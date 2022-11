Ihr müsst miteinander reden – weil ich sprachlos bin

So über­schreibt ein Aktivist aus München einen glei­cher­ma­ßen kri­ti­schen wie selbst­kri­ti­schen Blick auf die "Corona-Zeit" mit ihren Ausgrenzungen und Verletzungen. Er sucht nach einem Ausweg, für den ihm zur Zeit die Kraft fehlt. Hier Auszüge:

»Vor einem Jahr ging ein Narrativ um die Welt, wie es bereits vor­her ande­re taten, die einem die Wucht der Kampagne mit ihrer mas­sen­psy­cho­lo­gi­schen Wirkung vor Augen führte:

Die Pandemie der Ungeimpften ras­te inner­halb eines Tages um den Globus: von Nordamerika über Europa bis Neuseeland – inner­halb von 24 Stunden sprach die gesam­te west­li­che Welt von der Pandemie der Ungeimpften. Und ich war sprach­los und für eine Woche eini­ger­ma­ßen depres­siv ange­sichts die­ser unglaub­li­chen Demonstration von Macht und schier unend­li­chen Ressourcen.

Statt der Aufarbeitung eines zu die­sem Zeitpunkt bereits unvor­stell­ba­ren Unrechts, war es der Beginn eines Kampfes, der für mich jetzt in die­ser Form zu Ende geht. Ich konn­te trotz mei­ner Reaktion auf das neue Narrativ nicht ansatz­wei­se erah­nen, wo es uns hin­füh­ren und was es bedeu­ten würde.

Jetzt habe ich eine Woche hin­ter mir, die mich erneut sprach­los macht. Sie begann mit der Lektüre des jüngst erschie­ne­nen Buches von Marcus Klöckner und Jens Wernicke „Möge die gesam­te Republik mit dem Finger auf sie zei­gen“ am ver­gan­ge­nen Samstag vor einer dann schlaf­lo­sen Nacht. In dem Buch wer­den noch ein­mal die Barbareien auf­ge­zählt, die durch das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften aus­ge­löst wur­den, obwohl es die­se nie gab. Liest man sich das mit Abstand noch ein­mal durch, macht es etwas mit einem. Schlimmeres konn­te wohl nur des­halb ver­hin­dert wer­den, weil sich so ein brei­ter und viel­fäl­ti­ger Widerstand dage­gen for­mier­te, trotz aller Versuche, die­sen zu unter­drü­cken und zu dis­kre­di­tie­ren. Was das Buch jedoch nicht leis­ten konn­te, war, die Gefühlswelt abzu­bil­den, die vie­le Bürger die­ses Landes durch­le­ben muss­ten. Das gelang bei­spiel­haft eine Woche später.

Auf Twitter such­te der Rechtsanwalt Tobias Pörsel am 11.11.2022 nach Geschichten, die Menschen erlebt haben und die er für ein Plädoyer benö­tig­te…«

Er zitiert erschüt­tern­de Erinnerungen und fährt fort:

»Jeder von uns Ungeimpften hat sol­che Geschichten erlebt und vie­le derer, die dem Druck nicht stand­hal­ten konn­ten eben­so und teils noch Schlimmere, die bis hin zu mas­si­ven kör­per­li­chen Schäden, schwe­ren psy­chi­schen Leiden oder gar dem Tod geführt haben. Ich bin zum Glück psy­chisch recht resi­li­ent. Und trotz­dem habe ich vie­le Geschichten erlebt, die mich trotz aller Versuche immer wie­der von der Gesellschaft und Veranstaltungen fern­hal­ten. Weil ich nicht weiß, was ich da soll. Weil ich nicht weiß, wie dar­aus jemals wie­der eine lebens­wer­te und enkel­taug­li­che Gesellschaft wer­den soll…

Was Diskriminierung bedeu­tet, kann nur jemand ver­ste­hen, der sie am eige­nen Leib gespürt hat. Ich habe mich immer gegen Diskriminierung und Unrecht gewehrt und mich für Schwächere ein­ge­setzt, aber mehr aus Wissen über die­ses Unrecht. Jetzt kann ich es selbst fühlen.

