Lauterbach will Kimmich "selbst impfen". "Aus dem Bus heraus"?

Zur aktu­el­len Debat­te paßt der Bei­trag, der unter obi­ger Über­schrift am 2.2.22 ver­öf­fent­licht wurde:

Das erzählt der noch amtie­ren­de erkäl­te­te Gesund­heits­mi­nis­ter wem? Klar, der "Bun­ten". Auf bun​te​.de liest man am 2.2. unter dem Titel "Ich habe Freun­de und Fami­lie geimpft, allen vor­an mei­ne Toch­ter":

» "Ich habe Freun­de und Fami­lie geimpft, allen vor­an mei­ne Toch­ter, weil sie das woll­te. Aber ich bin auch in Brenn­punk­te gegan­gen, wir haben aus dem Bus her­aus geimpft. Ein Poli­ti­ker, der nicht in die Pra­xis geht, obwohl er es kann, macht was falsch", erklär­te der Medi­zi­ner. Mit Nach­druck wirbt er für eine Impf­pflicht in Deutsch­land: "Wenn wir nicht den Mut dazu haben, bedro­hen uns immer neue Wel­len. Wenn im Herbst eine neue Form der Del­ta-Vari­ant zurück­kä­me, wäre das eine Kata­stro­phe." Hin­zu käme, dass eine Impf­pflicht "die aktu­el­len Kon­flik­te befrie­den wird. Es gibt dann kei­nen Anlass mehr, auf die Stra­ße zu gehen."

Ver­ständ­nis äußer­te er für Pro­fi-Fuß­bal­ler Joshua Kim­mich, der sich zunächst nicht imp­fen las­sen woll­te: "Der Kör­per ist sein Kapi­tal, da hat­te er Ängs­te. Ich bie­te ihm an, dass ich ihn selbst imp­fe und über alle Risi­ken aufkläre."

Der Link zur Toch­ter bringt die­ses Film­chen (nicht ich, son­dern er hat ent­schie­den, das Mäd­chen so vorzuführen):

Die­ser mut­maß­li­che Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge wur­de bis­lang verschwiegen:

