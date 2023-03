Jetzt anmelden für den Test zur Auffrischimpfung beim Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin

Man will es nicht glau­ben. Wir schrei­ben den März 2023 und ein Fraun­ho­fer-Insti­tut wirbt mit einer Auf­wands­ent­schä­di­gung "von bis zu 1498 Euro" für die Teil­nah­me an die­ser Studie:

Es ist nicht aus­zu­schlie­ßen, daß trotz des Ver­merks "© 2023" die Sei­te ein übrig geblie­be­ner Rest aus ver­gan­ge­nen Tage ist. Die Anga­ben in den Meta­da­ten spre­chen aller­dings dagegen: "

<meta http-equiv="last-modified" content="2023–02-16T07:52:11.125Z" />

<meta name="pubdate" content="2023–02-16T08:52:11.125+01:00" />"

Am 17.2.22 war eine Pres­se­mit­tei­lung unter die­sem Titel ver­öf­fent­licht worden:

Viel­leicht hat neben der ange­wach­se­nen all­ge­mei­nen Skep­sis die­se Beschrei­bung dar­in zur Zurück­hal­tung beigetragen:

»Bei dem Impf­stoff han­delt es sich um einen Vek­torimpf­stoff auf der Basis eines gene­tisch still­ge­leg­ten Pocken­vi­rus. Im Fach­jar­gon heißt es »modi­fi­zier­tes Vak­zi­nia Virus Anka­ra«, kurz MVA. Daher rührt der Name der Studie.«

In wel­chem Zusam­men­hang die­se Stu­die steht zu einem ähn­li­chen Ver­such aus dem Jahr 2020, der damals von der glück­lo­sen Prof. Adda und der IDT Bio­lo­gi­ka GmbH unter­nom­men wur­de, bleibt unklar:

Es ist zu lesen:

»Pres­se­mit­tei­lung des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Ham­burg-Eppen­dorf (UKE):

Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut, Bun­des­in­sti­tut für Impf­stof­fe und bio­me­di­zi­ni­sche Arz­nei­mit­tel, hat heu­te (Frei­tag, 2. Okto­ber 2020) die kli­ni­sche Prü­fung mit dem Impf­stoff MVA-SARS-2‑S gegen COVID-19 geneh­migt. Der Vek­tor-Impf­stoff wur­de von den Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­lern des Deut­schen Zen­trums für Infek­ti­ons­for­schung (DZIF) und der IDT Bio­lo­gi­ka GmbH ent­wi­ckelt und wird in der ers­ten kli­ni­schen Pha­se auf sei­ne Sicher­heit, Ver­träg­lich­keit und auf sei­ne spe­zi­fi­sche Immun­ant­wort gegen den Erre­ger unter­sucht. Finan­ziert durch öffent­li­che Mit­tel des DZIF soll die kli­ni­sche Stu­die Anfang Okto­ber mit der Rekru­tie­rung der ers­ten der ins­ge­samt 30 Stu­di­en­teil­neh­mer im medi­zi­ni­schen Auf­trags­in­sti­tut CTC North am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Ham­burg-Eppen­dorf (UKE) starten.

Bei dem Impf­stoff han­delt es sich um einen an der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Mün­chen (LMU) ent­wi­ckel­ten Vek­tor-Impf­stoff gegen das SARS-CoV-2-Virus, bei dem die gene­ti­sche Infor­ma­ti­on für ein Ober­flä­chen­pro­te­in des SARS-CoV-2-Virus in ein abge­wan­del­tes und damit harm­lo­ses Pocken­vi­rus (MVA) ein­ge­baut wird. Die­ser vira­le Vek­tor kann sich nicht ver­meh­ren, aber die ein­ge­schleus­te DNA-Sequenz – das Bau­teil des Coro­na-Virus – kann eine Infek­ti­on simu­lie­ren und die Pro­duk­ti­on von Anti­kör­pern und T‑Zellen auslösen.

