Kekulé fordert Corona-Untersuchungsausschuß

Es ist kei­nes­wegs so, daß Alexander Kekulé im Interview auf welt​.de unter der Überschrift „Die Deutschen haben einen zu hohen Preis bezahlt“ sei­ne grund­sätz­li­che Haltung geän­dert hät­te. Am 11.1.23 erfährt man dort hin­ter der Bezahlschranke, daß er die dama­li­ge "Maskenpflicht, Tests und Abstandsregeln in Innenräumen" für "alter­na­tiv­los" hält. Doch zu viel ist sei­ner Meinung nach falsch gelau­fen. Es ist zu lesen:

»Alexander Kekulé: Die pan­de­mi­sche Notlage ist vor­bei, auch wenn es immer wie­der neue Omikron-Untervarianten geben wird. Interessant ist hier der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts von Anfang Dezember. Da steht, dass sich im sta­tio­nä­ren Bereich bereits seit Januar 2022 „kei­ne erhöh­te Krankheitslast durch schwe­re Atemwegsinfektionen“ mehr zeig­te. Corona belas­tet also das Gesundheitssystem nicht mehr. Da es mit der Omikron-Variante auch kei­ne Übersterblichkeit mehr gab, sind wir seit Frühjahr 2022 nicht mehr in einer pan­de­mi­schen Notlage.

WELT: Trotzdem wird Deutschland von einer Infektionswelle über­rollt, die Krankenhäuser bekla­gen Überlastung. Die Atemwegserkrankungen vor allem bei Kindern: hät­te man die mit­den­ken müssen?

Kekulé: Dass es so kom­men wür­de, war schon län­ger vor­her­seh­bar. Nach drei infek­ti­ons­be­hü­te­ten Corona-Jahren sehen wir jetzt Nachholeffekte bei Influenza und Erkältungskrankheiten. Maskenpflicht, Tests und Abstandsregeln in Innenräumen waren jedoch alternativlos…

WELT: Die Bundesregierung hat sich damals auf ihren ein­fluss­reichs­ten Berater, den Virologen Christian Drosten ver­las­sen. Drosten behaup­tet heu­te, ohne sei­ne Weisungen hät­te es eine Million Tote in Deutschland gege­ben.

Kekulé: Angesichts der bis­lang 163.000 Toten sehe ich kei­nen Anlass für Selbstlob. Viele die­ser Opfer hät­ten durch bes­se­re und schnel­le­re Maßnahmen ver­mie­den wer­den kön­nen. Wir lie­gen damit inter­na­tio­nal, auch im Vergleich zu viel ärme­ren Ländern, nur im Mittelfeld.…Welcher Anteil davon auf das per­sön­li­che Konto von Christian Drosten geht, kann ich nicht beurteilen…

WELT: Wie sind wir durch die Pandemie gekom­men? Haben die Deutschen einen zu hohen Preis bezahlt?

Kekulé: Ja, das muss man lei­der im Nachhinein fest­stel­len. Wir haben zum einen sehr viel Geld aus­ge­ge­ben. Die Exekutive hat die Wirtschaft her­un­ter­ge­fah­ren und auch die Grundrechte der Bürger mas­siv beschnit­ten. Dabei wur­de teil­wei­se sogar gegen das Grundgesetz ver­sto­ßen, wie die Gerichte im Nachhinein fest­stell­ten. Angesichts die­ses enor­men Aufwands haben wir rela­tiv wenig erreicht. Mit einem der bes­ten Gesundheitssysteme der Welt ste­hen wir zwar etwas bes­ser da als eini­ge unse­rer Nachbarstaaten. Aber vom Ergebnis her sind 163.000 Tote nicht akzep­ta­bel. Es gab ande­re Länder, die mehr auf die Vernunft des Einzelnen setz­ten und mit weni­ger Einschränkungen ver­gleich­ba­re oder bes­se­re Resultate erzielten.

WELT: Sie mei­nen Schweden?

Kekulé: Japan und auch Schweden gehö­ren dazu. In Japan gab es kei­ne Lockdowns und den­noch viel weni­ger Tote als bei uns, trotz einer eben­falls über­al­ter­ten Bevölkerung. In Schweden hat man sich anfangs ver­kal­ku­liert, weil die Alten nicht kon­se­quent geschützt wur­den. Aber der Grundansatz, sich auf den Selbstschutz der Bürger zu ver­las­sen, statt die Wirtschaft zu stran­gu­lie­ren und die Schulen zu schlie­ßen, ist offen­bar auf­ge­gan­gen. Wir unter­schei­den uns in der Bilanz der Toten nicht wesent­lich von Schweden, aber unser Preis lag nicht nur finan­zi­ell viel höher. Die Hauptleidtragenden waren die Kinder, sie haben am meis­ten unter den Gegenmaßnahmen gelit­ten. Dann kom­men die Alten und Kranken, die in den Heimen iso­liert wur­den und in den Kliniken allei­ne ster­ben muss­ten. Die „Bazooka“, die unser dama­li­ger Vizekanzler aus­ge­packt hat­te, wer­den noch unse­re Urenkel abbe­zah­len müssen.

WELT: Sie for­dern einen Untersuchungsausschuss. Warum?

