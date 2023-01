Kriegen wir Hunderte Millionen Dosen noch weggeboostert? Oder nimmt sie der Chinese?

Beides scheint eher unwahr­schein­lich. Auf faz​.net macht sich Joachim Müller-Jung hin­ter der Bezahlschranke Mut:

Auf der ande­ren Seite lesen wir unter "Großzügig oder rat­los? EU bie­tet China kos­ten­lo­se Corona-Impfstoffe an" am 3.1. auf losti​neu​.eu:

»… Die für Gesundheit zustän­di­ge EU-Kommissarin Stella Kyriakides habe der Führung in Peking ein ent­spre­chen­des Angebot gemacht, teil­te ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel mit. China habe bis­lang aber noch nicht reagiert. Zur Menge der ange­bo­te­nen Vakzine oder den Herstellern mach­te der Sprecher kei­ne Angaben.

Vermutlich geht es um die Vakzine von Biontech/Pfizer, die Kommissionschefin von der Leyen unter dubio­sen Umständen (angeb­lich per SMS) in rie­si­gen Mengen bestellt hat. Nun wer­den sie nicht mehr gebraucht – eini­ge EU-Staaten wie Deutschland wol­len die über­schüs­si­gen Dosen so schnell wie mög­lich loswerden!

Allerdings sind die Impfstoffe aus EUropa in China noch gar nicht zuge­las­sen. Zudem schüt­zen sie nicht gegen Ansteckung. Und damit sie ihre (angeb­lich) segens­rei­che Wirkung ent­fal­ten, sind minds­tens zwei, bes­ser aber drei Dosen nötig. Für eine schnel­le Eindämmung der Corona-Welle in China eig­nen sie sich also kaum.

Zudem ist unklar, wie groß die­se Welle über­haupt ist – und wie gefähr­lich…«

Zurück zur "FAZ":

»… Fakt ist, dass der ent­schei­den­de Grund, war­um Mediziner oder Virologen wie Corona-Experte Christian Drosten von einer ende­mi­schen Lage – einer Art epi­de­mio­lo­gi­schem Gleichgewicht im Kampf gegen das Virus – spre­chen, viel über die Immunitätslage im Land und qua­si nichts über die Ungefährlichkeit von Omikron aus­sagt. Knapp zwei Drittel der deut­schen Bevölkerung haben inzwi­schen eine oder zwei Auffrischungsimpfungen (Korrektur-Anm.: nicht „vier­te“ Dosis, wie es zuerst an der Stelle hieß) erhal­ten. In den höhe­ren Altersgruppen und den immun­ge­schwäch­ten, vul­nerablen Bevölkerungsteilen ist der Boosteranteil noch höher. Dazu kommt die hohe Ansteckungsrate mit Omikron, also eine infek­ti­ons­be­ding­te Immunität…«

In die­sen Worten steckt das gan­ze Elend des gegen­wär­ti­gen Vakzinismus. Papst Christian hat sei­ne Worte anders gemeint, was unter "voll­stän­dig geimpft" zu ver­ste­hen ist, wankt, eine Immunität durch Infektion ist auch da. Jung geht aller­dings nicht auf den Umstand ein, daß die fast durch­gän­gig geboos­ter­ten "vul­nerablen Bevölkerungsteile" nach wie vor den aller­größ­ten Teil der schwer Erkrankten und Verstorbenen ausmachen.

Er fürch­tet mit einer gewis­sen Evidenz, "dass die Impfzustimmung in den nächs­ten Wochen wei­ter absinkt" und schlägt des­halb ver­zwei­felt vor:

» Impfanreize für Risikobewusste

Wie sinn­voll tat­säch­lich die Impfauffrischung sein kann, ist inzwi­schen gut belegt. Und kei­nes­wegs nur mit den frü­hen Zulassungsdaten der Impfstoffhersteller, son­dern mit Realwelt- und Studiendaten aus der jüngs­ten Omikron-Phase. Sie alle zei­gen: Booster, ins­be­son­de­re mit den biva­len­ten Impfstoffen, heben die kör­per­ei­ge­ne Immunität auf ein viel höhe­res Level. In einer mehr­mo­na­ti­gen Studie mit fast 112 000 Insassen kali­for­ni­scher Gefängnisse waren auch die vor einer erneu­ten Infektion bes­ser geschützt, die kurz davor schon eine Corona-Infektion durch­ge­macht haben…«

Ob der­ar­ti­ge rela­ti­ve Vergleiche aus Knaststudien Anreize bil­den, mag bezwei­felt wer­den. Zumal auch Jung kon­sta­tiert: "Freilich ero­diert auch die­ser Impfnutzen mit der Zeit." Doch für ihn gilt, nur mit einem fes­ten Glauben kom­men wir durch schwie­ri­ge Zeiten:

»Fazit: Mögen Schreckgespenster wie Pandemie und Impfzentren bald aus­ge­dient haben, die Impfanreize für Risikobewusste gibt es weiter.«

