Lauterbach: »Impfstoff erfasst Virus nicht mehr.« Werden jetzt die Messer gewatzlt?

»… Ein hart­nä­cki­ger Verfechter der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impfpflicht bis zum Schluss: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Bis die­se Woche. Jetzt ist er auch fürs Auslaufen – mit einer merk­wür­di­gen Begründung…«

»Lauterbach: Impfstoff erfasst Virus nicht mehr

Minister Lauterbach sagt dem ZDF:

"Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung. Wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch kei­nen Grund mehr dafür in die­sen Einrichtungen."

Karl Lauterbach (SPD)

Vor allem die "neu­en Varianten" des Coronavirus sei­en durch den jet­zi­gen Impfstoff "nicht zu erfas­sen", so Lauterbach. "Das heißt man kann sich dann trotz­dem anste­cken, das wird wahr­schein­lich auch für die BQ1.1‑Variante gelten."…

Immunologe Watzl: Muss nicht auf die BQ1.1‑Variante warten



Immunologen wie Carsten Watzl wun­dern sich: Seit Omikron habe sich nichts ver­än­dert, "da muss man nicht auf die BQ1.1‑Variante war­ten", sagt der Leiter des Forschungsbereichs Immunologie an der Technischen Universität Dortmund. "Für eine Verlängerung der Impfpflicht wür­den jeg­li­che Argumente feh­len. Man könn­te sie also ein­fach so aus­lau­fen las­sen." Watzl kritisiert:

"Dass man es jetzt mit einem aktu­el­len Fall begrün­det, sehe ich etwas pro­ble­ma­tisch. Die Begründung ist schon seit län­ge­rem weg."

Immunologe Carsten Watzl



… Lauterbach selbst sagt, der Protest gegen die Impfpflicht habe ihn nicht zum Umdenken gebracht. "Es ist eine rein epi­de­mio­lo­gi­sche Überlegung." Weil eben die Impfung nicht mehr schüt­ze, und das eben "wahr­schein­lich auch für die BQ1.1‑Variante" gelte…

Noch vor zwei Wochen, am 8. November, war Lauterbach der Meinung, dass die der­zei­ti­gen biva­len­ten Impfstoffe auch gegen die mög­li­che neue Variante gut wirk­ten: BQ1.1 sei nah an der der­zeit domi­nie­ren­den BA5-Variante: "So wir­ken wahr­schein­lich unse­re neu­en BA.5‑Impfstoffe gut", twit­ter­te er. Auch ers­te Studien wie­sen dar­auf hin: "Vorbereitung bis­her ok."…«

Es ist amü­sant, das Verlassen des sin­ken­den Schiffs durch pro­mi­nen­te Vertreter einer Nagetierart zu beob­ach­ten. Was Herrn Watzl betrifft, bleibt aber unver­ges­sen, wie er bis­lang agierte:

Im Juli war er ande­ren Größen des Vakzinismus mit einer "Erkrankung" nach dem Booster gefolgt, was ihn nicht dar­an hin­der­te, wei­ter selbst für eine "fünf­te Impfung" zu wer­ben. Näheres in:

Umfassend über den fle­xi­blen Experten wird berich­tet in: