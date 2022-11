Ist das unsachlich?

Ich schütze mich.

Was zitiert Lauterbach hier?

"Moderna-Daten legen nahe, dass der neue Covid-Booster wirksamer gegen Omikron-Varianten ist", titelt statnews.com am 14.11.22. Ob er sie gelesen hat oder nicht, bislang bezog sich Lauterbach meist auf Studien in wissenschaftlichen Zeitschriften. Bei dem Herausgeber von statnews handelt es sich dagegen um ein Privatunternehmen, das ähnlich wie ein Waffenjournal als Journalismus getarnte PR für die Pharma- und Medizinindustrie betreibt:

» Über uns

STAT liefert zuverlässigen und maßgeblichen Journalismus über Gesundheit, Medizin und Biowissenschaften. Millionen neuer Leser haben sich an uns gewandt, als wir frühzeitig Alarm wegen der Covid-19-Pandemie schlugen. Unsere Journalisten gehen in ihrer Berichterstattung über die Herstellung von Medikamenten, Gesundheitstechnologie, Wissenschaft und öffentliche Gesundheit in die Tiefe.

Wir nehmen Sie mit in akademische Labors, in Vorstandsetagen von Biotech-Unternehmen und in politische Hinterzimmer. Wir werfen einen kritischen Blick auf wissenschaftliche Entdeckungen, nehmen Unternehmensstrategien unter die Lupe und berichten von den aufgewühlten Kämpfen um Talente, Geld und Marktanteile. Wir untersuchen Kontroversen und entlarven Hype. Mit einer preisgekrönten Redaktion bietet STAT Ihnen unverzichtbare Einblicke und exklusive Geschichten über die Technologien, Persönlichkeiten, Machtmakler und politischen Kräfte, die massive Veränderungen in der Biowissenschaftsbranche vorantreiben - und eine Revolution der menschlichen Gesundheit. Dies sind die Geschichten, die für uns alle wichtig sind.

Worum geht es bei STAT?

STAT ist ein Medienunternehmen, das sich darauf konzentriert, fesselnde Geschichten über Gesundheit, Medizin und wissenschaftliche Entdeckungen zu finden und zu erzählen. Wir produzieren täglich Nachrichten, investigative Artikel und erzählerische Projekte sowie Multimedia-Features, Podcasts und Meinungsbeiträge. Wir erzählen unsere Geschichten dort, wo sie für unsere Leser wichtig sind - in Forschungslabors, Krankenhäusern, Vorstandsetagen und politischen Kampagnen...

Wer steht hinter dieser Publikation?

STAT wird von Boston Globe Media produziert. Unser Hauptsitz befindet sich in Boston, aber wir haben Journalisten im ganzen Land und berichten auch über internationale Themen. Das Magazin wurde im November 2015 von John Henry, dem Eigentümer von Boston Globe Media und dem Haupteigentümer der Boston Red Sox, gegründet. Rick Berke ist der Mitbegründer und leitende Redakteur. Hier ist der Artikel von John Henry: "Warum ich STAT gegründet habe"...«

Das Konglomerat von untereinander verfilzten "Philanthropen"-Stiftungen bietet die Gelegenheit, daran zu erinnern, mit welchen unglaublichen Behauptungen und Verdrehungen zur Gefährlichkeit von Corona Lauterbach und die "Chan Zuckerberg Initiative" schon 2020 arbeiteten:

Ach ja, in dem zitierten PR-Artikel heißt es:

»Wie bei den von Pfizer und BioNTech veröffentlichten Daten zu ihrem Covid-Impfstoff handelt es sich bei den neuen Daten um Labormessungen von Antikörpern und deren Fähigkeit, das SARS-CoV-2-Virus zu neutralisieren, und nicht um Daten darüber, wie gut die Impfstoffe Fälle von symptomatischen Erkrankungen oder schweren Krankheiten verhindern.

Moderna erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Verabreichung der aktuellen Auffrischungsimpfung zu einem 15-fachen Anstieg der Zahl der Antikörper führte, die die häufigsten Omikron-Varianten, BA.4 und BA.5, neutralisieren. Die Daten wurden nicht in einer von Fachleuten begutachteten Zeitschrift oder in einem Preprint veröffentlicht.