Alles ande­re konn­ten wir weg­ste­cken. Wir durf­ten mit den Kindern nicht in den Zoo, nicht ins Schwimmbad, nicht ins Restaurant und vie­les mehr. Wir waren, wie es der ehe­ma­li­ge Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans (CDU) bei Maybritt Illner unge­straft sagen durf­te, „raus aus der Gesellschaft“ und kei­nen inter­es­sier­te es. Die geimpf­te Mehrheitsgesellschaft fand es gut. Unsere Freunde und Verwandten schwie­gen – und stimm­ten damit zu.

Es ist sogar noch schlim­mer: Diejenigen, die anfangs wei­ter fei­er­ten und die Gefahr nicht ernst nah­men, als noch kei­ner wuss­te, wie groß sie ist, waren die ers­ten, die dann „geimpft“ waren: Aus eige­ner Angst und Hedonismus. Und sie for­der­ten Maßnahmen und hat­ten wei­ter­hin Angst. Meine Hoffnungen aus 2020, dass die Menschen aus ihrer Angst her­aus kämen, wenn sie sich selbst geschützt wähn­ten, war zerstoben…

Sogar der Zugang zu Lebensmitteln – die Sicherung des eige­nen Überlebens – droh­te von der Spritze abhän­gig gemacht zu wer­den. Tafeln schal­te­ten auf 2G. Ganz vor­ne mit dabei war Paul brei­ter, der dann vom Oberbürgermeister der Stadt München für sein Verhalten aus­ge­zeich­net wur­de…«

Er berich­tet von den Protesten in München und die Motivation für ihn, sich dar­an zu betei­li­gen und sie mit zu organisieren:

»Unzählige Menschen haben sich inner­halb des letz­ten Jahres bedankt, dass wir das machen. Es gibt den Leuten Mut. Es gibt ihnen Kraft. Es gab ihnen die Kraft, sich gegen die Spritze zu weh­ren. Ja, wir haben durch unser Wirken Menschen gestützt und gehol­fen und dar­auf bin ich stolz. Das war ein Grund, war­um ich das gemacht habe…

Die Sichtbarkeit der Opposition ist das zwei­te für mich maß­geb­li­che Kriterium, war­um ich so etwas mache. Ich habe jah­re­lang Demos gemacht, von TTIP über gro­ße Umwelt- und Klimaproteste. Ich weiß, dass Demos kei­ne maß­geb­li­chen Änderung der Politik her­bei­füh­ren wer­den. Ich bin über­zeugt, dass irgend­wann der Zeitpunkt kommt, an dem die Leute erken­nen wer­den, wel­cher Schaden durch die Coronapolitik und die sog. Impfung ange­rich­tet wur­de und wel­chen sie an der Gesellschaft und den Menschen mit ange­rich­tet haben. Aktuell kön­nen ihn vie­le noch nicht sehen – ein psy­cho­lo­gi­sches Phänomen, das ich so unglaub­lich wie spek­ta­ku­lär fin­de, das sich aber in der Realität beob­ach­ten lässt. Es geht also nicht dar­um, Politik zu gestal­ten, was mit dem nicht gera­de homo­ge­nen Teilnehmerkreis eh schwer ist, weil die Beweggründe zu unter­schied­lich sind, war­um Leute auf sol­che Demos gehen und wel­che Forderungen sie haben. Und dann kom­men noch die poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Beharrungskräfte dazu. Nein, es geht schlicht­weg dar­um, Zeit zu gewin­nen und Schlimmeres zu ver­hin­dern. That’s it. So nüch­tern sehe ich das…

Wir erle­ben es jetzt mit unse­ren Gesprächsformaten im Wir-gemein­sam-Bündnis so wie ande­re auch, die Vergleichbares anbie­ten, dass ein Bedürfnis besteht, wie­der mit­ein­an­der zu reden, auch wenn dies noch nicht so lager­üb­ge­r­frei­fend ist, wie es wün­schens­wert wäre und hof­fent­lich bald der Fall ist.

