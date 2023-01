Kritiker behaupten, dass Covid-Spritzen Herzprobleme verursachen – gibt es dafür Beweise?

Das wird auf tele​graph​.co​.uk am 7.1.23 gefragt.

»Anti-Vaxxer hat es zwar schon immer gege­ben, aber die­ses neue Anliegen zieht auch Menschen an, die nicht zu den übli­chen Verschwörungstheoretikern gehören

Am Montagabend brach der American-Football-Spieler Damar Hamlin nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler auf dem Spielfeld zusam­men. Er erlitt einen Herzstillstand und muss­te zwei­mal wie­der­be­lebt wer­den. Innerhalb weni­ger Stunden wur­de in den sozia­len Medien spe­ku­liert, dass der 24-jäh­ri­ge Star der Buffalo Bills Opfer einer Covid-Impfung war, da sein Herz – so wur­de spe­ku­liert – durch die Impfung gefähr­lich geschwächt wor­den war.

Der bri­ti­sche Kardiologe Aseem Malhotra twit­ter­te über den Vorfall. "Eine offen­sicht­li­che Frage, die sich vie­le stel­len, ist, ob er die mRNA-Impfung erhal­ten hat", schrieb er und wies dar­auf hin, dass Myokarditis (Herzentzündung) – eine mit dem Impfstoff in Verbindung gebrach­te Nebenwirkung – das "Risiko eines plötz­li­chen Herztods bei Kontaktsportarten" erhöht, bei denen "stump­fe Schläge auf die Brust" üblich sind…

Nicht erst seit dem Vorfall mit Hamlin ist der Zusammenhang zwi­schen Impfstoffen und Herzproblemen eine Theorie, die in den letz­ten Monaten an Bedeutung gewon­nen hat. So for­der­te der kon­ser­va­ti­ve Abgeordnete Andrew Bridgen einen Stopp der Einführung von mRNA-Impfstoffen wie Pfizer und Moderna.

"Die mRNA-Impfstoffe sind nicht sicher, nicht wirk­sam und nicht not­wen­dig", sag­te er letz­ten Monat im Parlament. "Die der­zei­ti­ge Politik der Regierung in Bezug auf die mRNA-Impfstoffe steht auf der fal­schen Seite der medi­zi­ni­schen Ethik, auf der fal­schen Seite der wis­sen­schaft­li­chen Daten und letzt­lich auf der fal­schen Seite der Geschichte."

Was also ist der Grund für die­se neue Welle der Impfstoffskepsis? Hat der Impfstoff tat­säch­lich Auswirkungen auf das Herz? Und selbst wenn dies der Fall ist, über­wie­gen die Vorteile dann noch die Risiken?…

Eine neue Angst

… In einem kürz­lich im Journal of Insulin Resistance ver­öf­fent­lich­ten Artikel lob­te Dr. Malhotra Impfstoffe als "eine der größ­ten Errungenschaften der Medizin". Er war einer der ers­ten Ärzte, der zwei Dosen Pfizer-Impfstoff zum Schutz sei­ner Patienten erhielt. Er trat sogar in der Fernsehsendung Good Morning Britain auf und warb für die Verwendung von Impfstoffen.

"Traditionelle Impfstoffe gehö­ren zu den sichers­ten Medikamenten, die wir haben", sag­te er dem Telegraph. "Sie sind der Heilige Gral der Medizin, und es war für mich nicht ein­mal eine Möglichkeit, dass sie Schaden anrich­ten könnten."

Doch der Tod sei­nes Vaters hat ihn umgestimmt…

"Damals haben mich die Leute ver­arscht und behaup­tet, es sei der Impfstoff, und ich wur­de rich­tig wütend und block­te sie ab, denn das war nicht mei­ne Denkweise. Aber dann bemerk­te ich, dass die Zahl der Herztodesfälle zunahm, und ich begann mich zu wundern."

Besorgniserregender Anstieg der Todesfälle durch Herzerkrankungen

Dr. Malhotra hat Recht, wenn er sagt, dass die Zahl der Todesfälle durch Herzerkrankungen in den letz­ten Jahren alar­mie­rend gestie­gen ist. Nach Angaben der British Heart Foundation gab es seit Beginn der Pandemie rund 30.000 Todesfälle mehr als erwar­tet, die auf Herzkrankheiten zurück­zu­füh­ren sind – jede Woche ster­ben mehr als 230 Menschen mehr als erwartet.

