aus­sicht­lich in Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenyang und Chengdu erhält­lich sein. Sie sol­len über die deut­schen Konsulate ver­teilt wer­den.«

(Ich dach­te, mit der Überschrift bege­be ich mich mal aus­nahms­wei­se unter das hier übli­che Niveau.)