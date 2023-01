So rich­tig gut wirkt es nicht, was auf aerz​te​blatt​.de am 5.1.23 unter obi­gem Titel zu lesen ist:

»Boston – Die Ursache der impf­stoff­as­so­zi­ier­ten Myokarditis, zu der es in sehr sel­te­nen Fällen nach einer COVID-19-Impfung kom­men kann, war bis­her völ­lig unklar. Jetzt haben Forscher im Blut der Patienten Spikeproteine gefun­den, die anders als in einer Kontrollgruppe von gesun­den Impflingen nicht an Antikörper gebun­den waren. Die in Circulation (2023; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061025Circulation) vor­ge­stell­ten Ergebnisse lie­fern einen ers­ten Ansatz zur Erklärung der Impfkomplikation…

Auffällig war… eine erhöh­te Konzentration von Spikeproteinen. Diese Proteine wer­den von den Körperzellen gebil­det, die nach der Impfung die mRNA in Proteine umset­zen, was der gewünsch­te Effekt der Impfung ist. Normalerweise sind die­se Proteine im Blut jedoch an Antikörper gebun­den. Bei den Patienten lagen sie dage­gen in unge­bun­de­ner Form vor.

Es gibt gewis­se Parallelen zum mul­ti­sys­te­mi­schen Entzündungssyndrom (MIS‑C), an dem Kinder im Anschluss an eine Infektion mit SARS-CoV‑2 erkran­ken. Die Komplikation tritt soweit bekannt aber nicht nach einer Impfung auf…

Die meis­ten Patienten erho­len sich nach weni­gen Tagen von der Myokarditis mit einer Normalisierung von Troponin und C‑reaktivem Protein. In die­ser Zeit geht auch die Produktion des S‑Proteins zurück, weil die mRNA-Moleküle in den Zellen rela­tiv schnell zer­fal­len oder abge­baut wer­den. Die Frage lau­tet nun, war­um die Spike-Proteine bei den Myokarditis-Patienten nicht an Antikörper gebun­den sind. © rme/aerzteblatt.de«

Die meis­ten. Relativ schnell. Wie gut, daß wir sorg­fäl­ti­ge Zulassungsbehörden haben und ein Paul-Ehrlich-Institut, daß gewis­sen­haft der­ar­ti­ge Erscheinungen verfolgt.

Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muß immer wieder gesagt werden.

