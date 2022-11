Jacobs Kaffee – wunderbar: Schützt jetzt auch vor Corona

Endlich weiß ich, war­um ich ohne Spritze, Test und Maske durch die Zeit gekom­men bin. Es war zwar eine ande­re Sorte als "Jacobs Dröhnung", aber dafür reichlich.

.

.

Bewundernswert ist die Offenheit, mit der sich Prof. Dr. Kuhnert von unab­hän­gi­ger Wissenschaft ver­ab­schie­det. Sein Wirken an der Leuchtturmuniversität stellt ande­re Hochschulen in den Schatten. In Mainz nennt man sich noch ver­schämt Gutenberg-Universität anstatt "Biontech University". Die Goethe-Uni heißt nicht ehr­lich und offen­siv "Pfizer School of Public Health".

Auch hier wird es Zeit für eine Zeitenwende. Viel zu lan­ge haben sich deut­sche Lehranstalten von der Wissenschaft abhän­gig gemacht. Nur eine ent­schlos­se­ne Abkehr von die­sem Irrweg und robus­te Sanktionen gegen Innovationsleugner, beglei­tet von schwe­ren Subventionen für die Werte der frei­en Welt von Markt und Konkurrenz, ermög­li­chen eine soli­da­ri­sche Zukunft, in der jeder erst dann sicher ist, wenn in der gan­zen Welt das Kännchen Kaffee zum Frühstück gereicht wird. Nur so kön­nen wir auch die­ser und wei­te­ren Pandemien die Stirn bieten.

Videoquelle: you​tube​.com (1982)