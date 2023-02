Kann "Impfen" die Immunität beeinträchtigen?

Reich­lich spät nach Mil­li­ar­den durch­ge­führ­ter "Imp­fun­gen" wird die­se Fra­ge unter dem Titel "Immu­ne Imprin­ting: Kann Imp­fen Sün­de sein?" auf aerz​te​blatt​.de am 2.2.23 gestellt. In einer seit Jah­ren nicht erleb­ten Offen­heit wer­den dazu ver­schie­de­ne Ansät­ze der For­schung neben­ein­an­der gestellt.

Es wer­den zwei Stu­di­en aus den USA genannt, die Anzei­chen "auf ein mög­li­ches Immu­ne Imprin­ting" erken­nen. "Dem wider­spricht jedoch Leif-Erik San­der von der Medi­zi­ni­schen Kli­nik mit Schwer­punkt Infek­tio­lo­gie und Pneu­mo­lo­gie der Cha­ri­té in Ber­lin… Even­tu­ell sei eine gerin­ge Dosie­rung des adap­tier­ten BA.5‑Anteils bezie­hungs­wei­se die biva­len­te For­mu­lie­rung mit dem Wild­typ nicht ide­al, speku­lierte der Cha­ri­té-Impf­stoff­for­scher." Eine inter­es­san­te Wortwahl.

Für San­ders spricht (oder umgekehrt?):

»Größere Studien zeigen Vorteil des bivalenten Impfstoffs

Ande­re Unter­su­chun­gen unter ande­rem der Impf­stoff­her­stel­ler Moder­na und Biontech/Pfizer stimm­ten dage­gen zuver­sicht­li­cher und zeig­ten eine etwa 2–6‑fach höhe­re Anti­kör­per­ant­wort gegen BA.5 durch den biva­lenten Impf­stoff im Ver­gleich zum mon­o­va­len­ten Impfstoff…

Das Deut­sche Ärz­te­blatt hat For­schen­de gebe­ten, den aktu­el­len Stand der Wis­sen­schaft zur Ori­gi­nal­an­ti­gen-Sün­de zu kom­men­tie­ren und den Ein­fluss auf künf­ti­ge Impf­stra­te­gien ein­zu­ord­nen.«

Juli­an Schul­ze zur Wiesch, Lei­ten­der Ober­arzt der Sek­ti­on Infek­tio­lo­gie und Lei­ter des Ambu­lanz­zen­trums Virus­he­pa­to­lo­gie, Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Ham­burg-Eppen­dorf (UKE), erklärt:

»Stu­di­en bele­gen klar den Zusatz­nut­zen der Boos­ter-Imp­fung mit den ange­passten COVID-19-Impf­stof­fen für Risi­ko­po­pu­la­tio­nen. Hier ist es wich­tig, ge­rade bei älte­ren Mit­men­schen oder Per­so­nen mit Risi­ko­fak­to­ren Impflü­cken zu schließen…

„Anti­ge­nic sin“ und Imprin­ting sind immu­no­lo­gi­sche Kon­zep­te, wel­che sicher­lich gera­de in der Grund­la­genim­mu­no­lo­gie von essen­zi­el­ler Bedeu­tung sind. In der kli­ni­schen Medi­zin ist die Ori­gi­nal­an­ti­gen-Sün­de hin­ge­gen nur in Son­der­fäl­len wie Den­gue-Infek­tio­­nen bewie­se­ner­ma­ßen rele­vant. Für COVID-19 hin­ge­gen ist die kli­ni­sche Rele­vanz der OAS aus mei­ner Sicht noch nicht abschlie­ßend geklärt (Jour­nal of Cli­ni­cal Inves­ti­ga­ti­on 2023; DOI: 10.1172/JCI162192).

Die COVID-19 spe­zi­fi­sche T‑Zell-Ant­wort nach Imp­fung ist so breit, dass die Kreuz­re­ak­ti­vi­tät gege­ben ist und auch neue Vari­an­ten erkannt wer­den – mit ande­ren Wor­ten: Das Virus kann selbst mit neu­en Vari­an­ten nicht voll­stän­dig der T‑Zell-Ant­wort ent­kom­men. Die­se T‑Zell-Ant­wort kann durch jähr­li­che Boos­te­rung wie­der ver­stärkt werden.

Eine mög­li­che Schäd­lich­keit von zu häu­fi­gen Imp­fun­gen sehe ich bei den aktu­ell geplan­ten Impf­sche­ma­ta als eher theo­re­tisch an…«

Andre­as Rad­bruch, Wis­sen­schaft­li­cher Direk­tor, Deut­sches Rheu­ma-For­schungs­zen­trum Ber­lin; Pro­fes­sor für Expe­ri­men­tel­le Rheu­ma­to­lo­gie, Gene­tik und Immu­no­lo­gie, gibt zu Protokoll:

»… Prä­exis­tie­ren­de und direkt nach dem Boost gebil­de­te Anti­kör­per, die den Impf­stoff erken­nen, mas­kie­ren das Anti­gen, schüt­zen vor schwe­rer Krank­heit, aber sie hem­men auch eine wei­te­re Immun­re­ak­ti­on. Ein Argu­ment gegen wie­der­hol­tes „blin­des“ Boostern.

Die Reak­ti­on wird vor­aus­seh­bar immer schwä­cher wer­den, weil immer mehr Anti­kör­per sie abschwä­chen. Ver­än­dert sich das Patho­gen so, dass es von den Anti­kör­pern nicht mehr erkannt wird, wird in neu­en Immun­re­ak­tio­nen ein neu­es immu­no­lo­gi­sches Gedächt­nis auf­ge­baut. Das ist offen­bar bei Influ­en­za so, bei SARS-CoV-2-Vari­an­ten jedoch weniger.

Auch bei Influ­en­za ist die Anti­gen­erb­sün­de zu beob­ach­ten, wie eine Stu­die zeigt (PNAS 2020; DOI: 10.1073/pnas.1920321117). Es wür­de mich nicht über­ra­schen, wenn die Emp­feh­lun­gen zur jähr­li­chen Imp­fung mit ange­pass­ten Impf­stof­fen auch bei Influ­en­za auf den Prüf­stand kom­men wür­den.«

Jörg Timm, Lei­ter des Insti­tuts für Viro­lo­gie, Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Düs­sel­dorf, meint:

»„Das Mot­to „viel hilft viel“ ist bei der Imp­fung nicht zwin­gend klug. Daher ist es wich­tig, die Daten zu Nut­zen und Risi­ken genau anzuschauen…

For­schen­de der Rocke­fel­ler Uni­ver­si­ty, New York, hat­ten gezeigt, dass durch die Imp­fung – und weni­ger durch die Infek­ti­on – die B‑Zellantwort ver­brei­tert wird (Natu­re 2022; DOI: 10.1038/s41586-022–04778‑y), was zunächst güns­tig ist und eher gegen Immu­ne Imprin­ting spre­chen wür­de. Das gilt aber offen­bar nur bis zum drit­ten Anti­gen-Kon­takt, danach ist in einer Fol­ge­stu­die auch nach Omi­kron-Infek­ti­on der Effekt nicht mehr so klar (JEM 2022; DOI: 10.1084/jem.20221006).…

Es sieht tat­sächlich eher so aus, als ob die­se Omi­kron-spe­zi­fi­schen Anti­kör­per auch nach Imp­fung mit einem biva­len­ten Impf­stoff nicht neu indu­ziert wer­den, was aus mei­ner Sicht dafür spricht, dass ein Immu­ne Imprin­ting hier die Induk­ti­on neu­er Anti­kör­per limi­tiert.«