Kekulé: Nicht, um mit Personen oder Parteien abzu­rech­nen. Sondern, weil wir für künf­ti­ge Krisen ler­nen müs­sen… Der Staat [hat] auch die Freiheitsrechte ver­letzt, ohne dass dies wis­sen­schaft­lich begrün­det oder ver­hält­nis­mä­ßig war. Ich erin­ne­re an die 15-Kilometerleine, das Maskentragen im Park, die all­ge­mei­ne Ausgangssperre. Das waren Dinge, die kei­ne wis­sen­schaft­li­che Basis hat­ten. Bemerkenswerterweise haben vie­le Länder der Erde ähn­li­che Fehler gemacht, sie sind wie die Lemminge fal­schen Vorstellungen hin­ter­her­ge­lau­fen. Aus mei­ner Sicht han­delt es sich hier um das bis­her größ­te kol­lek­ti­ve Staatsversagen der Geschichte.

WELT: In Deutschland hieß es schon früh: „Follow the sci­ence“. Also haben auch Wissenschaftler Fehler gemacht.

Kekulé: Viele mei­ner Kollegen sagen heu­te: Wir haben rich­tig bera­ten, die Politik ist schuld an den Fehlern. Das sehe ich etwas anders. Es gab Ratschläge aus der eta­blier­ten Wissenschaft, die nicht gut waren. Manche hat die Politik glück­li­cher­wei­se nicht befolgt, wie etwa die gefor­der­te No-Covid-Strategie. Auch die voll­kom­men über­zo­ge­nen Warnungen vor Omikron wur­den glück­li­cher­wei­se überhört…

Es gibt einen Wettbewerb mit auto­ri­tä­ren Systemen wie China, die anfangs erfolg­rei­cher zu sein schie­nen. Wenn die chi­ne­si­schen Impfstoffe funk­tio­niert hät­ten, wäre das wohl bis zum Schluss so geblie­ben. Dass unse­re Vakzine bes­ser waren und wir des­halb unge­straft öff­nen konn­ten, ist ja kein Verdienst der demo­kra­ti­schen Staatsform…

Leben ist eben mehr als die Vermeidung von Tod und Krankheit. Deshalb plä­die­re ich auch bei exis­ten­zi­el­len Bedrohungen für eine demo­kra­ti­sche Antwort. Diese beginnt damit, die Menschen umfas­send und ehr­lich über die Gefahr auf­zu­klä­ren. Das hat bei uns nicht immer funktioniert.

WELT: Etwa bei der Behauptung, Geimpfte könn­ten nicht anste­ckend sein. Eine kla­re Falschinformation.

Kekulé: Letztlich woll­te man Werbung für die Impfung machen. Aus dem­sel­ben Grund wur­den die Nebenwirkungen des Impfstoffes von AstraZeneca anfangs klein­ge­re­det. Diese Unehrlichkeiten haben sich gerächt, weil viel Vertrauen in Wissenschaft und Politik ver­lo­ren gegan­gen ist.

WELT: Wie sehen Sie heu­te das 2G-Gebot, also den Zutritt zu Hotels, Geschäften oder Restaurants nur für Geimpfte und Genesene?

Kekulé: Ich war immer dage­gen und habe mei­ne Beurteilung nicht geän­dert. Die Idee, dass die Geimpften bevor­zugt wer­den soll­ten, war eines der gefähr­lichs­ten Manöver in die­ser Pandemie. Der Unsinn, Geimpfte trü­gen kaum zum Pandemiegeschehen bei, stand ja sogar auf der Webseite des RKI und wur­de so zur Grundlage fal­scher Gerichtsentscheidungen. Die 2G-Regelung hat die Herbstwelle 2021 mit­be­feu­ert und vie­le ver­meid­ba­re Todesfälle verursacht…

Die Pandemiepläne sahen als ers­te Maßnahme die Einberufung einer inter­dis­zi­pli­nä­ren, natio­na­len Pandemiekommission vor. Stattdessen haben die ver­ant­wort­li­chen Politiker jedoch den Rat ein­zel­ner Virologen gesucht und die Gespräche fan­den in Hinterzimmern statt…

Wissenschaftlicher Fortschritt lebt vom Diskurs und nicht sel­ten sind die Abweichler von heu­te die Meinungsführer von mor­gen. Das ist bei uns etwas anders als in der katho­li­schen Kirche…

Es ging dabei nicht nur um Eitelkeiten, son­dern auch um hand­fes­te Vorteile bei der Vergabe von Forschungsmitteln… Auch die berühm­te Behauptung, dass Kinder genau­so anste­ckend wie Erwachsene wären, erwies sich als fol­gen­schwe­rer Irrtum. Leider hal­fen auch Wissenschaftsjournalisten renom­mier­ter Zeitungen mit, die Irrtümer zu perpetuieren.

Die häu­fig zu lesen­de Darstellung, es gäbe in Sachen Pandemie nur „eine Wissenschaft“, zu deren Vertretung nur bestimm­te Wissenschaftler qua­li­fi­ziert wären, ist falsch. Die Pandemie war für alle etwas Neues, da gab es kei­ne eta­blier­te und metho­disch sau­ber geprüf­te Position der Wissenschaft. Die angeb­lich „rich­ti­ge“ Wissenschaft ent­steht hier allen­falls durch Konformitätsdruck, sie ist dann eine Frage der Gesinnung. Statt zu dis­ku­tie­ren üben sich Forscher im Moralisieren und in per­sön­li­chen Angriffen.«