Ich greife zur guten Nacht einen Tip aus einem Kommentar auf. Ist ein alter Schlager und somit nicht jedermanns/fraus Sache. Der Text ist gut.

Das sang Gitte Hænning (eine Dänin!) in den frühen Achtzigern:

»Jetzt leb′ ich jeden Tag aus

Jetzt trink' ich jedes Glas leer

Ich will nicht viel

Ich will mehr

Jetzt bin ich frei und will alles

Ich lerne Spanisch und Bridge

Ich spiele Schach und Klavier

Ich kämpf', gewinn' und verlier'

Und geb' nicht auf

Ich will alles

Ich sage nie mehr vielleicht

Ich schrei' hinaus was ich fühl'

Und setze alles auf's Spiel

Ich will mehr

Ich will mehr

Ich will alles

Nie mehr bescheiden und stumm

Nie mehr betrogen und dumm

Nein!

Ich will alles, ich will alles

Und zwar sofort

Eh' der letzte Traum in mir zu Staub verdorrt

Ich will leben

Will mich geben

So wie ich bin

Und was mich kaputt macht

Nehm′ ich nicht mehr hin

Niemand speist mich ab

Niemand macht mich satt

Zu lang hab' ich verzichtet

Und mich selber klein gemacht

Ich will alles, ich will alles

Sperr′ mich nicht ein

Ich will nie mehr

Zu früh zufrieden sein

Ich baue Mauern aus Licht

Ich mache Wasser zu Wein

Ich fang' den Augenblick ein

Denn ich bin frei

Und will alles

Ich will kein Zuschauer sein

Ich möchte selber was tun

Und immer wissen warum

Ich geb' nicht nach

Ich will alles

Ich will nie mehr was bereu′n

Will nicht gescheit sein nur klug

Will nicht perfekt sein nur gut

Ich will mehr, ich will mehr

Ich will alles«

Videoquelle: youtube.com