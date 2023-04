„Impfnebenwirkungen“ melden oder nicht?

Die WELT hat sich des The­mas „Impf­ne­ben­wir­kun­gen mel­den? ‚Ich ken­ne kei­nen Kol­le­gen, der das machen wür­de‘“ (Bezahl­schran­ke) ange­nom­men. Zunächst der Kotau: „Die Vak­zi­ne gegen Covid-19 haben maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, schwe­re Ver­läu­fe und Todes­fäl­le wäh­rend der Pan­de­mie zu begren­zen. Knapp 20 Mil­lio­nen Men­schen wur­den laut einer Stu­die des Impe­ri­al Col­lege Lon­don welt­weit durch die Impf­pro­gram­me geret­tet.“ Model­lie­rer kön­nen sich die Welt machen, wie sie ihnen gefällt.

Dann wird es interessanter:

„Haus­ärz­te sind mit dem Krank­heits­bild oft nicht ver­traut, auch weil es noch kei­ne Leit­li­ni­en zu Sym­pto­ma­tik und Behand­lung gibt. Es fehlt offen­bar auch an Hilfs­an­ge­bo­ten für die Hel­fer, damit die­se die neu­en Sym­pto­ma­ti­ken über­haupt ler­nen zu erken­nen. Spe­zia­li­sier­te Ambu­lan­zen sind rar, die War­te­lis­ten umfas­sen mit­un­ter eine vier­stel­li­ge Zahl.

Doch es gibt auch Haus­ärz­te, die ange­sichts der Sym­pto­me durch­aus einen Zusam­men­hang zur Covid-Imp­fung ver­mu­ten. So berich­tet eine Frau in der Selbst­hil­fe­grup­pe, dass ihr Arzt den Ver­dacht geäu­ßert habe, dass die Imp­fung ihre chro­ni­sche Krank­heit ver­schlim­mert haben könnte.

An die Behör­den habe er das aber nicht gemel­det. ‚Er mein­te, er schreibt als Dia­gno­se lie­ber Long Covid, weil das Mel­den eines Impf­scha­dens zu lan­ge dau­ern wür­de‘, berich­tet die Frau.

Als WELT AM SONNTAG in die Run­de fragt, wie vie­le Haus­ärz­te die Char­gen­num­mer aus dem Impf­pass notiert haben, um eine Mel­dung an die Behör­de zu machen, hebt nur einer der 13 Teil­neh­mer die Hand. […]

Die Haus­ärz­tin eines der Selbst­hil­fe­grup­pen­mit­glie­der bestä­tig­te auf Nach­fra­ge von WELT AM SONNTAG, dass sie längst nicht alle Ver­dachts­fäl­le von Post-Vac an die Behör­den mel­de. „Dafür muss man ein eige­nes Gut­ach­ten erstel­len. Der gan­ze Vor­gang dau­ert min­des­tens eine Stun­de. Dafür habe ich kei­ne Zeit. Ich ken­ne auch kei­nen Kol­le­gen, der das machen wür­de“, sag­te sie unter der Zusa­ge, dass ihre Anony­mi­tät gewahrt bleibt.

Dafür hat die Ärz­tin gute Grün­de. Denn für ein Unter­las­sen der ärzt­li­chen Mel­de­pflicht dro­hen Stra­fen von bis zu 25.000 Euro.“

Mit 25.000 Euro pro unter­las­se­ner Mel­dung käme schon ein ordent­li­cher Grund­stock für die Opfer zusam­men, und zwar sin­ni­ger­wei­se von den Mit­ver­ur­sa­chern der Kata­stro­phe. Vie­le haben bei der „Imp­fung“ begeis­tert mit­ge­macht und gran­di­os dabei ver­dient, kaum einer mel­det. Ein Medi­zi­ner aus Süd­deutsch­land berich­te­te dem Nord­ku­rier im Febru­ar von sei­nen Pati­en­ten und sei­nen Kollegen:

„Bei nur sehr weni­gen Betrof­fe­nen – bei den von ihm betreu­ten Pati­en­ten sind es nur fünf Pro­zent – bil­de­ten sich Post­Vac oder Post­Co­vid spon­tan zurück. ‚Alle ande­ren wer­den dau­er­haft krank. 40 Pro­zent mei­ner Pati­en­ten sind arbeits­un­fä­hig, was dies für unser Sozi­al­sys­tem bedeu­tet, kann nur erahnt werden!‘

Fast alle die­se Men­schen hät­ten einen wah­ren ‚Ärz­te­ma­ra­thon‘ hin­ter sich, um ihr altes Leben zurück­zu­be­kom­men, erklärt der Chef­arzt: ‚Denn es wer­den meis­tens weder auf­fäl­li­ge Labor­wer­te nach­ge­wie­sen, noch fal­len krank­haf­te appa­ra­te­me­di­zi­ni­sche Unter­su­chungs­be­fun­de auf. Und so machen es sich vie­le ärzt­li­che Kol­le­gen nur all­zu ein­fach, indem sie das von ihnen nicht ver­stan­de­ne Krank­heits­bild als psy­cho­so­ma­tisch abtun und damit das Leid der Pati­en­ten noch mehr als ohne­hin schon vergrößern.‘

Dr. med. Jörg-Hei­ner Möl­ler führt Bei­spie­le an: Da ist die Mut­ter von drei klei­nen Kin­dern, die nach der Imp­fung so blei­ern müde gewor­den ist (im Fach­jar­gon: Fati­gue), dass sie ihre Kin­der nicht mehr ver­sor­gen kann. Nach über 50 Arzt­kon­tak­ten soll­te sie nun in die Psych­ia­trie ein­ge­wie­sen wer­den. Der Arzt sagt: ‚Im Gespräch ist sie völ­lig nor­mal, nur unend­lich trau­rig und verzweifelt.‘

