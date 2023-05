Influencer, PR-Agenturen und jede Menge Kohle

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zum Thema „Zahlungen der Bundesregierung an Medien und Influencer für Werbung, Anzeigen, Kampagnen und Informationsmaßnahmen“ (Drucksache 20/6676, Vorabfassung) för­dert Interessantes zuta­ge. Einleitend wird klar­ge­stellt: „Die Bundesregierung nutzt ver­schie­de­ne Medien, um ihren ver­fas­sungs­mä­ßi­gen Informationsauftrag zu erfül­len.“ Und dann wird für die Jahre 2020 bis 2022 auf­ge­führt, was unter „Informationsauftrag“ zu ver­ste­hen ist.

Gelistet wer­den meh­re­re Themen, hier soll es nur um „Corona“ gehen. Zunächst dreht es sich um Influencer, zu denen es heißt:

„Werden Influencerinnen und Influencer im Rahmen einer Kampagne ein­ge­setzt, dient ihr Beitrag der Erfüllung des Kampagnenziels, das zwi­schen Auftraggeber und Agentur fest­ge­legt wur­de. Auf die­ser Basis wer­den die Influencerinnen und Influencer regel­mä­ßig mit­tel­bar durch die Agentur gebrieft. Hierbei wer­den Kampagnenbotschaften und Informationen im Sinne einer best­mög­li­chen Unterrichtung der Öffentlichkeit zum jewei­li­gen Thema ver­mit­telt. Die redak­tio­nel­le Unabhängigkeit ver­bie­tet es aller­dings, den Influencerinnen und Influencer kon­kre­te Vorgaben zu machen, wie sie Botschaften in ihren Kanälen präsentieren.“

Wie viel öffent­li­che Gelder das BMAS für „Ninia LaGrande“ aus­ge­ge­ben hat, möch­te es lei­der nicht mitteilen.

Das BPA ist da schon aus­kunfts­freu­di­ger und gibt wenigs­tens die Gesamtsumme für die Influencer-Truppe von „AviveHD“ über „ermachtsjunge“und „Gamerbr0ther“ bis „Zclina“ bekannt, die sich 2020 um die „Corona Warn-App“ ver­dient gemacht haben.

Im Jahr 2021 muß­ten sich fünf Influencer gut 245.000 Euro tei­len, um ihre Follower an die Nadel zu bekom­men. So rich­tig gut scheint das aber nicht ange­kom­men zu sein, denn ein Kollege von ihnen, der sei­ne Teilnahme abge­lehnt hat­te, sag­te: „Die Impfkampagne ist größ­ter Schmutz“. Im Jahr dar­auf war end­lich Fehlanzeige.

Weitere Empfänger sind Organisationen der Religion und des Sports sowie PR-Agenturen, die rich­tig abkas­siert haben. Auffallend hohe Summen fie­len auf die Carat Deutschland GmbH allein oder in Kooperation mit Kollegen sowie die Mediaplus Germany GmbH & Co. KG. Zu letz­te­rer heißt es als Antwort auf einer ande­re Kleine Anfrage (Drucksache 20/3253): „Mediaplanung und Buchung von Werbemedien für Print-Anzeigen und AudioSpots erfol­gen stets über die Rahmenvertragsagentur des Bundes (Mediaplus GmbH). Dabei ist die Agentur gehal­ten, eine flä­chen­de­cken­de bun­des­wei­te Abdeckung zu errei­chen.“ Und zur erst­ge­nann­ten gibt es die­se Antwort auf eine wei­te­re Kleine Anfrage (Drucksache 20/403): „Seit dem Jahr 2018 lau­fen Rahmenverträge mit den Mediaagenturen Carat (Mediaeinkauf), phd Deutschland (Mediaplanung cross­me­di­al), add2 (Mediaplanung digi­tal), Weischer.JvB (Mediaplanung mit Schwerpunkt Außenwerbung).“

Das Wirtschaftsministerium hat in die­sem Zusammenhang 2020 und 2021 zu „Corona-Überbrückungshilfen“ ins­ge­samt über 1,9 Millionen Euro und 2021 für eine unde­fi­nier­te „Corona-Aufbruchskampagne“ über 700.000 Euro aus­ge­ge­ben – alles an Carat. 2022 war es dort mit „Corona“ vorbei.

