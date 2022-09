Impf-Unternehmer Christian Schweninger: „Natürlich spekulieren wir auf die nächste Impfung“

Über den Mann, der im Nebenberuf Arzt ist, wur­de hier berich­tet in »Erneut in Impfstart mit Hindernissen«. Ein Leser hat ein wenig recher­chiert und das gefunden:

In einer rüh­ren sol­len­den Geschichte über har­te Arbeit und den rich­ti­gen Riecher lesen wir:

»… Ausgelegt sei die Impfambulanz für 400 bis 500 Menschen am Tag gewe­sen. Doch die Nachfrage sei gewal­tig gewe­sen, in Spitzenzeiten hät­ten sie etwa 2000 Menschen am Tag geimpft. „Wir waren zur rich­ti­gen Zeit am rich­ti­gen Ort, wir waren vor­be­rei­tet und auf maxi­ma­le Effizienz aus­ge­legt“, sagt Schweninger. Es war die Zeit, als die Ständige Impfkommission die Booster-Impfung für Erwachsene emp­foh­len hatte.

Das Gesundheitsamt Stuttgart habe ihm dar­auf­hin grö­ße­re Räume ange­bo­ten, ein ehe­ma­li­ges Kleidungsgeschäft im Einkaufszentrum „Das Gerber“, rund 250 Quadratmeter groß. Dort betrie­ben sie also im Auftrag des Gesundheitsamts eine Impfambulanz, so Schweninger. „Wir sind aber für alles ver­ant­wort­lich: Für Mitarbeiter, Impfstoffbestellungen, Abrechnungen, Hygiene.“ Mittlerweile betreibt er laut eige­ner Aussage Impf-Ambulanzen an neun ver­schie­de­nen Standorten…

„Es bleibt etwas in einem gesunden Verhältnis hängen“

Aktuell sei die Nachfrage deut­lich zurück­ge­gan­gen, Schweninger habe das Personal redu­ziert. Wie viel er mit sei­nen Impfambulanzen ver­dient, möch­te er nicht sagen. „Es bleibt etwas in einem gesun­den Verhältnis hän­gen“, sagt er. Und erklärt: „In mei­nen Augen wirt­schaf­tet ein Unternehmen gut, wenn min­des­tens ein Drittel vor Steuern übrig­bleibt.“ Insgesamt hät­ten er und sein Team etwa 70.000 Impfungen durch­ge­führt. Vergütet wird die Impfung in Baden-Württemberg mit 28 Euro, zuletzt, wegen der Feiertage, mit 36 Euro. Macht, bei einer Vergütung von 28 Euro, einen Umsatz von rund zwei Millionen Euro…

„Natürlich spekulieren wir auf die nächste Impfung“

Er wür­de sich wün­schen, sich mit sei­ner „Permanenten Impfambulanz“ (PIA) zu eta­blie­ren. Weitere Standorte sol­len fol­gen, eine Art Franchise-System unter dem Namen PIA eta­bliert wer­den. „Wir wür­den hier in Stuttgart nicht eine so gro­ße Impfambulanz offen las­sen, wenn wir nicht den­ken wür­den, dass es zu einer vier­ten gro­ßen Impfrunde kommt“, sagt Schweninger. „Natürlich spe­ku­lie­ren wir auf die nächs­te Impfung.“…

Was er in Zukunft auch mache: „Ich wer­de Unternehmer blei­ben.“«