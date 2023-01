Injizieren geht über Studieren

Auf aerz​te​blatt​.de heißt es am 16.1.23 unter der Überschrift "Studien: Bivalente Booster haben begrenz­te Wirkung gegen BA.4/5":

»New York und Boston – Die Schutzwirkung der biva­len­ten Booster gegen die Omikron-Subvarianten BA.4/5 ist hin­ter den Erwartungen zurück­ge­blie­ben. Nach 2 Laborstudien, die jetzt im New England Journal of Medicine (NEJM 2023; DOI: 10.1056/NEJMc2213948 und 10.1056/NEJMc2213907) publi­ziert wur­den, erzielt ein biva­lenter Booster zwar etwas höhe­re Antikörper-Titer als ein mono­va­len­ter Booster.

Ein Vorteil für die T‑Zell-Antwort war dage­gen nicht nach­weis­bar. Beide Impfstoffe ver­stärk­ten in ers­ter Linie die Abwehrkräfte gegen den Wildtyp, was auf eine immu­no­lo­gi­sche Prägung („Immune imprin­ting“) zurück­zu­füh­ren sein könnte.

Die biva­len­ten Impfstoffe von Biontech und Moderna, die eine Komponente gegen die Subvarianten BA.4 und BA.5 haben, wur­den in den USA und in Europa Anfang September letz­ten Jahres ein­ge­führt, um die Bevölkerung vor der befürch­te­ten Winterwelle zu schützen.

Auf eine aus­führ­li­che kli­ni­sche Prüfung wur­de ver­zich­tet, da es kei­ne Zweifel an der Sicherheit gab (was sich in der Folge auch bestä­ti­gen soll­te). Und ein zusätz­li­cher Schutz vor BA.4/5 erschien bio­lo­gisch plau­si­bel zu sein. Schließlich war der Impfstoff ent­wi­ckelt wor­den, um Omikron und sei­ne Subvarianten zu neu­tra­li­sie­ren und dadurch Durchbruchinfektionen zu ver­hin­dern, deren Zahl in der Omikron-Welle stark ange­stie­gen ist.

Die von einem Team um David Ho von der Columbia University in New York bereits am 24. Oktober in bioRxiv (2022; DOI: 10.1101/2022.10.22.513349) vor­ge­stell­ten und jetzt im NEJM abschlie­ßend publi­zier­ten Laborergebnisse zei­gen jedoch, dass die Rechnung nicht ganz aufgeht…

Ähnliche Ergebnisse stell­te einen Tag spä­ter ein Team um Dan Barouch vom Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston in bioRxiv (2023; DOI: 10.1101/2022.10.24.513619) vor, die jetzt eben­falls im NEJM publi­ziert wurden…«

Frau Buyx und Herr Lauterbach wer­den uns erklä­ren, mit dem Wissen von heute…

Dennoch waren die "Impfungen" erfolg­reich, für das US-ame­ri­ka­ni­sche und das deut­sche Bruttosozialprodukt und jeden­falls für die Firmen Biontech und Moderna. Das ist, was letzt­end­lich zählt.