In seiner Verzweiflung preist Lauterbach nun chinesisches "Impfspray"

Der ers­te Satz der Studie, die vom chi­ne­si­schen Konzern Sinovac durch­ge­führt wur­de, lautet:

»Bisher zuge­las­se­ne COVID-19-Impfstoffe sind beim Schutz vor Infektionen und der Verhinderung der Übertragung nur begrenzt wirk­sam.«

Hier die voll­stän­di­ge Zusammenfassung des am 31.12.22 ver­öf­fent­lich­ten Preprints:

»Die bis­her zuge­las­se­nen COVID-19-Impfstoffe sind nur begrenzt wirk­sam, was den Schutz vor einer Infektion und die Verhinderung der Übertragung angeht. Ein Nasenspray mit einem Breitband-Antikörper gegen COVID-19 (SA58 Nasenspray) wur­de kürz­lich von Sinovac Life Sciences Co. ent­wi­ckelt. Vom 31. Oktober bis zum 30. November 2022 wur­de eine offe­ne, kon­trol­lier­te Studie über das SA58 Nasenspray gegen COVID-19-Infektionen mit dem medi­zi­ni­schen Personal durch­ge­führt, das in den aus­ge­wie­se­nen COVID-19-Krankenhäusern und den Fangcang-Schutzkrankenhäusern (alter­na­ti­ve Behandlungsorte) von COVID-19-Fällen in der Stadt Hohhot in der Autonomen Region Innere Mongolei arbei­tet. Insgesamt waren 6662 medi­zi­ni­sche Mitarbeiter an die­ser Studie betei­ligt: 3368 benutz­ten SA58 Nasenspray aus der Medikamentengruppe und 3294 benutz­ten es nicht aus der lee­ren Kontrollgruppe. Das Medikament wur­de 30 Tage lang 1~2 Mal pro Tag in einem Abstand von 6 Stunden intra­na­sal ver­ab­reicht. Die Sicherheitsergebnisse zeig­ten, dass das SA58 Nasenspray gut ver­träg­lich war. Die Häufigkeit von uner­wünsch­ten Ereignissen (UAW) betrug 28,6 % (497/1736), und die Mehrzahl der UAW waren leicht und tra­ten an admi­nis­tra­ti­ven Stellen auf [from admi­nis­tra­ti­ve site]. 135 COVID-19-Fälle wur­den wäh­rend der 30-tägi­gen Beobachtungszeit durch RT-PCR für SARS-CoV‑2 iden­ti­fi­ziert. Die kumu­la­ti­ve Inzidenz von COVID-19 in der Arzneimittelgruppe und in der Kontrollgruppe betrug 0,026 % bzw. 0,116 %. Die Wirksamkeit des SA58 Nasensprays zur Vorbeugung einer COVID-19-Infektion bei medi­zi­ni­schem Personal wur­de mit 77,7 % (95 % CI: 52,2 % – 89,6 %) bewer­tet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das SA58 Nasenspray gut ver­träg­lich ist und eine hohe Wirksamkeit gegen COVID-19-Infektionen aufweist.«

