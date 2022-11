Lauterbach gefällt nicht mehr

Im Wirtschaftsteil der "FAZ" ist man unzu­frie­den mit dem Minister. Am 12.11.22 ist zu lesen:

»… Nach fast einem Jahr im Amt ist nicht alles schlecht, was er ange­packt hat, aber die hohen Hoffnungen, die in ihn gesetzt wur­den und die er selbst genährt hat, sind weit­ge­hend zerstoben.

Unmittelbar nach der Vereidigung im Dezember ran­gier­te Lauterbach auf Platz drei der belieb­tes­ten Politiker hin­ter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD), im Januar stand er sogar an der Spitze. Inzwischen ist der Minister auf den sieb­ten oder zehn­ten Platz abge­rutscht. Als er noch nicht am Kabinettstisch saß, war sein Rückhalt in der Bevölkerung beson­ders groß, es kur­sier­te der Hashtag #wir­wol­len­karl…

Die Vorschusslorbeeren bezo­gen sich auf Lauterbachs ver­meint­lich strin­gen­te Ansätze im Kampf gegen Covid-19. Unermüdlich hat­te er wäh­rend Spahns Amtszeit get­wit­tert, Talkshows besucht, sich inter­view­en las­sen und war damals schon zu einer Art Schattenminister erblüht, obgleich er selbst zum Regierungslager gehör­te. Das nerv­te nicht nur Spahn, son­dern auch vie­le Sozialdemokraten, vor allem deren Gesundheitspolitiker. Schließlich war Lauterbach nicht ein­mal mehr gesund­heits­po­li­ti­scher Sprecher, geschwei­ge denn Vize sei­ner Fraktion…

Legendär gewor­den sind sei­ne Verweise auf aktu­el­le Studien, die er gera­de gele­sen habe, oft genug nachts, was wohl sei­nen Arbeitseifer unter­strei­chen soll. Lauterbach ist neben dem FDP-Politiker Philipp Rösler, der zwi­schen 2009 und 2011 im Amt war, der ein­zi­ge Arzt unter bis­her 17 Bundesgesundheitsministern…

Zugutehalten muss man ihm, dass er die Beschaffung in den Griff bekam, von Impfstoffen, Tests, Masken, Schutzausrüstung. Eher gibt es ein Überangebot, sodass Tausende Dosen ver­fal­len, weder die Impf- noch die Testzen­tren sind aus­ge­las­tet. Die Bereitschaft, sich grund- und nachim­mu­ni­sie­ren zu las­sen, ist viel gerin­ger als von Lauterbach pro­pa­giert, auch sei­ne jüngs­te Kampagne „Ich schüt­ze mich“ hat dar­an wenig geändert…

Unbefriedigend fiel auch das Gesetz zur Krankenkassenfinanzierung aus. Lauterbachs Entwurf ist nicht mehr als ein kurz­fris­ti­ger Reparaturversuch, der alle ver­füg­ba­ren Geldquellen anzapft, um das für 2023 erwar­te­te Rekorddefizit von 17 Milliarden Euro zu decken. Die Beitragszahler müs­sen tie­fer in die Tasche grei­fen, die Rücklagen der Kassen wer­den zur Ader gelas­sen, eben­so die Pharmaindustrie…

Zum ande­ren ver­trägt sich die Kritik an über­bor­den­den Leistungen nicht mit Lauterbachs oft wie­der­hol­ter Zusicherung, kei­ne Leistungen kür­zen zu wollen.

Natürlich wäre genau das nötig. Zu Recht ver­weist die FDP dar­auf, dass die gesetz­li­che Krankenversicherung (GKV) kein Einnahmen‑, son­dern ein Ausgabenproblem habe…«

Und end­lich ist damit der Sack auf und die Katze draußen.

»Nach fast einem Jahr als Minister hat Lauterbach vie­le ent­täuscht. Die Ernüchterung geht so weit, dass sich man­cher in der Gesundheitspolitik und selbst im Ministerium Jens Spahn zurück­wünscht. Das will etwas hei­ßen! Dem Unionsmann habe es zwar an Fachwissen geman­gelt, er habe aber zuge­hört und dann geschickt dele­giert. Während Spahn an fast jeder Sitzung des Gesundheitsausschusses teil­nahm, lässt sich Lauterbach dort kaum bli­cken. Vor allem sei Spahn in der Lage gewe­sen, unter den vie­len Interessengruppen Kompromisse aus­zu­han­deln und durch­zu­set­zen. Lauterbach indes sei eine „Ein-Mann-Show“: Er eig­ne sich mög­li­cher­wei­se als Berater, klu­ger Fernsehgast und stu­di­en­brü­ten­der Wissenschaftler. Nicht aber als Herr über die Volksgesundheit und über eine Branche, die jedes Jahr 370 Milliarden Euro erwirtschaftet.«

Lauterbach droht ver­meint­lich die Profite im Gesundheitswesen zu gefähr­den. Das wird ihm nicht ver­zie­hen. Den KritikerInnen der Corona-Politik kann aber eigent­lich egal sein, wor­über Lauterbach fällt.

