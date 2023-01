Katharina Kleinen-von Königslöw: Kammerjungfer des Kapitals?

Ich gebe ger­ne zu, man fin­det jede Menge dum­mes Zeug über Klaus Schwab und sein World Economic Forum. Was ein "Faktenfinder" von tages​schau​.de am 16.1.23 dazu ver­öf­fent­li­chen darf, gehört zwei­fel­los dazu.

Seine Vorgeschichte weist ihn als unbe­stech­li­chen und neu­tra­len Gutachter aus:

»Während sei­nes Volontariats beim SWR hat er sich beson­ders im inves­ti­ga­ti­ven Bereich enga­giert – bei Report Mainz und in der Rechercheunit. Dabei recher­chier­te er bei­spiels­wei­se ver­deckt zu Ärzten, die Corona ver­harm­los­ten und ohne medi­zi­ni­schen Grund Atteste gegen das Tragen von Schutzmasken ausstellten.«

swr​.de



Für sei­ne "Rechercheunit" hat er sich der Mitwirkung von "Katharina Kleinen-von Königslöw, Professorin am Fachgebiet Journalistik und Kommunikations­wissenschaft der Universität Hamburg", ver­si­chert. Beide klä­ren das Publikum, das wie bei Corona drin­gend sol­cher Expertise bedarf, auf:

»… Unter den mehr als 2500 Teilnehmern sind sowohl füh­ren­de Politiker, Wirtschaftsvertreter und Nichtregierungs­organisationen. Für die­ses Jahr haben unter ande­rem Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ihr Kommen ange­kün­digt.«

Durch die Bank also ehren­wer­te Leute. Trotzdem kön­nen sie sich nicht ein­fach unbe­hel­ligt von zwang­haft miß­traui­schen Leuten treffen:

»Doch wo so vie­le ein­fluss­rei­che Menschen zusam­men kom­men, sind auch Verschwörungsmythen nicht weit. Im Internet fin­den sich zahl­rei­che Artikel und Videos dar­über, wie das WEF im Hintergrund die Strippen zieht – immer wie­der ist dabei die Rede von "The Great Reset" (auf deutsch: "Der gro­ße Neustart"). Was hat es damit auf sich?…

Ziel des Weltwirtschaftsforums ist es nach eige­nen Angaben, "den Zustand der Welt zu verbessern".

Verschwörungsideologen sehen das kom­plett anders. Ihnen zufol­ge will Schwab mit dem WEF eine "neue Weltordnung" instal­lie­ren – zuguns­ten der "Elite" und auf Kosten der "ein­fa­chen" Bevölkerung.«

Angenommen, es gelingt nach­fol­gend, die Ideologen zu wider­le­gen, dann folgt dar­aus zwin­gend for­mal­lo­gisch, daß das WEF "den Zustand der Welt ver­bes­sern" will. (Und kann es denn anders ein?) Jetzt kommt KKK ins Spiel:

»"Das Motiv, dass es in irgend­ei­ner Form eine im Verborgenen agie­ren­de Elite gibt, ist ein grund­le­gen­des Motiv fast aller Verschwörungs­erzählungen", sagt Katharina Kleinen-von Königslöw, Professorin am Fachgebiet Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. "Wer die­se Elite ist, das wan­delt sich dann. Das sind manch­mal die Juden, mal die katho­li­sche Kirche, dann ist es George Soros oder jetzt eben Klaus Schwab."«

Tatsächlich ist der Begriff der "Elite" in sei­ner Unbestimmtheit geeig­net, Verschwörungstheorien zu gene­rie­ren. Und wirk­lich gibt es hier und da Geraune um ein Agieren im Verborgenen und mit­un­ter das geziel­te Benennen von Soros, der in man­chen Kreisen als Chiffre für den geld­gie­ri­gen Juden gele­sen wird. Hier geht es aller­dings um ein öffent­li­ches Treffen von poli­ti­schen und Wirtschaftsführern (und sel­te­ner ‑innen), das zur Diskussion steht – vom Verborgenen spricht da niemand.

Für "Jan Rathje, Senior Researcher beim CeMAS (Center für Monitoring, Analyse und Strategie" ist Kritik aber an den Haaren herbeigezogen:

»"Große Treffen von Menschen, die über Machtressourcen ver­fü­gen, eig­nen sich beson­ders gut als Zielscheibe für Verschwörungs­erzählungen, weil dort durch­aus wich­ti­ge poli­ti­sche Prozesse ver­han­delt wer­den." Jedoch sei­en die Inhalte sol­cher Treffen deut­lich weni­ger bri­sant. "Es ist nicht so, dass sich dort Menschen tref­fen, um eine glo­ba­le Verschwörung aus­zu­he­cken, son­dern um mit­ein­an­der zu dis­ku­tie­ren, wie die Zukunft gestal­tet wer­den könnte."«

Da tref­fen sich also die wirt­schaft­lich Mächtigen der Welt, um ohne jeg­li­che Legitimation wich­ti­ge poli­ti­sche Prozesse zu ver­han­deln. Ihr heh­res Ziel, die Zukunft zu gestal­ten ist eben­so nicht zu hin­ter­fra­gen wie wei­land Wielers Maßnahmegebote. Wer es den­noch tut, fabri­ziert nicht nur Verschwörungs­erzählungen, son­dern sieht das Treffen als Zielscheibe. Klingt da der Terrorvorwurf schon an?

»Die Vorstellung, die ver­schie­de­nen Teilnehmer auf die­sen Treffen hät­ten das gemein­sa­me Interesse einer glo­ba­len Verschwörung, sei zu ein­fach gedacht. Hinzu kom­me, dass viel zu vie­le Menschen invol­viert wären, um so eine gro­ße Verschwörung geheim hal­ten zu kön­nen, sagt Kleinen-von Königslöw. "Wenn so vie­le Menschen dar­über Bescheid wis­sen wür­den, müss­te es irgend­wann öffent­lich wer­den." Zudem ist die Liste der teil­neh­men­den staat­li­chen Vertreter öffent­lich ein­seh­bar, ganz so geheim, wie von Verschwörungsideologen oft­mals behaup­tet, ist das Treffen nicht.«

Das Muster ist dem in der Corona-Debatte sehr ähn­lich. Ein völ­lig am Rande geäu­ßer­ter Gedanke ("Es ist geheim") wird wort­reich wider­legt. Wie bei bun­des­weit zwei gesich­te­ten Idioten mit einem "Geimpft-Judenstern" stürzt man sich auf die Idiotie, um sich nicht mit der wirk­li­chen und fun­dier­ten Kritik aus­ein­an­der­set­zen zu müs­sen. So hat­ten die "Corona-Leugner" den Stempel des Antisemitismus ver­paßt bekom­men, heu­te sind die­je­ni­gen ver­schwö­rungs­gläu­big, die Fragen an die gewal­ti­ge Machtzusammenballung in Davos stellen.

» Die Idee des "Great Reset"

… Die Idee hin­ter dem "Großen Umbruch", wie das Buch auf dem deut­schen Markt heißt: Die Corona-Pandemie soll als Chance genutzt wer­den, um Gesellschaften und die glo­ba­le Wirtschaft gerech­ter, sozia­ler und öko­lo­gisch nach­hal­ti­ger zu gestal­ten. "Schwabs Befund ist: Sowohl auf der Wirtschafts- als auch auf der Gesellschaftsebene gibt es gro­ße Veränderungen, bei­spiels­wei­se wegen der Klimakrise oder den digi­ta­len Überwachungsmöglichkeiten durch Regierungen", sagt Matthias Diermeier, Leiter des Kooperationsclusters Demokratie, Gesellschaft und Marktwirtschaft am Institut der deut­schen Wirtschaft (IW).«

Allen Ernstes kramt die "Tagesschau" hier jeman­den vom Wirtschafts­forschungsinstitut der Arbeitgeber her­vor, der Schwab bestä­tigt, er wol­le nur das Beste. Wenn das mal nicht nach hin­ten losgeht!

»Die Theorie des Stakeholder-Kapitalismus ist in der Betriebswirtschaftslehre nichts Neues. Der Ansatz, zum Beispiel Umweltschäden zu ver­mei­den oder die Mitarbeiter fair zu ent­loh­nen, um den unre­gu­lier­ten Kapitalismus etwas zu zäh­men, ähnelt dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, sagt der poli­ti­sche Ökonom Diermeier.

Die Initiative von Klaus Schwab und dem WEF sei daher für Deutschland deut­lich weni­ger pro­gres­siv als für Länder mit schwä­cher aus­ge­präg­tem Sozialstaat wie den USA…

Sätze werden aus Zusammenhang gerissen

… Dadurch, dass das Buch ins­ge­samt nur recht vage Ideen ent­hal­te, gebe es vie­le Interpretationsspielräume für Verschwörungsideologen, sagt Kleinen-von Königslöw. "Dann wer­den ein­zel­ne Sätze aus dem Kontext geris­sen und die­nen als ver­meint­li­che Beweise für die eige­ne Erzählung." So wird Schwab unter ande­rem vor­ge­wor­fen, das Autofahren ver­bie­ten zu wol­len. Dabei geht es ihm in Wahrheit dar­um, Carsharing zu för­dern, um Ressourcen zu spa­ren. Zudem kann das WEF gar nichts ver­bie­ten, schließ­lich ist es ledig­lich eine Organisation. Das WEF wur­de auch schon fälsch­li­cher­wei­se mit der Forderung in Verbindung gebracht, Haustiere für den Klimaschutz töten zu wol­len.«

Um es mal salopp und VT-anschluß­fä­hig zu for­mu­lie­ren: Genau des­halb, weil das WEF gar nichts ver­bie­ten kann, läßt es Regierungspersonal, aber auch NGOs anrei­sen, die ihrer­seits dafür sor­gen sol­len, daß die Zukunft gestal­tet wird. Die Vorstellung, daß Schwab ein Befehlshaber sei und alle ande­ren Figuren auf dem Treffen sei­ne Lakaien, wäre naiv. Nicht min­der naiv wäre die Vermutung, die dort Versammelten, von denen etli­che durch die Schule der Young Global Leaders des WEF gegan­gen sind, fühl­ten sich nicht die­sen Wirtschaftsführern ver­pflich­tet, son­dern dem Carsharing oder gar dem Klima.

Gesamtprozess von hinten betrachtet

»"In gewis­ser Weise zeigt sich an die­sen Erzählungen auch, dass der Gesamtprozess von hin­ten betrach­tet wird", sagt Politikwissenschaftler Rathje. "Weil die Verschwörungsideologen ohne­hin glau­ben, dass es eine ein­zi­ge Konfliktlinie zwi­schen dem 'Volk' und der 'Elite' gibt, inter­pre­tie­ren sie alles genau in die­sem Maßstab. Dass Politik jedoch wesent­lich kom­ple­xer ist, als dass man ein­fach nur eine Gruppe von mäch­ti­gen Menschen zusam­men­bringt, die dann alle das Gleiche wol­len, wird dabei völ­lig außer Acht gelas­sen." Genau das sei typisch für Verschwörungsideologen, dass sie die Komplexität von poli­ti­schen, sozia­len und his­to­ri­schen Prozessen stark redu­zier­ten und vereinfachten…«

Diese gan­ze Komplexität begrei­fen eben nur die Berufenen (was übri­gens ein wich­ti­ger Bestandteil von VT ist). Wie kann man den kom­ple­xen Prozeß des Verschwindenlassens von SMS durch Ursula von der Leyen so sim­pel aus­drü­cken, daß damit die Gewinne von Pharmakonzernen ver­schlei­ert wer­den soll­ten! Wie kann man wie die Verschwörer von Oxfam (s. hier) unter­kom­plex ein­fach behaup­ten, der Umgang mit Corona habe Millionen von Menschen in Armut gestürzt, wäh­rend Konzerne gewal­ti­ge Gewinne einfuhren!

»Auch welt­weit bekann­te Akteure der Neuen Rechten oder der "Querdenker"-Bewegung wie die Österreicher Martin Sellner von der "Identitären Bewegung" und AUF1-Chef Stephan Magnet gehö­ren dazu, eben­so wie der rus­si­sche Ideologe Alexander Dugin und der eins­ti­ge Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon.«

Das sagt Rathje und beschreibt damit den weit rechts ste­hen­den Teil der "Globalisierungskritik", der nicht so weit ent­fernt von der Idee ist, die Welt pri­vat­ka­pi­ta­lis­tisch zu regie­ren, dem aber das gegen­wär­ti­ge Personal und eini­ge Themenstellungen (Klima, Gender, Mulitlateralismus) nicht gefal­len. Ähnlich wie bei Corona ver­spricht man sich durch die Benennung von rech­ten Rändern eine Abwendung vie­ler Menschen vom Thema, wie die Reichen der Welt die­se regieren.

Der Arbeitgeberfunktionär weist zutref­fend auf ver­schie­de­ne Ausprägungen der Kritik hin:

»Die Mythen zum "Great Reset" unter­schie­den sich dabei je nach­dem, in wel­chem Land sie ver­brei­tet wer­den, sagt Diermeier vom IW. "In Deutschland und Europa ist der Vorwurf an Schwab, dass wir jetzt in ein Zeitalter ein­tre­ten, wo der Neoliberalismus die Macht an sich reißt. Wo wir am Ende von Konzernen kon­trol­liert wer­den und unse­re Freiheit auf­ge­ben müs­sen." In den USA hin­ge­gen wür­de Schwab vor­ge­wor­fen, den Sozialismus ein­zu­lei­ten, indem er die Enteignung der Konzerne fordert.«

Ein pro­ba­tes Mittel des Umgangs mit den Behauptungen wäre zu prü­fen: Werden wir am Ende von Konzernen kon­trol­liert? Oder will Schwab die Enteignung der Konzerne?

Ideologie geht gar nicht

»Man kön­ne durch­aus Globalisierungsprozesse kri­ti­sie­ren und die Probleme, die dadurch ent­stün­den, sagt Rathje vom CeMAS. Herrschaft müs­se sogar kri­ti­siert wer­den dür­fen in einer offe­nen, libe­ra­len und demo­kra­ti­schen Gesellschaft. "Das Problem ist nur, wenn das Ganze auf einer ideo­lo­gi­schen Grundlage passiert."…«

Sagt einer der Chefideologen.

Wie war das noch mit Frau Faeser?

twit​ter​.com (19.1.22)

Das gan­ze Video auf welt​.de (20.1.22)

Darüber wur­de damals hier berichtet.