In welche Sinne betreibt Christian Drosten "Gain-of-function-Experimente"?

Im Zusammenhang mit der "Laborthese" hat, wenn denn der Tweet von Janina Lionello kor­rekt zitiert, Christian Drosten im März dies erklärt:

Die Frage, in wel­chem Sinne er die­se Forschung ansons­ten betreibt, wur­de hier im Februar so beant­wor­tet, und zwar im Beitrag Christian Drosten und das böse G‑Wort. Verteidigungsministerium unter­stützt gain-of-func­tion-Versuche. Dort heißt es:

Niemals nie nicht will Drosten etwas mit gain-of-func­tion-Versuchen zu tun gehabt haben. Vielleicht stimmt das sogar für das "Wuhan-Virus". Nicht aber für Deutschland:

Die Rede ist hier von die­sem Projekt:

Drosten ist nicht nur Koordinator des Projekts. Fast 800.000 Euro erhält sein Institut an der Charité aus dem Etat des Bundesforschungsministeriums für die­ses Gebiet, das aus­drück­lich auf oben genann­tes Teilprojekt verweist:

Es "wird ein GFP-exprimierendes MERS-Coronavirus hergestellt"

Nahezu eine Million Euro darf Drosten ver­wen­den für die­se Forschung:

»Diese Vorhabenbeschreibung fasst die Arbeiten von TP1, TP6 und TP7 zusam­men. Die Phänotypen bereits sequen­zier­ter und iso­lier­ter oder revers-gene­tisch her­ge­stell­ter Varianten des MERS-Coronavirus aus ver­gan­ge­nen Ausbrüchen wer­den in unter­schied­lich kom­ple­xen in vitro-Kulturmodellen unter­sucht. Dazu wer­den Zelllinien (TP1), Atemwegsepithel (TP6) und Lungengewebe (TP7) mensch­li­chen Ursprungs mit Virusvarianten infi­ziert und deren Phänotypen bestimmt. Es sol­len gene­ti­sche vira­le Marker und zel­lu­lä­re Antworten auf die Infektion bestimmt wer­den, die sich eig­nen, das pan­de­mi­sche Potenzial neu­ar­ti­ger respi­ra­to­ri­scher Viren zu beur­tei­len. Zusätzlich wer­den Zelllinien und Atemwegsepithel mit aus­ge­schal­te­tem oder her­un­ter­re­gu­lier­tem Interferonsystem gene­riert, die zur ver­bes­ser­ten Virusisolierung ver­wen­det wer­den sol­len. In den Zelllinien wird hier­zu das CRISPR/Cas9-System und im Atemwegsepithel der shRNA-ver­mit­tel­te knock-down ange­wandt. Ein revers-gene­tisch her­ge­stell­tes MERS-Coronavirus, das nur noch über unzu­rei­chen­de Korrekturlesefähigkeiten ver­fügt und des­halb stark atte­nu­iert ist, wird ver­wen­det, um in den genann­ten in vitro-Kulturmodelle pas­sa­giert und adap­tiert zu wer­den. So sol­len gene­ti­sche Marker des Virus bestimmt wer­den, die zur ver­bes­ser­ten Replikation im Menschen füh­ren. Zusammenfassend soll ein Repertoire an Werkzeugen zur in vitro-Beurteilung des pan­de­mi­schen Potenzials neu­er und neu­ar­ti­ger respi­ra­to­ri­scher Viren eta­bliert wer­den. Für die Verwendung in einem RNAi-"loss-of-function"-Screening wird ein GFP-expri­mie­ren­des MERS-Coronavirus hergestellt.«

Bundesministerium für Verteidigung unterstützt

Durchgeführt wird das Projekt von der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen.

»Die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför­der­tes Informations- und Servicenetzwerk für alle in Deutschland akti­ven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Zoonosenforschung. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung und über 1000 Mitgliedern (Stand 10/2019) ist sie eine eta­blier­te Stütze der Zoonosenforschungs-Community in Deutschland. Neben dem BMBF wird die Plattform eben­falls vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG), vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie vom Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) unter­stützt.«

zoo​no​sen​.net

»Ursprünglich lag der Fokus des Forschungsverbundes „RAPID – Risikobewertung bei prä­pan­de­mi­schen respi­ra­to­ri­schen Infektionserkrankungen“ auf einem nahen Verwandten des zur­zeit welt­weit gras­sie­ren­den Coronavirus SARS-CoV‑2. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforsch­ten das MERS-Coronavirus, das seit 2012 mehr­fach Krankheitsausbrüche beim Menschen her­vor­ge­ru­fen hat. Ihre Arbeit wird seit 2017 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert…

RAPID – Teil des Nationalen Forschungsnetzes zoo­no­ti­sche Infektionserkrankungen

Der Verbund RAPID ist Teil des „Nationalen Forschungsnetzes zoo­no­ti­sche Infektionserkrankungen“ des BMBF. Expertengruppen aus der Universitätsmedizin, des öffent­li­chen Gesundheitsdienstes, der Veterinärmedizin und Tiergesundheit sowie aus Einrichtungen der Grundlagenforschung arbei­ten im Verbund dis­zi­plin­über­grei­fend zusam­men. Der Verbund wird von Prof. Christian Drosten (Charité Universitätsmedizin Berlin) koor­di­niert. Das BMBF för­dert den Verbund RAPID mit rund 2.9 Mio. € seit 2017.

Fokus Öffentlicher Gesundheitsdienst: Die Bevölkerung soll unmit­tel­bar profitieren

Wenn ein neu­er Krankheitserreger beim Menschen auf­tritt, muss der Öffentliche Gesundheitsdienst in kur­zer Zeit zu soli­den Risikoeinschätzungen kom­men, um die Bevölkerung war­nen und schüt­zen zu kön­nen. Ein Ziel des Verbundes RAPID war es daher, Ergebnisse und neue Techniken bereit zu stel­len, auf die der Öffentliche Gesundheitsdienst sei­ne Entscheidungen stüt­zen kann. Das Robert-Koch-Institut (RKI), die zen­tra­le Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und ‑prä­ven­ti­on, ist mit einer eige­nen Arbeitsgruppe Forschungspartner bei RAPID.

Mit dem Auftreten des neu­en Coronavirus SARS-CoV‑2 konn­ten Forschungsarbeiten von RAPID umge­hend für die Bevölkerung genutzt wer­den: So wur­de bei­spiels­wei­se der neue Diagnostik-Test breit­flä­chig im deut­schen Gesundheitssystem ver­an­kert. Deutschland hat­te so bereits zu einem sehr frü­hen Zeitpunkt der Krise star­ke Testkapazitäten und konn­te die Ausbreitung des Virus mit guten Mitteln ver­fol­gen.«

gesund​heits​for​schung​-bmbf​.de (4.5.2020)

Angeregt wur­de die­ser Beitrag durch die­sen Tweet:

(Hervorhebungen nicht in den Originalen.)

Siehe auch

Auch Drosten an Bioterrorismus-Forschung beteiligt

Betreibt das RKI mit 250 Tausend Dollar von der Gates-Stiftung Biowaffenforschung?

Aus dem Drosten-Netzwerk – wie­der Biowaffen

Pocken, Polack, Stiko und Bill Gates

Update:

» GoF-Forschung

Gain-of-func­tion-Forschung der Virologie beinhal­tet Experimente, die dar­auf abzie­len, die Übertragbarkeit und/oder Virulenz von Krankheitserregern zu erhö­hen. Solche Forschung, wenn sie von ver­ant­wor­tungs­be­wuss­ten Wissenschaftlern durch­ge­führt wird, zielt in der Regel dar­auf ab, das Verständnis von Krankheitserregern und ihrer Interaktion mit mensch­li­chen Wirten zu ver­ste­hen. Gain-of-func­tion-Forschung wird ein­ge­setzt, um aktu­el­le und zukünf­ti­ge Pandemien bes­ser zu ver­ste­hen. Für die Impfstoffentwicklung wird Gain-of-func­tion-Forschung durch­ge­führt, um einen Vorsprung gegen­über einem Virus zu erlan­gen und einen Impfstoff oder ein Therapeutikum zu ent­wi­ckeln, bevor das Virus auftritt…

Meilensteine der Gain-of-function-Forschung

Erschaffung einer Mutante des Coronavirus (2000)