„Wir freu­en uns über die Geneh­mi­gung des Paul-Ehr­lich-Insti­tu­tes. In den ver­gan­ge­nen Mona­ten wur­de der Impf­stoff mit unse­ren DZIF-Koope­ra­ti­ons­part­nern Prof. Dr. Gerd Sut­ter von der LMU und Prof. Dr. Ste­phan Becker von der Phil­ipps-Uni­ver­si­tät Mar­burg ent­wi­ckelt, den wir jetzt auf sei­ne Wirk­sam­keit und Sicher­heit über­prü­fen“, sagt Prof. Dr. Mary­lyn Addo, Lei­te­rin der Infek­tio­lo­gie des UKE, die als ver­ant­wort­li­che Prüf­ärz­tin die kli­ni­sche Stu­die leitet.

Das Aus­gangs­vi­rus MVA wur­de schon vor mehr als 30 Jah­ren an der LMU als siche­rer Impf­stoff gegen Pocken gene­riert und wur­de bereits erfolg­reich für die Ent­wick­lung eines Impf­stoffs gegen das MERS-Coro­na­vi­rus verwendet…«

Bereits im Janu­ar 2021 war zu erfahren:

»Deut­scher Bio­lo­gi­ka-Impf­stoff erfüllt Erwar­tun­gen nicht

11.45 Uhr: Der von dem Unter­neh­men IDT Bio­lo­gi­ka GmbH und dem Deut­schen Zen­trum für Infek­ti­ons­for­schung ent­wi­ckel­te poten­zi­el­le Coro­na-Impf­stoff hat die in ihn gesetz­ten Erwar­tun­gen in einer ers­ten kli­ni­schen Prü­fung nicht erfüllt. Die Immun­re­ak­tio­nen lägen „in den vor­läu­fi­gen Ergeb­nis­sen unter den Erwar­tun­gen“, teil­te das an der Ent­wick­lung betei­lig­te Uni­ver­si­täts­kran­ken­haus Ham­burg-Eppen­dorf (UKE) am Frei­tag mit. Die kli­ni­sche Erpro­bung des Wirk­stoffs wer­de aus­ge­setzt, um die Ursa­chen dafür zu fin­den.« (mor​gen​post​.de)

Unter die­sem Link gibt es die Infor­ma­ti­on nicht mehr. Hier aber: mor​gen​post​.de (8.1.21). Das Unter­neh­men wuß­te sich zu helfen:

Frau Prof. Addo hat­te bereits im März 2020 (!) strah­lend verkündet:

»Die Impf­stoff­ent­wick­lung ist auf Hoch­tou­ren schon ange­lau­fen. Das ist so schnell gegan­gen, wie es bis­her noch nie gewe­sen ist. Wir hat­ten ja schon sehr, sehr früh die Virus-Sequenz. Die braucht man, um einen Impf­stoff her­zu­stel­len, und seit meh­re­ren Wochen schon wer­den Impf­stof­fe, ver­schie­de­ne Impf­stof­fe im Labor gebas­telt. Das ging rela­tiv schnell. Und tat­säch­lich haben auch die ers­ten Stu­di­en an Men­schen ange­fan­gen. Das hat es eigent­lich noch nie gege­ben. Wir ken­nen das Virus eigent­lich erst seit Dezem­ber und sind jetzt schon im März dabei, neue Impf­stof­fe zu testen.«

Erst zwei Tage vor­her hat­te die WHO den Pan­de­mie-Fall aus­ge­löst, am 23.2. waren die ers­ten bei­den euro­päi­schen Opfer gemel­det. Zu die­ser Zeit wur­den bereits "seit meh­re­ren Wochen" "Impf­stof­fe im Labor gebas­telt". Die­se Bas­te­lei­en wur­den bereits "an Men­schen getes­tet". Nähe­res dazu in:

Über den Sumpf der "Impfstoff"-Entwicklung, die Rol­le Addos und die ganz beson­de­re von Klaus Cichutek dabei siehe: