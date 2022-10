Kaufsucht: Auslöser für Kaufattacken identifizieren

Needs fun­ding:

Ein Leser hat einen Artikel mit obi­gem Titel auf neu​ro​lo​gen​-und​-psych​ia​ter​-im​-netz​.org gefun­den. Dort heißt es:

»Krankhafte Kaufsucht ver­an­lasst Menschen dazu, Konsumgüter zu erwer­ben, obwohl weder Erfordernis noch Bedarf dazu bestehen. Die Betroffenen ver­spü­ren dabei einen unwi­der­steh­li­chen Drang, ver­bun­den mit einem aus­ge­präg­ten Belohnungsgefühl beim Kauf. Bei krank­haf­tem Verhalten kommt es wie­der­holt zum Kontrollverlust und zur Fortführung der Kaufexzesse trotz weit­rei­chen­der nega­ti­ver Folgen. „Krankhaftes Kaufverhalten ent­steht oft impul­siv aus Stresssituationen her­aus oder aus unan­ge­neh­men Anspannungszuständen oder Gefühlslagen,“ erläu­tert Dr. Sabine Köhler, Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte (BVDN) mit Sitz in Krefeld. „Betroffene ver­spü­ren typi­scher­wei­se eine zuneh­men­de Anspannung und Erregung vor dem Kauf und eine Art Erleichterung oder Euphorie wäh­rend der Handlung. Ihnen geht es weni­ger um den Besitz oder den Konsum der gekauf­ten Waren, als viel­mehr um das posi­ti­ve Gefühl beim Einkaufen.“ Das Spektrum die­ses patho­lo­gi­schen Verhaltens ist breit gefä­chert: Es kann sich in Form von täg­li­chen oder epi­so­dischen Kaufattacken zei­gen, vom Kaufen spe­zi­el­ler Waren oder glei­chen Artikeln in gro­ßer Anzahl, in Form vom Selbstgeschenken oder aber Geschenken für nahe­ste­hen­de Personen. Manche Erkrankte betrei­ben das Kaufen eher anonym und zu jeder Tages- und Nachtzeit im Internet. Andere genie­ßen ihre Kaufattacken in spe­zi­el­len, oft exklu­si­ven Geschäften mit sti­mu­lie­ren­dem Flair.

Scham- und Schuldgefühle nach dem Erwerb

Weil Menschen mit krank­haf­ter Kaufsucht ihr Verhalten nicht kon­trol­lie­ren kön­nen, sind Probleme und Konflikte mit dem Umfeld und der Familie bis hin zur extre­men Verschuldung häu­fig. Aber auch die Betroffenen selbst lei­den unter ihrem Verhalten, weil sie danach meist nega­ti­ve Gefühle ver­spü­ren. „In der Regel stel­len sich kurz nach den Kaufexzessen Schuld- und Schamgefühle ein bei den Betroffenen ein. Diese nega­ti­ven Gefühlslagen wer­den dann häu­fig durch eine wei­te­re impul­si­ve Kaufhandlung beho­ben. Langfristig über­wiegt und sta­bi­li­siert sich jedoch eine nega­ti­ve Verstimmung bis hin zur Verzweiflung, das eige­ne Handeln nicht mehr kon­trol­lie­ren zu kön­nen und in finan­zi­el­le Schieflage zu gera­ten“, erklärt Dr. Köhler. Ein Teil der Betroffenen ver­steckt oder ver­schenkt die Einkäufe im Nachhinein, um das Verhalten damit ein Stück weit zu ver­ges­sen oder zumin­dest zu ver­drän­gen. Eine ver­zerr­te Wahrnehmung in Bezug auf das eige­ne Verhalten ist häu­fig Teil des Störungsbildes. Betroffene erlie­gen dabei der Illusion, sie hät­ten ihr impul­si­ves Kaufverhalten und ihr Geldmanagement unter Kontrolle. Im Hintergrund sind oft ande­re psy­chi­sche Störungen vor­han­den. Krankhaftes Kaufen tritt oft beglei­tend mit bipo­la­ren Erkrankungen, Angststörungen, Suchterkrankungen sowie Essstörungen oder Persönlichkeitsstörungen vor.

Geldmanagement und Psychotherapie helfen

Menschen, die mer­ken, dass sie ihr Kaufverhalten nicht mehr im Griff haben, soll­ten sich pro­fes­sio­nel­le Hilfe suchen. Der Großteil der Betroffenen berich­tet über sich, nied­ri­ges Selbstwertgefühl, eine hohe Konsumorientierung, man­geln­des Geldmanagement und eine nied­ri­ge Selbstkontrolle zu haben. Hilfsmaßnahmen setz­ten auch an die­sen Punkten an. Betroffene kön­nen sich selbst Regeln set­zen und bei­spiels­wei­se nur mit Bargeld bezah­len und Kreditkarten bei Bankinstituten zurück­ge­ben. „Eine Strategie ist auch, die Ware vor dem Gang zur Kasse wie­der zurück­zu­le­gen und das Geschäft zu ver­las­sen. Denn bei man­chen Betroffenen lässt der Drang nach, sobald sie die Kaufatmosphäre hin­ter sich gelas­sen haben. Greifen sol­che Maßnahmen nicht, sind psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Maßnahmen hilf­reich“, rät Dr. Köhler. „Verhaltensanalysen kön­nen dann hel­fen, die indi­vi­du­el­len Auslöser für Kaufattacken zu erken­nen. Auch eine Selbstreflektion in Bezug auf die eige­ne Konsumorientierung und den Symbolcharakter bestimm­ter Waren kön­nen sind oft hilf­reich.“ Eine hohe Änderungsmotivation ist jedoch Voraussetzung für eine erfolg­rei­che Therapie. Denn die Normalisierung des Kaufverhaltens bedeu­tet auch, auf kurz­fris­tig wirk­sa­me Ablenkungs- und Belohnungsstrategien ver­zich­ten zu müs­sen. Neben the­ra­peu­ti­schen Angeboten kann eine zusätz­li­che Beratung durch Schuldnerberatung und ‑diens­te sowie die Teilnahme an Selbsthilfegruppen sinn­voll sein.

Von Kaufsucht sind zwi­schen 1 bis 6 Prozent der Bevölkerung betrof­fen und dabei über­wie­gend Frauen. Das pro­ble­ma­ti­sche Verhalten beginnt oft vor dem 20. Lebensjahr und ver­läuft meist chro­nisch mit sym­ptom­frei­en Intervallen, die Monate bis Jahre dau­ern kön­nen.«