In eini­gen Wochen des letz­ten Jahres gab es mehr als 1.000 zusätz­li­che Todesfälle, bei denen auf dem Totenschein eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ver­merkt war.

Aber wenn wir nach einem Grund für den Anstieg suchen, gibt es vie­le Möglichkeiten, ohne mit dem Finger auf die Covid-Impfstoffe zei­gen zu müssen.

Es ist bekannt, dass eine Covid-Infektion selbst das Risiko eines Schlaganfalls und eines Herzinfarkts erhöht, so dass das Virus zumin­dest im ers­ten Jahr der Pandemie wahr­schein­lich ein wesent­li­cher Faktor für den Anstieg war.

Auch die Turbulenzen inner­halb des Gesundheitswesens for­dern ihren Tribut. Seit dem Erlass der "Protect the NHS"-Vorschriften durch die Regierung kam es zu weit­rei­chen­den Unterbrechungen bei der Herzbehandlung, so dass die Patienten oft nicht recht­zei­tig behan­delt wer­den konnten.

Während Patienten mit Verdacht auf einen Herzinfarkt inner­halb von 18 Minuten von einem Krankenwagen abge­holt wer­den soll­ten, ist die­se Zeitspanne auf 48 Minuten gestie­gen, und der­zeit war­ten 350.000 Herzpatienten auf eine zeit­kri­ti­sche Behandlung – ein Anstieg von 50 Prozent seit Beginn der Pandemie.

Diese sys­te­mi­schen Probleme wur­den durch Schließungen und die Anordnung, von zu Hause aus zu arbei­ten, noch ver­schärft, was zu einer sit­zen­den Lebensweise und einem Anstieg des Alkoholkonsums bei­trug – und das zu einer Zeit, in der Großbritannien bereits mit einem his­to­ri­schen Ausmaß an Fettleibigkeit und Herzkrankheiten kon­fron­tiert war.

Dr. Malhotra räumt zwar ein, dass ande­re Ursachen eine Rolle spie­len, ist aber nach wie vor davon über­zeugt, dass auch Impfstoffe eine Rolle spielen.

Er ver­weist auf die eige­nen Studiendaten von Pfizer, die zeig­ten, dass es bei den Geimpften vier Herzstillstände gab, wäh­rend es in der Placebogruppe nur einen gab…

Ein Zusammenhang mit Impfstoffen und Herzproblemen

Es ist sicher­lich rich­tig, dass bei eini­gen Menschen nach der Verabreichung der mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer Herzprobleme auf­ge­tre­ten sind.

Die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) bit­tet Ärzte, Nebenwirkungen über ihr "Yellow Card"-System zu mel­den, und seit der Markteinführung gab es ein ste­ti­ges Aufkommen [trick­le] von Herzbeschwerden, die ver­mut­lich mit den Impfungen in Zusammenhang stehen.

Die Zahlen bis zum 23. November 2022 zei­gen, dass die MHRA 851 Berichte über Myokarditis – eine Entzündung des Herzmuskels – im Zusammenhang mit der Pfizer-Impfung erhal­ten hat. Darüber hin­aus gab es wei­te­re 579 Berichte über Perikarditis – eine Entzündung der Auskleidung außer­halb des Herzens – im Zusammenhang mit der Impfung.

Die meis­ten Fälle ver­lie­fen glimpf­lich und die Betroffenen erhol­ten sich inner­halb kur­zer Zeit, aller­dings gab es auch sie­ben Todesfälle.

Im Vergleich dazu gab es 241 Berichte über Myokarditis und 226 Berichte über Perikarditis im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Präparat von Oxford sowie sechs Todesfälle. Für Moderna gab es 251 Berichte über Myokarditis und 149 über Perikarditis sowie zwei Todesfälle.

Die Probleme kom­men erst jetzt ans Licht, weil an den kli­ni­schen Studien der Phase 3 zu weni­ge Personen teil­neh­men, um sel­te­ne Ereignisse zu erfas­sen, ins­be­son­de­re wenn das erhöh­te Risiko bei einer klei­nen Untergruppe auf­tritt – wie etwa bei jun­gen Männern.

