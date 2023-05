„Krank nach der Impfung“

Unter die­ser Überschrift erschien in der SZ (Printausgabe 3.5.23) ein Artikel über eine Frau, die durch die „Impfung“ schwer­krank wur­de, und um kei­ne fal­schen Hoffnungen auf eine kri­ti­sche Reportage auf­kom­men zu las­sen, wird ein­gangs gleich ein zen­tra­les Dogma ver­kün­det: „Sehr sel­ten ent­wi­ckeln Menschen nach einer Impfung ähn­li­che Symptome wie Long Covid.“ Entsprechend geht es weiter.

Der Text

Der Artikel beginnt mit der Holetschek-Hotline, die wie erwar­tet kaum mehr als „Post-Vac“ in der Warteschleife ist.

„Als sie von der neu­en Hilfsnummer erfuhr, häng­te sich Ingrid Moldaschl gleich ans Telefon. Tag zwei der baye­ri­schen Hotline für Menschen mit CoronaImpfbeschwerden war das, die Leitung völ­lig über­las­tet. 30 Minuten harr­te Moldaschl in der Warteschleife aus – die Brust vol­ler Schmerzen wie fast jeden Tag im ver­gan­ge­nen Jahr; das Herz aber vol­ler Hoffnung, dass ihr jetzt irgend­wer wei­ter­hel­fen wer­de am ande­ren Ende der Leitung. Als sie schließ­lich durch­kam, war der Rat dann aller­dings sehr ernüch­ternd, erzählt sie. Sie sol­le sich an ihren Hausarzt wen­den, emp­fahl ihr die Call-Center-Mitarbeiterin. […]

Inzwischen gibt es eine Diagnose: ‚Impfreaktion nach Covid-Impfung, Post Vac Syndrom‘ steht auf dem Entlassungsbogen einer spe­zia­li­sier­ten Reha-Klinik in Heiligendamm, in die ihre Ärztin sie schick­te. Die Mediziner glau­ben also, dass die Covid-Impfung Moldaschl mit dem soge­nann­ten Post-Vac-Syndrom krank gemacht hat. Viel mehr aber wis­sen sie immer noch nicht.

Die Krankheit Post Vac ist bis­her kaum erforscht, es gibt noch nicht mal eine ein­heit­li­che wis­sen­schaft­li­che Definition. Die Ärzte spre­chen von Post Vac, wenn Patienten nach einer Impfung ähn­li­che Symptome ent­wi­ckeln wie bei Long Covid, das in Fachkreisen auch Post Covid genannt wird. Die Symptome rei­chen von Kopfschmerz, Schlafstörung, Herzrasen, Bauchweh bis hin zu Schwindel. Oft ver­schlech­tert sich der Zustand der Patienten schon nach kleins­ter Anstrengung. ‚Post Vac hat eine ähn­li­che Symptomatik wie Post Covid ist aber wesent­lich sel­te­ner‘, sagt etwa die Leiterin der Post-Covid-Ambulanz in der Kinderklinik Schwabing, Uta Behrends. Weil es so sel­ten ist, fin­den Patienten nur schwer Hilfe. […]

Zahlenmäßig sei­en das bei Weitem nicht so vie­le Menschen wie bei Long Covid, aber das Problem Post Vac exis­tie­re. ‚Das sind nicht nur Impfgegner und Simulanten. Das sind Patienten, für die wir eine Versorgung brau­chen‘, so [Leiter der Post-Covid-Ambulanz der Klinik Donaustauf bei Regensburg, Daniel] Schmalenberger.

Ingrid Moldaschl ist sicher­lich kei­ne Impfgegnerin. Im Gegenteil, sie war selbst dann noch pro Impfen ein­ge­stellt, als ein Arzt ihr bereits drin­gend abriet. Nach der ers­ten Spritze hat­te sie ein paar Wochen eine Gesichtslähmung, da sahen die Ärzte noch kei­nen Zusammenhang. Aber als nach der zwei­ten Impfung Nervenzuckungen ein­setz­ten, woll­te ein Impfarzt sie kein drit­tes Mal impfen.

