Krebskampagne in Thüringen. Prävention oder Pharma-PR?

Krebs­ge­sell­schaft star­tet Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne für Jugendliche

Jena (dpa/th) – Die Thü­rin­gi­sche Krebs­ge­sell­schaft hat am Mon­tag eine Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gne zur Vor­sor­ge und Früh­erken­nung von Tumor­er­kran­kun­gen für Teen­ager gestar­tet. Unter dem Mot­to «Body­check gegen Krebs» ging unter ande­rem eine Inter­net­sei­te ans Netz, die sich an Mäd­chen und Jun­gen ab etwa 12 bis 13 Jah­re rich­tet. Sie soll Her­an­wach­sen­de vor allem auf die Bedeu­tung der Selbst­un­ter­su­chun­gen von Brust, Hoden und Haut auf­merk­sam machen…

Der Thü­rin­gi­schen Krebs­ge­sell­schaft gehö­ren Ärz­te, For­schen­de und Pati­en­ten­ver­tre­ter an.

In Thü­rin­gen haben nach Anga­ben des zen­tra­len Lan­des­krebs­re­gis­ters im Jahr 2021 gut 12 200 Erwach­se­ne die Dia­gno­se Krebs erhal­ten. Im glei­chen Zeit­raum star­ben nach Zah­len des Sta­tis­ti­schen Lan­des­am­tes mehr als 6700 Men­schen an den Fol­gen eines bös­ar­ti­gen Tumors. Krebs war damit für fast ein Fünf­tel der ins­ge­samt 34 830 Ster­be­fäl­le im Jahr 2021 verantwortlich.«

kran​ken​kas​sen​.de (13.2.23)



Ver­gleicht man die­se Zahl mit der vom RKI-Dash­board ange­ge­be­nen von 8.251 Men­schen, die in fast drei Jah­ren an und mit Coro­na ver­stor­ben sein sol­len, dann wird der Irr­sinn der bis heu­te anhal­ten­den "Maß­nah­men" erkennbar.

Berück­sich­tigt man dann noch, daß laut RKI bei den "Coro­na-Toten" "der Alters­me­di­an bei 83 Jah­ren" lag, dann wird der Umgang mit Coro­na um so skandalöser.

Kick-off Tanzschule „führbar“

»… Nach vie­len Mona­ten der Vor­be­rei­tung ist das Pro­jekt­team der Thü­rin­gi­schen Krebs­ge­sell­schaft e.V. sehr gespannt, Sie und alle Inter­es­sier­ten anläss­lich des Welt­krebs­ta­ges zum offi­zi­el­len Kick-off am 13. Febru­ar 2023 in der ADTV-Tanz­schu­le „führ­bar“ in Jena ein­zu­la­den. Sei­en Sie mit dabei, wenn der bis­her gehei­me Titel des Pro­jekts bekannt gege­ben wird. Bei der Ver­an­stal­tung stel­len wir Ihnen außer­dem die gemein­sam mit den Jugend­li­chen ent­wi­ckel­ten Pro­jekt­ma­te­ria­li­en vor: Anlei­tungs­kar­ten zur Selbst­un­ter­su­chung, die Pro­jekt­web­site sowie Infor­ma­tio­nen für Eltern, Bezugs­per­so­nen und Inter­es­sier­te. Mehr Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung fin­den Sie in der Ein­la­dung. Wir freu­en uns auf Sie und einen ange­reg­ten Aus­tausch bei Snacks und Getränken…

Das Pro­jekt wird finan­zi­ell durch das Thü­rin­ger Minis­te­ri­um für Arbeit, Sozia­les, Gesund­heit, Frau­en und Fami­lie (TMASGFF) unterstützt.«

thue​rin​gi​sche​-krebs​ge​sell​schaft​.de



Die im oben gezeig­ten Fly­er bewor­be­ne Imp­fung ist nicht direkt Bestand­teil des gegen­wär­ti­gen Pro­jekts. Sie bil­det aber einen wich­ti­gen Bau­stein der Vor­sor­ge-Emp­feh­lun­gen (?) der Gesellschaft:

Für die HPV-Imp­fung weiß das RKI natürlich:

Cer­va­rix wird von der Gla­x­oS­mit­h­Kli­ne GmbH & Co. KG her­ge­stellt (apo​the​ken​-umschau​.de), Gar­d­asil von MSD Sharp & Doh­me GmbH (apo​the​ken​-umschau​.de)

In keinem Fall konnte ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und der jeweiligen Erkrankung nachgewiesen werden

Kommt die­se For­mu­lie­rung in dem sehr wohl­wol­len­den Arti­kel auf Wiki­pe­dia (hier ohne Links und Fuß­no­ten zitiert) bekannt vor?

