Köpping: «Wirklich an der Zeit zu verhöhnen»

Nichts ande­res tut sie, wenn die Originalüberschrift auf welt​.de am 30.12.22 auch anders lautete:

"… Es hät­ten sich Leute bei ihr gemel­det, die Angehörige durch Corona ver­lo­ren hat­ten und ein här­te­res Durchgreifen ver­lang­ten. «Und es gab die­je­ni­gen, die von Corona ver­schont blie­ben und das alles als Humbug emp­fun­den haben. An der Corona-Krise sind vie­le Familien zer­bro­chen. Ich ken­ne Familien, wo sich Jugendliche heim­lich imp­fen lie­ßen, weil sie es den Eltern nicht zu sagen wagten.»"

Wir hat­ten also auf der einen Seite Opfer von Corona und auf der ande­ren Menschen, die das zynisch als Humbug bewer­te­ten. Letztere setz­ten die eige­nen Kinder unter einen fürch­ter­li­chen Druck.

"«Es ist jetzt wirk­lich an der Zeit sich zu ver­söh­nen», erklär­te die Ministerin, die in ihrem Ressort auch für den gesell­schaft­li­chen Zusammenhalt zustän­dig ist. Die meis­ten Menschen hät­ten die Pandemie gut über­stan­den und sei­en eini­ger­ma­ßen gesund geblie­ben. Konflikte müss­ten nun bei­gelegt wer­den. «Ich habe mora­lisch nie bewer­tet, wenn sich Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen nicht imp­fen las­sen woll­ten.» Die Impflicht sei unter dem Eindruck der gefähr­li­chen Delta- Variante des Coronavirus ent­stan­den. Als die Kriterien nicht mehr gal­ten, hät­te man die Impfpflicht zurück­neh­men müs­sen."

"Impfen" bei Aldi

Direkt aus der Kühltruhe:

»… Mit Veranstaltern bera­te man der­zeit gro­ße Einzelaktionen, um Impfwillige und Unentschlossene zu errei­chen, sag­te DRK-Vorstand Rüdiger Unger. Demnach hat der Fußballverein FC Erzgebirge Aue zuge­sagt, eine Impfaktion in sei­nem Stadion durch­zu­füh­ren. Einige Spieler des Vereins woll­ten den Tag unter­stüt­zen. Wann genau die Aktion star­tet, wer­de noch beraten.

Sozialministerin Köpping sag­te, sie kön­ne sich sol­che Aktionen auch in ande­ren Stadien in Dresden und Leipzig gut vor­stel­len, im Handball, bei ande­ren Sport-Events oder in Supermärkten wie Aldi.«