Doch auch wenn die­se Zahlen hoch erschei­nen mögen, muss man sie in Relation zu der schie­ren Menge an Impfungen set­zen, die seit 2020 durch­ge­führt wurden…

Deshalb sind die Experten der Meinung, dass der Nutzen einer Impfung das Risiko bei wei­tem überwiegt.

Die British Heart Foundation erklär­te gegen­über The Telegraph: "Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Vorteile der Covid-Impfung, ein­schließ­lich des gerin­ge­ren Risikos schwe­rer Erkrankungen oder des Todes, für die gro­ße Mehrheit der Menschen das sehr gerin­ge Risiko sel­te­ner Nebenwirkungen wie Myokarditis oder Perikarditis bei wei­tem über­wie­gen, vor allem, wenn die Menschen älter werden.

"Aus die­sem Grund ist es beson­ders wich­tig, dass Menschen über 50 eine Auffrischungsimpfung erhal­ten, wenn die­se ange­bo­ten wird, um einen noch bes­se­ren Schutz zu erhalten."«

Da ist es wie­der, das belieb­te Pseudo-Argument, das aller­dings nicht mit dem Geschilderten über­ein­stimmt: "Die Wissenschaft ist sich einig".

»Ein erhöhtes Risiko bei jungen Männern

Bei jün­ge­ren Menschen – ins­be­son­de­re jun­gen Männern – scheint das Risiko tat­säch­lich höher zu sein, was erklä­ren könn­te, war­um der Impfstoff mit dem Zusammenbruch von Sportlern wie Hamlin in Verbindung gebracht wird.

Gerüchte über die Auswirkungen des Impfstoffs auf Sportstars kamen erst­mals auf, nach­dem der däni­sche Nationalspieler Christian Eriksen wäh­rend der Europameisterschaft 2020 auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitt.

Eine Studie, die 2021 im European Heart Journal ver­öf­fent­licht wur­de, legt eben­falls nahe, dass Myokarditis das Risiko lebens­be­droh­li­cher Herzrhythmusstörungen erhö­hen kann, die durch einen stump­fen Schlag auf den Brustkorb ver­ur­sacht wer­den, ins­be­son­de­re bei Kontaktsportarten.

Inter Mailand hat inzwi­schen bestä­tigt, dass Eriksen zum Zeitpunkt sei­nes Zusammenbruchs nicht geimpft war, und trotz der Behauptungen in den sozia­len Medien scheint es in den letz­ten Jahren kei­nen signi­fi­kan­ten Anstieg von Spielerzusammenbrüchen zu geben.

Es ist jedoch nach wie vor so, dass jün­ge­re Männer nach der Impfung einem höhe­ren Risiko aus­ge­setzt sind. In einer gro­ßen euro­päi­schen Studie wur­de geschätzt, dass in der Woche nach einer zwei­ten Pfizer-Impfung bei 12- bis 29-jäh­ri­gen Männern etwa 27 Fälle von Myokarditis pro Million Menschen mehr auf­tre­ten wür­den als in einer unge­impf­ten Bevölkerung zu erwar­ten wäre. Bei Moderna wären es 132 zusätz­li­che Fälle pro Million.

Bei län­ge­rer Nachbeobachtung wer­den mehr Fälle fest­ge­stellt. Eine zwei­te euro­päi­sche Studie deu­tet dar­auf hin, dass inner­halb von 28 Tagen nach einer zwei­ten mRNA-Impfung bei Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren mit Pfizer 57 und mit Moderna 188 Fälle pro Million mehr als üblich an Myokarditis auftreten.

Aber die Vorteile schei­nen die Risiken zu überwiegen.

Eine umfas­sen­de Untersuchung der US-ame­ri­ka­ni­schen Zentren für Seuchenkontrolle und ‑prä­ven­ti­on (CDC) ergab, dass zwar bis zu 47 Fälle von Herzmuskelentzündung bei 12- bis 29-jäh­ri­gen Männern pro eine Million Impfungen auf­tre­ten wür­den, die Impfungen aber 11.000 Covid-Infektionen, 560 Krankenhausaufenthalte, 138 Einweisungen in die Intensivstation und sechs Todesfälle ver­hin­dern würden.

Aus die­sem Grund sind die meis­ten Experten der Ansicht, dass die Herzprobleme kei­nen Grund zur Sorge darstellen…

Eine mögliche Erklärung

Was also ist der Grund für die­ses gering­fü­gig erhöh­te Risiko bei mRNA-Impfstoffen?

