17,1 % der Jugendlichen hatten nach der zweiten Impfdosis mindestens ein kardiales Symptom

Es ging ihnen bald bes­ser, nie­mand kam ins Krankenhaus (?). So wer­den die Ergebnisse einer am 5.1.23 auf link​.sprin​ger​.com ver­öf­fent­lich­ten Studie aus Taiwan vorgestellt:

»Zusammenfassung

Ziel die­ser Studie ist es, die Veränderung der EKG-Parameter und die Wirksamkeit des EKG-Screenings auf kar­dia­le Nebenwirkungen nach der zwei­ten Dosis des Impfstoffs BNT162b2 bei jun­gen Menschen zu bestim­men. Im Dezember 2021 führ­ten wir in Zusammenarbeit mit dem Schulimpfsystem der Stadtverwaltung von Taipeh eine EKG-Screening-Studie wäh­rend der zwei­ten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs durch. Serienvergleiche von EKGs und Fragebogenerhebungen wur­den vor und nach der Impfung in vier männ­lich domi­nier­ten Oberstufenschulen durch­ge­führt. Von 7934 in Frage kom­men­den Schülern wur­den 4928 (62,1 %) in die Studie auf­ge­nom­men. Das Verhältnis männlich/weiblich betrug 4576/352. Insgesamt hat­ten 763 Schüler (17,1 %) nach der zwei­ten Impfdosis min­des­tens ein kar­dia­les Symptom, meist Brustschmerzen und Herzklopfen.

Die Depolarisations- und Repolarisationsparameter (QRS-Dauer und QT-Intervall) nah­men nach der Impfung mit stei­gen­der Herzfrequenz signi­fi­kant ab. Bei 51 (1,0 %) der Studenten wur­den abnor­ma­le EKGs ange­fer­tigt, von denen bei einem eine leich­te Myokarditis und bei vier wei­te­ren eine signi­fi­kan­te Arrhythmie dia­gnos­ti­ziert wur­de. Keiner der Patienten muss­te ins Krankenhaus ein­ge­lie­fert wer­den, und alle Symptome bes­ser­ten sich spon­tan. Die Sensitivität und Spezifität die­ser Screening-Methode lag bei 100 % bzw. 99,1 %, wenn man die­se fünf Studenten als posi­ti­ves Ergebnis zugrun­de legt.

Schlussfolgerung: Nach der zwei­ten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs tre­ten häu­fig kar­dia­le Symptome auf, aber die Häufigkeit von signi­fi­kan­ten Arrhythmien und Myokarditis beträgt nur 0,1 %. Die seri­el­le EKG-Screening-Methode hat eine hohe Sensitivität und Spezifität für signi­fi­kan­te kar­dia­le Nebenwirkungen, aber der Kosteneffekt muss wei­ter dis­ku­tiert wer­den.«

Im wei­te­ren Text fin­det man:

»… Dreiunddreißig Schüler such­ten nach einem posi­ti­ven Screening-Befund ärzt­li­che Hilfe. Nach der Einweisung in ein Krankenhaus mit seri­el­len Untersuchungen ein­schließ­lich Troponin T, C‑reaktivem Protein und Folge-EKG bei allen und Echokardiographie bei aus­ge­wähl­ten Patienten wur­de nur bei einem (0,02 %) asym­pto­ma­ti­schen Jungen (Patient Nr. 1, Tabelle 3) mit neu auf­ge­tre­te­nen vor­zei­ti­gen ven­tri­ku­lä­ren Kontraktionen (PVCs) ein leicht erhöh­tes Troponin T fest­ge­stellt. Er wur­de wegen einer wahr­schein­li­chen Myokarditis ambu­lant wei­ter­be­han­delt (ergän­zen­de Abb. 1A). Die Laborwerte nor­ma­li­sier­ten sich 10 Tage nach der Impfung…«

Aus dem Text geht für mich nicht her­vor, ob es Überschneidungen mit der Gruppe der Vorerkrankten gab, die man den­noch "geimpft" hatte:

»Eine Grunderkrankung lag bei 109 (2,2 %) der Patienten vor: 33 hat­ten eine ein­fa­che ange­bo­re­ne Herzerkrankung, 36 einen Mitralklappenvorfall, 36 Herzrhythmusstörungen, 11 eine Kawasaki-Krankheit und 2 eine frü­he­re Myokarditis. 9 der Patienten hat­ten mehr als eine Grunderkrankung.

Aus dem Fragebogen geht her­vor, dass die Häufigkeit kar­dia­ler Symptome nach der zwei­ten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs 17,1 % betrug und damit deut­lich höher war als nach der ers­ten Dosis (5,7 %)…

Genauigkeit und Kosten des EKG-Screenings auf BNT162b2-bedingte kardiale unerwünschte Ereignisse



Anhand der 5 Patienten, die signi­fi­kan­te kar­dia­le Nebenwirkungen auf­wie­sen (1 Patient mit Myokarditis und 4 Patienten mit neu auf­ge­tre­te­nen signi­fi­kan­ten Herzrhythmusstörungen), wur­den die Sensitivität und Spezifität der Screening-Methode bestimmt… Die Gesamtkosten der vor­lie­gen­den Studie belie­fen sich auf 70.234 US-Dollar, was 14,3 US-Dollar pro Student ent­spricht (ergän­zen­de Tabelle 3). Die Kosten für die Identifizierung eines Falles mit kli­nisch signi­fi­kan­ter kar­dia­ler Nebenwirkung betra­gen 14.094 US$…

Einschränkungen der Studie



Aufgrund finan­zi­el­ler und per­so­nel­ler Engpässe konn­ten wir nur die Schüler von vier Schulen für die Teilnahme an die­ser Studie gewin­nen. Dies schränk­te die sta­tis­ti­sche Aussagekraft die­ser Studie ein, um Patienten mit Myokarditis zu fin­den. Dennoch gelang es uns, 4928 Patienten zu erfas­sen, und die gewon­ne­nen Daten der EKGs vor und nach der Impfung sind wert­voll. Die Impfrate ist in der Studienpopulation nied­rig. Das liegt dar­an, dass (1) die Inzidenz von COVID-19 im Studienzeitraum in unse­rem Land gering war, (2) die Studenten und ihre Eltern auf­grund der Übertreibungen in den Medien Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung hat­ten und (3) nicht alle Patienten, die die zwei­te Dosis des BNT162b2-Impfstoffs erhiel­ten, die Studie abschlos­sen. All die­se Faktoren ver­rin­gern die Aussagekraft der vor­lie­gen­den Studie.

Wir führ­ten das EKG-Screening wäh­rend der zwei­ten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs durch, da die kar­dia­len Nebenwirkungen nach der zwei­ten Dosis höher waren. Daher war das EKG vor der Impfung eigent­lich nach der 1. Das ers­te EKG-Screening in der vor­lie­gen­den Studie fand jedoch min­des­tens 10 Wochen nach der ers­ten Impfung statt, was den Einfluss des Impfstoffs abschwä­chen könn­te. Obwohl die EKG-Veränderungen 3–4 Tage nach der Impfung deut­li­cher aus­fal­len könn­ten, füh­ren wir das EKG 2 Tage nach der Impfung durch, um zu sehen, ob die­se Maßnahme zur Früherkennung kar­dia­ler Nebenwirkungen die­nen kann. Dies könn­te die Entdeckungsrate kar­dia­ler uner­wünsch­ter Wirkungen verringern.

In der vor­lie­gen­den Studie haben wir uns bei den schwer­wie­gen­den kar­dia­len Folgen, ein­schließ­lich Arrhythmie und Myokarditis/Perikarditis, auf das schu­li­sche Meldesystem ver­las­sen, und nicht alle Schüler erhal­ten eine voll­stän­di­ge kar­dio­lo­gi­sche Untersuchung, ein­schließ­lich Troponin, Echokardiographie und Holter-EKG-Überwachung. Darüber hin­aus such­ten immer noch 18 der Patienten mit ver­än­der­tem EKG nach einem posi­ti­ven Screening-Ergebnis kei­ne medi­zi­ni­sche Untersuchung auf. Dadurch wird die Inzidenz von Myokarditis/Perikarditis und Arrhythmie in leich­ter Form mög­li­cher­wei­se unter­schätzt.

Da vie­le Schüler mit einer schwe­ren Grunderkrankung, ins­be­son­de­re Kardiomyopathie oder einer schwe­ren ange­bo­re­nen Herzerkrankung, auf­grund staat­li­cher Vorgaben kei­nen COVID-19-Impfstoff in der Schule erhal­ten wür­den, kön­nen wir nicht wis­sen, ob die aktu­el­len Ergebnisse auch für die­je­ni­gen mit einer schwe­ren Grunderkrankung gelten.

Schlussfolgerung

Nach der zwei­ten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs in einer jun­gen Bevölkerungsgruppe tra­ten häu­fig kar­di­al beding­te Symptome auf. Die Inzidenz von sub­kli­ni­scher Myokarditis und signi­fi­kan­ten Arrhythmien lag bei 0,1 %. Das seri­el­le EKG-Screening wies eine hohe Sensitivität und Spezifität für die Erkennung signi­fi­kan­ter kar­dia­ler uner­wünsch­ter Wirkungen auf.«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)