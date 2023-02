Justizversagen. Und ein "Spiegel"-Artikel aus der Gosse

Ruf­mord wäre eine harm­lo­se Bezeich­nung für das, was auf spie​gel​.de am 22.2.23 wohl­weis­lich ohne Nen­nung eines Autors oder einer Autorin zu lesen ist. Im Wider­spruch zu sämt­li­chen Erkennt­nis­sen über die Anste­ckungs­ge­fahr durch "Geimpf­te" ist rei­ße­risch zu lesen:

»Ihr Impf­pass: gefälscht. In ihrem Kör­per: Coro­na­vi­ren. Die Fol­gen: offen­bar töd­lich. In Hil­des­heim steht eine Ex-Heim­mit­ar­bei­te­rin vor Gericht, weil sie für Infek­tio­nen ver­ant­wort­lich sein soll. Drei Senio­rin­nen starben.

In Hil­des­heim steht eine 46-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin eines Pfle­ge­heims wegen eines Coro­na­aus­bruchs mit drei Toten Ende 2021 vor Gericht. Die Staats­an­walt­schaft ist über­zeugt, dass die Frau die­se Infek­ti­ons­ket­te in Gang gesetzt hat­te – sie arbei­te­te mit einem gefälsch­ten Impf­pass in der Senioreneinrichtung.

Laut Ankla­ge hat­te die Mit­ar­bei­te­rin Ende Novem­ber 2021 in dem Heim in einer Kaf­fee­pau­se einen Kol­le­gen ange­steckt. Ins­ge­samt infi­zier­ten sich in den fol­gen­den Tagen und Wochen fünf Beschäf­tig­te und elf Bewoh­ner. Drei Frau­en im Alter von 80, 85 und 93 Jah­ren starben.

Die rechts­me­di­zi­ni­schen Unter­su­chun­gen erga­ben, dass Covid-19 im Fall der 80-Jäh­ri­gen die Todes­ur­sa­che war. Bei den ande­ren bei­den sei­en ande­re Ursa­chen nicht aus­zu­schlie­ßen, in die­sen Fäl­len wird der Ange­klag­ten fahr­läs­si­ge Kör­per­ver­let­zung zur Last gelegt. Sie war als All­tags­be­glei­te­rin beschäf­tigt, über­nahm also kei­ne pfle­ge­ri­schen Tätigkeiten…

Lesen Sie hier mehr zu dem Fall: »Die Pfle­ge­rin kam mit einem gefälsch­ten Impf­pass – brach­te sie auch das Virus?…

Die Ermitt­ler hat­ten die PCR-Abstri­che der ver­stor­be­nen Bewoh­ne­rin­nen, der Ver­däch­ti­gen und ihres zwi­schen­zeit­lich an Covid-19 gestor­be­nen Lebens­ge­fähr­ten näher unter­su­chen las­sen. Dem­nach kön­ne eine zusam­men­hän­gen­de Infek­ti­ons­ket­te ver­mu­tet wer­den, hieß es von der Staats­an­walt­schaft im Juli. Aller­dings sei die Pro­be der Ange­schul­dig­ten im Labor ver­se­hent­lich ver­nich­tet worden.

Drei Tage unentdeckt infiziert gearbeitet

Die Ange­klag­te war nach Rück­spra­che mit der stell­ver­tre­ten­den Heim­lei­te­rin trotz der Coro­na­in­fek­ti­on ihres Soh­nes 2021 am letz­ten Novem­ber-Wochen­en­de zur Arbeit gekom­men. Als Unge­impf­te hät­te sie sich eigent­lich in häus­li­che Iso­la­ti­on bege­ben müs­sen, jedoch nahm der Arbeit­ge­ber an, sie sei geimpft. Des­halb durf­te sie mit einem nega­ti­ven Schnell­test kommen…

Am Frei­tag der­sel­ben Woche bemerk­te der Kol­le­ge, mit dem sie mon­tags zuvor einen Kaf­fee getrun­ken hat­te, bei sich Erkäl­tungs­sym­pto­me. Er sei den­noch zur Arbeit gegan­gen, weil er manch­mal mor­gens etwas Schnup­fen habe, sag­te der Zeu­ge, zudem sei sein Schnell­test am Mor­gen nega­tiv gewe­sen. Weil sich sein Zustand ver­schlech­ter­te, habe er sei­ne Schicht abgebrochen.

Beim Kaf­fee­trin­ken in der Pau­se vor sei­ner Infek­ti­on habe er Abstand zu der Ange­klag­ten gehal­ten, sag­te der 39-Jäh­ri­ge im Gerichts­saal. Er habe spä­ter nicht ver­mu­tet, dass die­se Kol­le­gin ihn ange­steckt habe. »Ich hat­te so vie­le Kon­tak­te mit ande­ren Men­schen dort. Sie war nur eine von vie­len«, sag­te der All­tags­be­glei­ter. Er war auf der Sta­ti­on ein­ge­setzt, wo es zu dem Coro­na­aus­bruch kam…

Die Fäl­schung des Impf­pas­ses der Ange­klag­ten war nur ans Licht gekom­men, weil sie ihre Vor­ge­setz­te unter Trä­nen ange­ru­fen und berich­tet hat­te, dass ihr Lebens­ge­fähr­te mit Coro­na ins Kran­ken­haus gekom­men sei, es ihm sehr schlecht gehe und sie die Ent­schei­dung über lebens­ver­län­gern­de Maß­nah­men tref­fen müs­se. »Da habe ich ihr gut zuge­re­det, dass er jung und geimpft ist«, sag­te die 53-jäh­ri­ge Zeu­gin. Nach die­sem Gespräch sei ihr dann erst­mals der Ver­dacht gekom­men, dass die Mit­ar­bei­te­rin doch nicht geimpft sei und sie habe Nach­for­schun­gen ange­stellt. Laut ihrem Ver­tei­di­ger ist die Ange­klag­te inzwi­schen geimpft…«