Die neu­en Impfstoffe funk­tio­nie­ren, indem sie einen gene­ti­schen Bauplan lie­fern, der dem Körper bei­bringt, das Spike-Protein zu pro­du­zie­ren, das Covid ver­wen­det, um in die Zellen einzudringen.

Dieser Prozess dau­ert in der Regel ein paar Wochen, bevor die mRNA zer­fällt und ihre Botschaft nicht mehr übermittelt.

Einige Experten glau­ben, dass die­se Spike-Proteine Schäden ver­ur­sa­chen, ähn­lich wie das Virus selbst Gerinnungsstörungen und Schäden an den Zellen, die die Blutgefäße aus­klei­den, aus­lö­sen kann.

Möglicherweise gibt es auch ein als "mole­ku­la­re Mimikry" bekann­tes Problem, bei dem die gegen Covid gebil­de­ten Antikörper auch mit wich­ti­gen Herzmuskelproteinen reagie­ren und Entzündungen verursachen.

Die mRNA-Impfstoffe kön­nen auch zu einer Überaktivierung von Zellen füh­ren, die als Zytokine bekannt sind und den Immunzellen signa­li­sie­ren, dass es an der Zeit ist, eine Infektion zu beseitigen.

Zu vie­le davon kön­nen einen töd­li­chen Zustand ver­ur­sa­chen, der als "Zytokinsturm" bekannt ist und bei dem das Immunsystem außer Kontrolle gerät.

Experten gehen davon aus, dass mRNA-Impfungen beson­ders anfäl­lig dafür sind, weil sie eine Verbindung namens Polyethylenglykol ent­hal­ten – einen nicht-phar­ma­zeu­ti­schen Zusatzstoff, der dazu bei­trägt, den Wassergehalt des Impfstoffs aufrechtzuerhalten…

Ein Bericht in der medi­zi­ni­schen Fachzeitschrift Lancet legt jedoch nahe, dass die sel­te­nen Herzprobleme mög­li­cher­wei­se ein­fach eine Nebenwirkung aller Impfstoffe sind und nicht spe­zi­fisch für Covid-Impfstoffe oder das Spike-Protein.

Der Bericht deu­tet dar­auf hin, dass die Zahl der Berichte auf­grund des gro­ßen Ausmaßes der Impfung und der bei­spiel­lo­sen Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wur­de, grö­ßer zu sein scheint.

Was nun?

Experten räu­men ein, dass sie immer noch nicht wis­sen, ob der Impfstoff lang­fris­ti­ge Risiken für das Herz mit sich bringt.

Die British Heart Foundation unter­sucht nun, ob die durch den Impfstoff oder das Virus ver­ur­sach­te Myokarditis zu einer Vernarbung des Herzmuskels füh­ren kann, was wie­der­um zu zukünf­ti­gen Gesundheitsproblemen füh­ren könnte.

Genau das befürch­ten eini­ge Experten und for­dern daher, dass das Problem erns­ter genom­men wird.

Dr. Malhotra ist der Ansicht, dass die Impfung die Entwicklung von Herzkrankheiten rasch beschleu­ni­gen kann, und bezieht nun Impfschäden in sei­ne Diagnosen für sei­ne Patienten ein.

"Wenn man ein Angiogramm vor der Impfung und ein Angiogramm nach der Impfung hat, das Schäden zeigt, die nor­ma­ler­wei­se erst nach Jahren auf­tre­ten, muss man an die wahr­schein­lichs­te Erklärung den­ken", so Dr. Malhotra.

Im November unter­such­te die Universität Heidelberg 25 Personen, die inner­halb von 20 Tagen nach einer Covid-Impfung uner­war­tet ver­stor­ben waren, und brach­te vier Todesfälle mit einer Myokarditis in Verbindung, ohne jedoch die Schuld auf den Impfstoff zu schieben…

Die meis­ten Experten sind jedoch nach wie vor nicht davon über­zeugt, dass die Impfungen einen signi­fi­kan­ten Einfluss auf die Sterbezahlen haben…«

Es folgt ein unsäg­li­ches Kapitel "Q&A" mit sämt­li­chen Psalmen und Suren aus den Gebetbüchern des Vakzinismus.