Moldaschl aber hat­te Angst vor Corona. Sie frag­te ver­schie­de­ne ande­re Stellen. Beim Gesundheitsamt emp­fahl man die Impfung wei­ter­hin ener­gisch. Allerdings mit einem ande­ren Wirkstoff. Nach zwei Biontech-Impfungen bekam sie also kurz vor Weihnachten 2021 eine Spritze mit Moderna – und klapp­te weni­ge Tage spä­ter zusam­men. Bis März konn­te sie das Bett nicht mehr ver­las­sen: ‚Es war als hät­te man mir den Stecker gezogen.‘“

Im wei­te­ren Text wird beschrie­ben, dass die Geschädigte immer noch kei­ne wirk­li­che Hilfe bekommt, dass Holetschek und die Ärzte sich aber bemü­hen und dass Post Covid sowie­so viel wich­ti­ger ist.

Das Bild

Bebildert wur­de der Artikel mit einem Foto, auf dem eine gum­mi­be­hand­schuh­te Hand eine Spritze hält, an der ein Etikett mit dem Namen COMIRNATY und der Chargennummer EJ6796 klebt, ein wei­te­res Dogma wird in der Bildunterschrift ver­kün­det: „Die Corona-Impfung hat vie­le Menschen vor einem schwe­ren Verlauf geschützt.“ Diese Charge hat zwar wahr­schein­lich nichts mit dem Text zu tun, hat aber ihre ganz eige­ne Geschichte, die unter Ein „Impfstoff“ mit drei Namen aus­führ­lich beschrie­ben wur­de, wo auch die Quellen für die fol­gen­den Angaben zu fin­den sind.

EJ6796 wur­de nach der beding­ten EMA-Zulassung für Comirnaty Ende 2020 und Anfang 2021 ver­wen­det, die Haltbarkeit war bis 04/2021 ange­ge­ben. Diese Charge war offen­sicht­lich eine „Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine“ mit dem Vermerk auf dem Etikett „For use under Emergency Use Authorization“, was sich auf die FDA-Notfallzulassung für die USA bezieht. Auch der in den USA ver­ge­be­ne National Drug Code (NDC) ist sicht­bar und weist auf das Pfizer-Werk im bel­gi­schen Puurs hin. Dieses Präparat war für die USA zuge­las­sen und hat­te im Gegensatz zu Comirnaty über­haupt kei­ne EU-Zulassung.

Genau die­se Charge läßt sich aber zum Jahreswechsel 2020/21 in diver­se deut­sche Städte ver­fol­gen und wenn sie „ver­impft“ wur­de, wur­de dar­aus Comirnaty, denn das in der SZ abge­bil­de­te Etikett wur­de in den Impfpass geklebt. Simsalabim, so wur­de aus dem gar nicht zuge­las­se­nen Präparat das bedingt zuge­las­se­ne und auch wenn man ein­wen­den kann, dass ein ande­rer Name nichts am Inhalt ändert, wäre die recht­li­che Seite even­tu­ell inter­es­sant, denn Impfpässe sind Urkunden und Urkundenfälschung ist straf­bar – daher die Frage: ist das eine Fälschung oder nicht?

Auch in die Schweiz ging die­se Charge, sie wur­de kurz vor Weihnachten 2020 in Empfang genom­men und fast sofort began­nen die „Impfungen“. Der gut eine Woche danach gemel­de­te Todesfall eines 91jährigen Mannes, der „geimpft“ wor­den war, wur­de von der zustän­di­gen Behörde Swissmedic für unver­däch­tig erklärt. Somit fehlt er – zurecht oder nicht – in die­ser Aufstellung von How bad is my batch, wo für EJ6796 über hun­dert Todesfälle gemel­det wurden.

Vielleicht wird nie bekannt, wie vie­le Menschen tat­säch­lich an die­sen „Impfstoffen“ gestor­ben sind oder schwe­re Gesundheitsschäden davon­tra­gen wie die im SZ-Artikel beschrie­be­ne Ingrid Moldaschl. Einerseits sind die Meldungen zunächst ein­mal Verdachtsfälle, ande­rer­seits wird die Meldung auf ver­schie­de­nen Ebenen und aus ver­schie­de­nen Gründen der­ma­ßen erschwert, dass es defi­ni­tiv eine erheb­li­che Untererfassung gibt. Ein Artikel wie der in der SZ soll mit einer Portion human touch hel­fen, den Status Quo zu bewahren.