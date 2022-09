Keine Stiko-Empfehlung: Einige NRW-Kommunen setzen Omikron-Impfungen aus

Der NRW-Gesundheitsminister warnt, vie­len "ÄrztInnen" ist das egal. Lockt der schnel­le Euro? In Mönchengladbach tut man es auch,"weil der Impfstoff doch ein­fach da ist."

»… Deshalb haben eini­ge Städte und Kommunen beschlos­sen, " aus recht­li­chen Gründen " kei­ne Corona-Auffrischungsimpfungen duch­zu­füh­ren. Der Kreis Steinfurt zum Beispiel setzt die Impfungen bis zum 23. September aus. Wie der Landrat am Dienstagabend mit­teil­te, müs­se der vom Land NRW geplan­te erneu­te Start der kom­mu­na­len Auffrischungsimpfungen " vor dem Hintergrund feh­len­der aktua­li­sier­ter Empfehlungen der Stiko " aus­ge­setzt werden.

Eigentlich soll­te im Kreis Steinfurt den Städten Ibbenbüren (14.9.), Rheine (16.9.), Emsdetten (19.9.), Greven (21.9.) und Lengerich (23.9.) in den kom­men­den Tagen mit den Impfungen begon­nen wer­den. Auch der Kreis Warendorf hat sei­nen Impftermin am Wochenende abgesagt.

NRW-Impferlass rät zum Warten

Vor zwei Wochen hat das NRW-Gesundheitsministerium die Kommunen dazu auf­ge­ru­fen, Impfangebote mit den neu­en Impfstoffen beson­ders für vul­nerable Personen und Menschen mit schlech­te­rem Zugang zur haus­ärzt­li­chen Versorgung vor­zu­be­rei­ten. Gleichzeitig hat das Ministerium in sei­nem Impferlass aber betont: Bei sol­chen Impfangeboten auf kom­mu­na­ler Ebene, also bei städ­ti­schen Impfzentren und Impfbussen, sol­len die an Omikron ange­pass­ten Stoffe erst zum Einsatz kom­men, wenn die Empfehlung der Stiko vor­liegt. Bisher ist das nicht der Fall.

Hausärzte kön­nen hin­ge­gen in NRW bereits den Stoff gegen die Omikron-Variante BA.1 sprit­zen – nach eige­nem Ermessen. "Unser Erlass bezieht sich nur auf die Stellen, die in unse­rem Handlungsbereich lie­gen", sag­te ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums dem WDR. In Einklang mit dem Impferlass haben bei­spiels­wei­se neben den Kreisen Warendorf und Steinfurt auch die Stadt Dortmund und der Kreis Unna erklärt, bis zu einer Empfehlung der Stiko nicht mit dem neu­en Omikron-Impfstoff imp­fen zu wollen.

Stadt Hamm impft bereits

Die Stadt Hamm, wie bei­spiels­wei­se auch Mönchengladbach und der Kreis Recklinghausen, impft aller­dings bereits jetzt mit dem neu­en Stoff. Laut Sprecher Lukas Huster wird der Stoff seit dem heu­ti­gen Mittwoch in der städ­ti­schen Impfstation in der Hammer Innenstadt ver­impft. "Der Andrang ist über­schau­bar, aber da. Ein paar Leute woll­ten sich den neu­en Stoff schon abho­len", sag­te Huster dem WDR…

Städte impfen laut Ministerium "auf eigenes Risiko"

Was hält das NRW-Gesundheitsministerium davon? Ein Sprecher sag­te dem WDR sinn­ge­mäß, dass sich das Ministerium nicht dar­über ärge­re. Aber die Städte müss­ten sich bewusst sein, dass sie die­se Impfungen "auf eige­nes Risiko" durch­füh­ren und im Zweifel auch Haftungsfragen klä­ren müssten.

Das Land emp­feh­le wei­ter­hin deut­lich, die Stiko-Stellungnahme abzu­war­ten. Zudem sag­te das Ministerium, es habe "gegen­über dem Bund noch ein­mal die Dringlichkeit einer zeit­na­hen Stiko-Empfehlung verdeutlicht."…

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll die Stiko am mor­gi­gen Donnerstag zu einer Sitzung zusam­men­kom­men – mög­li­cher­wei­se wird dann auch die Empfehlung aus­ge­spro­chen. Lauterbach sag­te den Sendern RTL/ntv: "Wir brau­chen eine Empfehlung für die ange­pass­ten Impfstoffe, das ist ganz klar. Und ich glau­be, die bekom­men wir auch."«

