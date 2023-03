Künstliche Intelligenz: Die rettende Lösung gegen Desinformation?

Unter die­sem Titel berich­ten die "Fak­ten­fin­der" von tages​schau​.de am 6.3.23, wie sie sich abzu­schaf­fen geden­ken. Das Bedrü­cken­de dar­an ist, schlim­mer kann es damit kaum wer­den. Man gibt "Inhal­ten eine Nähr­wert­ta­bel­le"; auch Cor­rec­tiv ist mit von der Partie:

»Seit mehr als einem Jahr führt Russ­land einen Angriffs­krieg in der Ukrai­ne. Die Men­ge an Des­in­for­ma­ti­on dar­über in den Sozia­len Netz­wer­ken ist massiv…

Des­in­for­ma­ti­on auf Social-Media-Platt­for­men zu fin­den, ist daher wie die Nadel im Heu­hau­fen zu suchen – eine nicht enden­de Auf­ga­be. Künst­li­che Intel­li­genz könn­te hier hel­fen. Aber wohin führt das?

Künst­li­che Intel­li­genz, das ist laut Andre­as Den­gel, dem Geschäfts­füh­ren­den Direk­tor des Deut­schen For­schungs­zen­trums für Künst­li­che Intel­li­genz (DFKI), die Simu­la­ti­on von intel­li­gen­tem Ver­hal­ten. "Es geht letzt­lich dar­um, eine Maschi­ne in die Lage zu ver­set­zen, Din­ge zu tun, für die der Mensch nor­ma­ler­wei­se Intel­li­genz braucht."

Untersuchung von Netzwerk oder Inhalt

Damit KI Des­in­for­ma­ti­on erken­nen kann, wird sie mit Daten­sät­zen trai­niert. Die Daten­sät­ze wer­den von Men­schen ange­legt und mit ihnen lernt die KI, was als Des­in­for­ma­ti­on gilt und was nicht.

Des­in­for­ma­ti­on lässt sich anhand von unter­schied­li­chen Merk­ma­len erken­nen. "Auf der einen Sei­te geht es dar­um, KI zu ent­wi­ckeln, die in der Lage ist, Stim­mun­gen, also Emo­tio­nen bis hin zu Mei­nungs­äu­ße­run­gen zu erken­nen", so Den­gel vom DFKI…

Auf der ande­ren Sei­te kön­nen auch Netz­werk­struk­tu­ren einen Hin­weis auf Des­in­for­ma­ti­on lie­fern… Mit einer Reso­nanz­ana­ly­se wird gezeigt, ob User auf Inhal­te neu­tral reagie­ren, sie kri­ti­sie­ren oder bestätigen…

Aktu­el­le For­schungs­pro­jek­te zu Künst­li­cher Intel­li­genz im deutsch­spra­chi­gen Raum arbei­ten des­halb eher dar­an, die Arbeit von Men­schen zu unter­stüt­zen. Eine Idee des AIT [Aus­tri­an Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy] ist bei­spiels­wei­se, Inhal­ten eine Nähr­wert­ta­bel­le zu geben – ähn­lich wie das auch bei Lebens­mit­teln pas­siert. Auch das Recher­che­zen­trum Cor­rec­tiv arbei­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Ruhr-Uni­ver­si­tät Bochum und der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Dort­mund an einem Pro­jekt, in dem KI Teil­neh­men­de bei der Ein­ord­nung von Infor­ma­tio­nen unter­stüt­zen soll…

Definition von Desinformation essentiell

… "Das Sys­tem klas­si­fi­ziert etwas als Des­in­for­ma­ti­on, aber es kann nicht erklä­ren, war­um", so Den­gel, Geschäfts­füh­rer vom DFKI. "Viel­leicht waren die Daten, mit denen die KI trai­niert wur­de, ver­zerrt oder unvoll­stän­dig oder die Bei­spie­le nicht aus­ba­lan­ciert. Sys­te­me, die ihre Ent­schei­dung erklä­ren bezie­hungs­wei­se recht­fer­ti­gen, wer­den zur­zeit inten­siv erforscht."…

An Künst­li­cher Intel­li­genz führt laut Exper­ten letzt­lich jedoch kein Weg vor­bei. Doch: "Dass man davon aus­geht, dass KI die Ret­tung ist – das ist ein­fach falsch", sagt Schind­ler vom AIT. Schließ­lich ist KI bei der Erken­nung von Des­in­for­ma­ti­on nur so gut, wie die Richt­li­ni­en, die sie erhal­ten. Die wich­tigs­te Arbeit, näm­lich die Defi­ni­ti­on von Des­in­for­ma­ti­on, kön­nen sie den Ent­wick­lern nicht abneh­men.«