»… Seit der US-Zulas­sung des HPV-Impf­stoffs Gar­d­asil im Juni 2006 sind bei der FDA und bei den Cen­ters for Dise­a­se Con­trol and Pre­ven­ti­on im Rah­men von Über­wa­chungs­pro­gram­men bis zum Sep­tem­ber 2009 17.160 Berich­te über mög­li­che uner­wünsch­te Arz­nei­mit­tel­wir­kun­gen bei etwa 26 Mil­lio­nen ver­ab­reich­ter Dosen Impf­stoff ein­ge­gan­gen. Die über­wie­gen­de Zahl der uner­wünsch­ten Wir­kun­gen (92 %) wur­de als nicht schwer­wie­gend ein­ge­stuft und bestand in loka­len Reak­tio­nen, Kopf­schmer­zen, Übel­keit, Fie­ber und Syn­ko­pen. 8 % der gemel­de­ten uner­wünsch­ten Wir­kun­gen waren schwer­wie­gend. Als schwer­wie­gend wur­den Fäl­le defi­niert, bei denen es zu einer Kran­ken­haus­auf­nah­me, zu einer lebens­be­droh­li­chen Erkran­kung, zu einer irrever­si­blen Behin­de­rung oder zum Tod kam. Bei­spiels­wei­se wur­den im zeit­li­chen Zusam­men­hang mit der Imp­fung auf­ge­tre­te­ne Erkran­kun­gen an einem Guil­lain-Bar­ré-Syn­drom, Throm­bo­sen sowie Todes­fäl­le gemel­det. Alle schwer­wie­gen­den Fäl­le wur­den hin­sicht­lich einer mög­li­chen Ver­ur­sa­chung durch Gar­d­asil unter­sucht; in kei­nem Fall konn­te ein ursäch­li­cher Zusam­men­hang zwi­schen der Imp­fung und der jewei­li­gen Erkran­kung nach­ge­wie­sen werden.…

Cer­va­rix weist ein zu Gar­d­asil ähn­li­ches Neben­wir­kungs­spek­trum auf…

Im Novem­ber 2015 gab die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­agen­tur (EMA) bekannt, dass sie HPV-Impf­stof­fe in einem Review unter­sucht habe…«

Fortgesetztes schlechtes Benehmen

Es ging um zwei bestimm­te "uner­wünsch­te Wir­kun­gen", wobei erwar­tungs­ge­mäß "kein Hin­weis auf einen Zusam­men­hang" fest­ge­stellt wurde:

»Nach einer im Dezem­ber 2015 publi­zier­ten Kri­tik der däni­schen Wis­sen­schaft­le­rin Loui­se Brinth an die­sem Review reich­te der Direk­tor des Nor­dic Coch­ra­ne Cen­tres, Peter C. Gøtz­sche, im Mai 2016 eine for­mel­le Beschwer­de zu dem offi­zi­el­len Beur­tei­lungs­be­richt der EMA ein.

2018 hat ein Coch­ra­ne-Review die Imp­fung als wirk­sam und sicher beur­teilt. Die­ses Review wur­de von Gøtz­sche und sei­nen Kol­le­gen eben­falls kri­ti­siert. Er wur­de wegen „fort­ge­setz­tes schlech­tes Beneh­men, wel­ches nicht mit den Prin­zi­pi­en und der Steue­rung von Coch­ra­ne ver­ein­bar sei“ am 26. Sep­tem­ber 2018 aus der Coch­ra­ne Col­la­bo­ra­ti­on aus­ge­schlos­sen…«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Original.)