Das Gesundheitsministerium hat wie erwar­tet am meis­ten zuge­langt für das, was es für Kommunikation hält. Dies und das ging z.B. an die Cosmonaut & Kings GmbH und an die Scholz & Friends GmbH, die u.a. hier schon bespro­chen wur­den. Insgesamt wur­den 2020 über 45 Millionen, 2021 über 140 und 2022 fast 121 Millionen ver­pul­vert. Nach zwei Jahren Carat war man auch hier wie­der bei Mediaplus, um die Botschaften zu transportieren:

Das BPA hat nicht nur Influencer, son­den auch PR-Agenturen ali­men­tiert. Für „Corona-Impfung“ (2020: 1.571,00 €; 2021: 268.732,00 €), die „Corona Warn-App“ (2020: 9.877.723,00 €; 2021: 474.094,00 €) „Corona – #beson­de­re Helden“ (2020: 738.808,00 €) und „Corona ‚Zuhause blei­ben‘“ (2021: 238.384,00 €). Schließlich gab es 2020 noch einen rät­sel­haf­ten und nicht gera­de bil­li­gen Posten, der wie die ande­ren an eine Kooperation mit Carat ging:

Ja, „Corona“ war rich­tig teu­er und selbst für so einen ein­schlä­gi­gen „Informationsauftrag“ wech­sel­ten hohe Summen den Besitzer und wur­den von öffent­li­chen zu pri­va­ten Geldern. Die Influencer freu­en sich sche­ckig über die schnel­len Euros, eini­ge PR-Buden hal­ten sich für bedeu­tend und die deut­schen Filialen der trans­na­tio­na­len PR-Konzerne wech­seln sich ab: Carat (Muttergesellschaft Dentsu in Honkong) scheint bei der Großen Koalition beson­ders beliebt gewe­sen zu sein, danach war Mediaplus (Muttergesellschaft Omnicon in New York) an der Reihe. Sie und eini­ge ande­re durf­ten „Landschaftspflege“ betrei­ben und eine gan­ze Palette von Medien mit ver­läss­lich flie­ßen­den Euros bei Laune hal­ten, damit der abhän­gi­ge Journalismus nicht auf unab­hän­gi­ge Gedanken kommt. In die­sem Zusammenhang ist auch die­se Antwort von Bedeutung:

Gut eine hal­be Milliarde Euro wur­de dem­nach aus­ge­schüt­tet. Im ers­ten Jahr lag die Außenwerbung vorn, im zwei­ten Jahr waren es die Printmedien, im drit­ten Jahr der Online-Bereich und die Kinos gin­gen fast leer aus, sie wur­den ja auch lan­ge geschlos­sen. Gesamtsieger war die Außenwerbung und wer die­sen Begriff in die Suchmaschine ein­gibt, lan­det schnell bei Ströer, der laut Selbstbeschreibung nicht nur„der füh­ren­de deut­sche Außenwerber“ ist, son­dern auch „die Vermarktung von mehr als 250 renom­mier­ten digi­ta­len Medienmarken und Themenkanälen“ betreibt, und: „Seit 2015 sind wir auch im News-Geschäft tätig: t‑online ver­öf­fent­licht über alle rele­van­ten digi­ta­len Kanäle jeden Tag hoch­wer­ti­ge Nachrichten, Analysen, Reportagen, Interviews mit dem Ziel, den bes­ten Überblick über das welt­wei­te Geschehen zu lie­fern. […] t‑online besitzt laut der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF e. V.) die größ­te digi­ta­le Reichweite aller deut­schen Medien.“ So nie­der­schmet­ternd ein­fach ist das manchmal.