Im Februar 2000 ver­öf­fent­lich­te eine Gruppe vom Gesundheitsministerium des US-Bundesstaates New York und der Universität Utrecht unter der Leitung von Paul S. Masters und Peter Rottier einen Artikel über ihre GoF-Studien mit dem Titel „Zielumleitung des Coronavirus durch Substitution der Spike-Glykoprotein-Außendomäne: Überschreitung der Artgrenze der Wirtszellen“, in dem detail­liert beschrie­ben wur­de, wie sie eine Mutante des Coronavirus Maus-Hepatitis-Virus erschu­fen, die die Ektodomäne des Spike-Glykoproteins (S) durch die stark diver­gie­ren­de Ektodomäne des S‑Proteins des infek­tiö­sen Peritonitis-Virus bei Katzen ersetzt. Dem Papier zufol­ge „erlang­te das resul­tie­ren­de chi­mä­re Virus mit der Bezeichnung fMHV die Fähigkeit, Katzenzellen zu infi­zie­ren, und ver­lor gleich­zei­tig die Fähigkeit, Mauszellen in Gewebekulturen zu infizieren“.

Veränderung des H5N1-Vogelgrippe-Virus (2012)

Im Mai 2012 ver­öf­fent­lich­te eine Gruppe von mehr­heit­lich japa­ni­schen Wissenschaftlern an der Universität von Wisconsin mit Mitteln der Bill & Melinda Gates-Stiftung, ERATO, des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und Unterstützung der National Institutes of Health und des National Institute of Hygiene and Epidemiology in Vietnam in der Zeitschrift Nature einen Artikel über die Übertragung der H5N1-Vogelgrippe in der Luft, die durch die Übertragung von Atemtröpfchen von einem Frettchen auf ein ande­res ein­ge­lei­tet wur­de. Die Gruppe „hat­te das Aminosäureprofil des Virus ver­än­dert und es ihm ermög­licht, sich in Säugetierlungen zu ver­meh­ren, die etwas küh­ler als Vogellungen sind. Diese klei­ne Änderung ermög­lich­te die Übertragung des Virus durch Husten und Niesen und lös­te das Rätsel, wie H5N1 durch die Luft zum Menschen über­tra­gen wer­den konn­te… (Einige) Kongressmitglieder, neben ande­ren Kritikern auf der gan­zen Welt, reagier­ten auf die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse mit Schreck und Verurteilung.“ Ein Leitartikel der New York Times beschrieb das Ereignis als „An Engineered Doomsday“.

Erschaffung eines neu­en Influenzavirusstamms (2013)

Im Mai 2013 haben Hualan Chen, die damals Direktor des National Avian Influenza Reference Laboratory war, und Kollegen durch einen GoF-Versuch am BSL3-zuge­las­se­nen Harbin Veterinary Research Institute erfolg­reich einen neu­en Influenzavirusstamm geschaf­fen. Die chi­ne­si­schen Wissenschaftler „misch­ten absicht­lich das H5N1-Vogelgrippevirus, das [für Vögel] hoch­t­öd­lich ist, aber nicht leicht [zwi­schen Menschen] über­tra­gen wer­den kann, mit einem Stamm des H1N1-Grippevirus von 2009, der für Menschen sehr anste­ckend ist.“ Dieses Ereignis sorg­te in euro­päi­schen Biotech-Kreisen für Bestürzung, da laut Professor Simon Wain-Hobson vom Pasteur-Institut die chi­ne­si­schen Wissenschaftler „nicht klar dar­über nach­ge­dacht haben, was sie tun. Es ist sehr besorg­nis­er­re­gend… Die viro­lo­gi­sche Grundlage die­ser Arbeit ist nicht stark. Es ist für die Impfstoffentwicklung nicht von Nutzen und der Vorteil bezüg­lich der Überwachung auf neue Grippeviren ist teu­er erkauft“, wäh­rend Lord May of Oxford sag­te: „Die Aufzeichnungen über die Eindämmung in sol­chen Labors sind nicht beru­hi­gend. Sie neh­men es auf sich, eine Übertragung von sehr gefähr­li­chen Viren von Mensch zu Mensch zu schaf­fen. Es ist ent­setz­lich ver­ant­wor­tungs­los.“«

de​.wiki​pe​dia​.org