Und da ist der Berufs­pi­lot, der nach Coro­na­in­fek­ti­on nicht mehr flie­gen kann, weil er alles ver­gisst. Da ist der jun­ge Inge­nieur, der sein Groß­bau­pro­jekt nach der Coro­na-Imp­fung nicht mehr ver­ant­wort­lich lei­ten kann, weil er z. B. nicht mehr in der Lage ist, Excel-Tabel­len zu lesen und zu bear­bei­ten. Da ist die jun­ge Ban­ke­rin, die ihre Traum­stel­le wegen der Post­Vac-Erkran­kung ver­liert. Da sind die bei­den Geschwis­ter, die nach Imp­fung schwer erkrankt sind und seit einem Jahr nicht mehr in der Schu­le waren, und, und, und …

‚170 Schick­sa­le die­ser Art habe ich gese­hen, täg­lich wer­den es mehr!‘, sagt der Kar­dio­lo­ge tief bewegt und führt wei­te­re Lei­dens­we­ge an: ‚Die Kran­ken­schwes­ter im ambu­lan­ten Dienst, die sich in ihrer klei­nen Hei­mat­stadt nicht mehr zurecht­fin­det und sich auf dem Weg zu den Pati­en­ten und auf dem Weg nach Hau­se ver­fährt; der Vater von klei­nen Kin­dern, dem die Mama einen der Jungs zum Ein­kau­fen zur Beglei­tung mit­ge­ben muss, weil der Papa mit Post­Vac-Erkran­kung mit dem Ein­kaufs­zet­tel nicht klar kommt! Was für ein kata­stro­pha­les Vater-Sohn-Ver­hält­nis bahnt sich an!‘

Es sei die schlimms­te Erkran­kung, die er in sei­ner lan­gen Berufs­lauf­bahn jemals erlebt habe, auch, weil man den Pati­en­ten nicht glau­be, betont der Medi­zi­ner: ‚Ich sehe zer­stör­te Lebens­läu­fe, finan­zi­el­le Abstür­ze, zer­rüt­te­te Bezie­hun­gen, schwe­re Depres­sio­nen, bei denen Anti­de­pres­si­va in kei­ner Wei­se hel­fen, und – Sui­zi­de, zuneh­mend. Ich habe sel­ten so viel Ver­zweif­lung gese­hen und häu­fig selbst nach dem Gespräch mit die­sen Pati­en­ten wei­nen müs­sen. So etwas habe ich noch nie erlebt!‘ […]

Nach sei­nen Erfah­run­gen mit dem Krank­heits­bild müs­se am Ende aber auch ein Punkt ange­spro­chen wer­den, der sich mög­li­cher­wei­se nach dem Dis­kre­di­tie­ren der Erkrank­ten und nach der Wei­ge­rung der Kos­ten­trä­ger, die ein­zig hel­fen­de The­ra­pie zu finan­zie­ren, zu einem drit­ten und wohl­mög­lich größ­ten Skan­dal aus­wei­te: „Von den 170 von mir betreu­ten Pati­en­ten sind 120 Post­Vac-Pati­en­ten, d.h. die Erkran­kung ist in kur­zem zeit­li­chen Abstand nach der Imp­fung (meist nach der 2. oder 3. Imp­fung) aus­ge­bro­chen. Von all die­sen 120 betrof­fe­nen Pati­en­ten wur­den – ent­we­der durch ihre Haus­ärz­te (eher sel­ten) – oder durch sie selbst Mel­dun­gen an das Paul-Ehr­lich-Insti­tut als Impf­scha­den geschickt. Bei kei­nem ein­zi­gen (!) erfolg­te eine Aner­ken­nung der Erkran­kung als durch die Imp­fung ver­ur­sach­ter Impfschaden.‘“

Und auch dar­auf baut das PEI, um sich in öffent­li­cher Dar­stel­lung her­aus­zu­win­den und die Phar­ma­kon­ze­ne, wie die WELT schreibt:

„Nur wie ver­läss­lich sind die offi­zi­el­len Anga­ben zur Anzahl von Impf­kom­pli­ka­tio­nen, wenn sol­che Mel­dun­gen von Haus­ärz­ten offen­bar nicht gern getä­tigt wer­den? Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut teilt dazu mit, dass Ver­dachts­fall­mel­dun­gen ‚aus vie­len Quel­len und über vie­le Wege‘ das Insti­tut errei­chen wür­den und es daher ‚nicht von einer nen­nens­wer­ten Unte­r­er­fas­sung‘ ausgehe.“

Von den vier Phar­ma­kon­zer­nen wur­den wie gewohnt Fra­gen nur „aus­wei­chend beant­wor­tet. Zu der Fra­ge, ob sie sich an der von Lau­ter­bach vor­ge­schla­ge­nen Ent­schä­di­gung von Impf­ge­schä­dig­ten betei­li­gen wür­den, äußer­te sich kei­ner der vier Her­stel­ler.“ Und sie wis­sen es alle. Die einen wol­len nichts zu- oder her­ge­ben, die ande­ren wol­len auch damit noch wei­ter Kas­se machen. Dazu gehört der Virch­ow­bund (Virch­ow­bund: Ärz­te wol­len auch an Impf­schä­den mehr ver­die­nen), nach­dem er die „Impf­pflicht“ für alle gefor­dert hat­te (Noch ein­mal zu den Beu­tel­schnei­dern vom Virch­ow­bund). Unver­ges­sen ist auch die Pres­se­mit­tei­lung zu den Ver­öf­fent­li­chun­gen der Daten der BKK Pro­Vi­ta vor gut einem Jahr: Hein­rich! Mir graut's vor dir.