Das bedeutete, dass die geometrischen mittleren Titer der BA.4/BA.5-Antikörper bei denjenigen, die die neue Auffrischungsimpfung erhielten, 5,11-mal höher waren als bei denjenigen, die eine Auffrischungsimpfung des ursprünglichen Moderna-Covid-Impfstoffs erhalten hatten, wenn diese Personen zuvor mit Covid infiziert gewesen waren. Bei Personen ohne vorherige Covid-Infektion waren diese Werte 6,29-mal höher als beim ursprünglichen Impfstoff.

Eine Einschränkung besteht darin, dass bei früheren Studien mit experimentellen Moderna-Boostern, die auf neue Virusstämme abzielten, Freiwillige verglichen werden konnten, die den ursprünglichen Impfstoff und den modifizierten Impfstoff zur gleichen Zeit erhielten.

Der neue Booster, der sowohl auf den ursprünglichen Stamm des SARS-CoV-2-Virus als auch auf die Omikron-Untervarianten BA.4/BA.5 abzielt, wurde jedoch von der Food and Drug Administration zugelassen, bevor eine solche Studie durchgeführt wurde. Jacqueline Miller, Senior Vice President von Moderna, sagte, dass das Unternehmen es nicht für ethisch vertretbar hielt, eine neue Kohorte für die ursprüngliche Moderna-Auffrischungsimpfung zu rekrutieren, obwohl die Empfehlungen der FDA und der Centers for Disease Control and Prevention lauteten, dass die Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten, die stärker auf die BA.4/BA.5-Stämme ausgerichtet ist.

Bisher gibt es unterschiedliche Ergebnisse darüber, ob die BA.4/BA.5-Auffrischungsimpfungen wirksamer gegen die neuen Stämme sind als die ursprünglichen Impfungen. Studien, die in den Labors des Impfstoffforschers Daniel Barouch vom Beth Israel Deaconess Medical Center und des Virologen David Ho von der Columbia University durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die neuen Impfungen möglicherweise nicht wirksamer sind als die ursprüngliche Impfung. Studien, die an der Universität von Texas und der Emory University durchgeführt wurden, haben jedoch gezeigt, dass die neuen Impfungen möglicherweise einen besseren Antikörperschutz bieten.

Miller betonte, dass Moderna bei seinen Antikörperstudien einheitliche Methoden angewandt hat, auch bei den früheren Studien, die die Wirksamkeit des ursprünglichen Impfstoffs zeigten, und dass diese Studien von der FDA genehmigt wurden.

Eric Topol, Direktor und Gründer des Scripps Research Translational Institute, bezeichnete die neuen Ergebnisse als positiv und als weitgehende Bestätigung der Emory-Studie. Er lobte auch die relativ große Studie, an der 511 zuvor geimpfte Freiwillige teilnahmen.

"Diese Studie ist ermutigend und deutet darauf hin, dass die bivalenten Booster im Vergleich zu den früheren mRNA-1273-Boostern einen zusätzlichen Nutzen bieten", so Mehul Suthar, Hauptautor der Emory-Analyse, in einer E-Mail. "Wir müssen mit diesem bivalenten Booster auf dem Laufenden bleiben, um uns vor einer weiteren Omikron-Welle im Herbst/Winter zu schützen.

Moderna sagte auch, dass der neue Booster in einer Vorstudie mit Proben von 40 Probanden der Studie gegen eine neue besorgniserregende Variante, BQ1.1, wirksam zu sein schien.

"Die Leute wollen wissen, wie mein Schutz gegen BQ1.1 oder eine andere Variante aussieht, wenn ich diesen Booster bekomme", sagte Miller. "Letztendlich sind die Wirksamkeitsdaten die wirklich wichtigen Daten." Sie sagte, dass Moderna erwartet, dass Daten aus einer laufenden Beobachtungsstudie im ersten Quartal des nächsten Jahres zur Beantwortung dieser Frage beitragen werden.«

