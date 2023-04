Kinder, Schule, Lehrer

Beim RND war Kar­frei­tag zu lesen: „Kas­sen­ärz­te­chef Andre­as Gas­sen hat das Aus­lau­fen aller Coro­na-Schutz­maß­nah­men an die­sem Frei­tag als über­fäl­lig begrüßt, zugleich aber die Befürch­tung geäu­ßert, dass Pan­de­mie und die mög­li­cher­wei­se gemach­ten Feh­ler nicht auf­ge­ar­bei­tet wer­den. Es sei nun drin­gend nötig, alle in der Pan­de­mie ergrif­fe­nen Maß­nah­men genau auf ihre Wirk­sam­keit hin zu untersuchen […].

‚Ich sehe im Moment aller­dings noch nicht, dass man das ernst­haft angeht‘, kri­ti­sier­te er. ‚Eini­ge Akteu­re, die in der Pan­de­mie laut­stark immer wie­der immer noch här­te­re Maß­nah­men gefor­dert hat­ten, sind ja mitt­ler­wei­le kom­plett von der Bild­flä­che ver­schwun­den‘, beklag­te er.

Eine Auf­ar­bei­tung sei aber not­wen­dig, um für künf­ti­ge Pan­de­mien Leh­ren zu zie­hen, beton­te der Medi­zi­ner. Dabei wür­de sich dann auch zei­gen, ob Deutsch­land im Ver­gleich mit ande­ren Län­dern wirk­lich bes­ser durch die Pan­de­mie gekom­men sei, wie das von der Poli­tik jetzt dar­ge­stellt wer­de, beton­te Gas­sen und füg­te hin­zu: ‚Vor allem eines bewegt mich: Wir haben uns mit den lan­gen unnö­ti­gen Schul­schlie­ßun­gen an unse­ren Kin­dern versündigt.‘

Die Auf­he­bung der letz­ten Schutz­maß­nah­men nann­te er über­fäl­lig, ‚und das schon seit etli­chen Mona­ten‘. Offen­bar habe die Regie­rung hier lie­ber am Gesetz fest­ge­hal­ten, als den ech­ten Rea­li­tä­ten Rech­nung tra­gen zu wol­len, kri­ti­sier­te der Kassenärztechef.‘“

Dass die Schul­schlie­ßun­gen immensen Scha­den ange­rich­tet haben, hat sich mitt­ler­wei­le sogar schon bis zum Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um her­um­ge­spro­chen, wenn es dort auch nicht so dras­tisch aus­ge­drückt wird. Aber das kann nur der Beginn der Auf­ar­bei­tung die­ses The­mas sein, denn was wäh­rend der „Coro­na-Kri­se“ in den Schu­len geschah, war sicher nicht weni­ger trau­ma­ti­sie­rend: 2020 begann es mit Abstand und Masken.

2021 kamen die Tests und die „Imp­fung“ mit Druck und Zwang dazu, und wehe, wenn der Test posi­tiv war oder der Schü­ler „unge­impft“! Nicht nur ein­zeln, auch orga­ni­siert hat sich neben ande­ren Ver­ant­wort­li­chen der Lehr­kör­per „ver­sün­digt“.

Am Elend von Kin­dern und Jugend­li­chen hat die Leh­rer­schaft auf insti­tu­tio­nel­ler und indi­vi­du­el­ler Ebe­ne gro­ßen Anteil, und die­ser Ver­ant­wor­tung wird sie sich stel­len müs­sen. Nicht nur für sie ist bei mul­ti­po­lar ein sehr lesens­wer­ter Text erschie­nen: Impf­nö­ti­gung und indi­vi­du­el­les Selbst­be­wusst­sein – ein Erfah­rungs­be­richt: „Mil­lio­nen Men­schen wur­den wäh­rend der Coro­na-Kri­se unter Druck gesetzt, sich imp­fen zu las­sen. Eine Leh­re­rin berich­tet für Mul­ti­po­lar über ihre Erfah­run­gen als ein­zi­ge Unge­impf­te an ihrer Schu­le. Sie schil­dert die Wider­stän­de sowie ihren eige­nen sehr pri­va­ten und wech­sel­vol­len Bewusst­wer­dungs­pro­zess – und geht dabei auch der grö­ße­ren Fra­ge nach, wie es mög­lich ist, dass die Gesell­schaft durch inter­es­sen­ge­lei­te­te Auto­ri­tä­ten in die­ser Wei­se beein­flusst wer­den kann.“