Dazu braucht es aber eine ande­re Kommunikation und das sehe ich durch­aus selbst­kri­tisch. War ich 2021 noch eher mode­rat in mei­ner Kritik und Kommunikation, ver­här­te­te sich dies immer mehr, je schlim­mer und wei­ter die Maßnahmenbefürworter die Dinge trie­ben und je här­ter der Ton von deren Seite wur­de. Gerade da aber wäre ein ver­söhn­li­ches Gesprächsangebot nötig gewe­sen, so para­dox das auch klin­gen mag. Die Aufarbeitung ist jetzt wich­tig und natür­lich müs­sen sich sehr vie­le Menschen mit Verantwortung sel­bi­ger stel­len – auch in Gerichtsverfahren. In der Bevölkerung gibt es jedoch nicht nur Täter. Gleichzeitig sind sie Opfer einer gigan­ti­schen Propagandamaschinerie. Jeder Vorwurf und jede Verhärtung wür­de zu Reaktanz führen…

Ich kann nur eines sagen: Ich zie­he mich jetzt auch [sic], weil ich kei­ne Lust mehr auf die­se Diffamierung und die­sen Hass habe. Ich wur­de und wer­de von vie­len ande­ren Linken unter­stützt. Es ist aus mei­ner Sicht unbe­dingt erfo­der­lich, auch eine lin­ke Zukunftsperspektive in die Bewegung auf der Straße zu tra­gen. Wenn sich auf Seiten der Gegendemonstranten wirk­lich Linke befin­den, soll­te ihnen das zu den­ken geben. Denn Teile der Bürgerrechtsbewegung gehen nicht wie ich auf die Straße wegen des Unrechts und der Ungerechtigkeit, die ich nicht aus­hal­te, son­dern wegen indi­vi­du­el­ler Freiheitsrechte. Die Gegendemonstranten bewir­ken durch ihren Hass das Gegenteil von dem, was sie viel­leicht zu errei­chen glau­ben. Sie haben sich in der Coronakrise zum Büttel von Konzernen und einem immer auto­ri­tä­rer und in Teilen faschis­to­id agie­ren­dem Staat gemacht. Auch da wäre drin­gend Zeit zum Umdenken, gera­de wenn man aktu­ell die Auswirkungen selbst zu spü­ren bekommt, die seit je von der Bürgerrechtsbwegung the­ma­ti­siert wer­den. Denn heu­te gehen in München unter dem Motto #noPAG zu Recht Demonstranten auf die Straße gegen die Gefährderhaft nach dem baye­ri­schen Polizeiaufgabengesetz – mit­hin für Grundrechte und indi­vi­du­el­le Freiheitsrechte.

Auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung kann ich nur sagen, dass es hilf­reich ist, sich von Führerfiguren unab­hän­gig zu machen und lokal zu agie­ren, wo man sich per­sön­lich kennt. Man läuft nicht Gefahr, undurch­sich­ti­ge Agenden und per­sön­li­che Ziele ande­rer zu unter­stüt­zen. Es muss immer um die Sache gehen und es braucht mehr Sensibilität: sprach­lich, intel­lek­tu­ell, cha­rak­ter­lich. Auf allen Seiten…

Wir müs­sen die­se kur­ze Zeit nut­zen, um auf­ein­an­der zuge­hen, mit­ein­an­der zu reden, uns aus­zu­söh­nen. Das alles ist schwer. Ich habe letz­te Woche gemerkt, dass ich für die­se Gesellschaft zumin­dest aktu­ell weit­ge­hend ver­lo­ren bin. Ich habe zwei Termine aus­ge­macht in Organisationen, in denen ich tätig war und die ich lei­den­schaft­lich mit geprägt hat­te, den Bayerischen Verein für Gemeinwohlökonomie und das Kartoffelkombinat. Ich muss­te bei­des kurz­fris­tig absa­gen. Es gab auch ande­re Gründe aber der bestim­men­de war: es geht (noch) nicht.

Ich kann es nicht. Dafür ist zu viel Grausames pas­siert, das nie­mals pas­sie­ren hät­te dür­fen und das ich nie­mals für mög­lich gehal­ten hät­te. Da die Gespräche und die Aussöhnung aber unbe­dingt erfor­der­lich sind, habe ich die Strukturen geschaf­fen, die dies ermög­li­chen und auch die Leute gefun­den, die dies kön­nen und die ich dabei im Hintergrund unter­stüt­zen wer­de (so dass mit mir – bei­spiels­wei­se aus dem Stadtrat – auch gar nie­mand reden muss).

Dieser Text ist ein Plädoyer dafür, mit­ein­an­der zu reden, auch wenn ich es nicht kann.«

publi​kum​.net (13.11.22)