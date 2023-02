Ihre Majestät wird nicht an dem Besuch des Felix Projects teilnehmen

Nicht nur die Ethik­rat-Che­fin hat "die Seu­che" über erwischt. Auch die glei­cher­ma­ßen mehr­fachst "geimpf­te" bri­ti­sche Königs­ge­mah­lin steckt sie nicht so leich weg. Auf bild​der​frau​.de ist am 22.2.23 zu lesen (und ähn­lich in den "Qua­li­täts­me­di­en"):

»Königs­ge­mah­lin Camil­la (75) wur­de am 13. Febru­ar posi­tiv auf das Coro­na­vi­rus getes­tet. Seit­dem erholt sich die 75-Jäh­ri­ge von der Infek­ti­on und sag­te eini­ge Ter­mi­ne ab. Auch am Mitt­woch (22. Febru­ar) meis­ter­te König Charles III. (74) einen offi­zi­el­len Auf­tritt alleine.

Camil­la habe sich von der Krank­heit der ver­gan­ge­nen Woche "her­vor­ra­gend erholt", erklär­te ein Spre­cher des Königs­hau­ses laut dem Sen­der Sky. "Um jedoch zusätz­li­che Vor­be­rei­tun­gen vor dem Lite­ra­tur­emp­fang am Don­ners­tag und ande­ren Ver­pflich­tun­gen zu ermög­li­chen, wird Ihre Majes­tät nicht an dem Besuch des Felix Pro­jects teil­neh­men." Der ver­scho­be­ne Emp­fang am Don­ners­tag soll im Cla­rence House stattfinden.

Charles besuch­te nach der Absa­ge sei­ner Frau am Mitt­woch allei­ne das Felix Pro­ject, eine Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­ti­on, die sich gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung und Lebens­mit­tel­ar­mut ein­setzt, indem über­schüs­si­ge Lebens­mit­tel aus Super­märk­ten an Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tio­nen wei­ter­ver­teilt wer­den. Der Mon­arch besich­tig­te laut Insta­gram-Post von The Felix Pro­ject das Lager und die Küchen der Orga­ni­sa­ti­on, wo frei­wil­li­ge Hel­fer Mahl­zei­ten zube­rei­te­ten und verpackten.

"Natür­lich sind wir trau­rig dar­über, dass die Queen Cons­ort heu­te nicht hier ist", erklär­te Char­lot­te Hill, Geschäfts­füh­re­rin der Orga­ni­sa­ti­on, bei dem Ter­min. "Aber wir hof­fen, dass sie in Zukunft die Mög­lich­keit haben wird, ein Felix Pro­ject-Depot zu besu­chen, und wir wün­schen ihr alles Gute für ihre Erho­lung."…«

Die Fra­ge ist, wo Per­ver­si­tät beginnt und wo sie endet.