Lauterbach verhöhnt Verstorbene am Totensonntag

Wessen sollte man auch sonst gedenken (oder wem, um mit KL zu sprechen)? Gibt es nicht seit drei Jahren keine andere relevante Todesursache?

Ich bin unschlüssig, welcher der Beiträge zum Thema "Gedenken" der interessanteste ist:

Ein Favorit aus dem März 2021:

Oder der Beitrag aus dem April "Landau: Stadt und Kreise gedenken Corona-Opfer", in dem zu lesen war:

In das Foto dieser Gedenktafel wurde ein kleiner Fehler eingebaut. Wer findet ihn?

Vielleicht "Coronagedenken war kurzes Zwischenspiel. Jetzt geht es wieder um Helden", ebenfalls im April 2022:

https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2022/04/Karfreitagsgefecht.mp4 »Strack-Zimmermann will Duldungspflicht für Corona-Impfung im Militär«

finanznachrichten.de (16.11.21)

»FDP-Politikerin wirft Bundeswehrgenerälen „Geschwurbel“ und „Herumgeeier“ vor«

fr.de (17.1.) Links: twitter.com (2.4.)

Der (in "Aktuelles aus den Tollhäusern (2.8.)")?

"Erster «Corona-Hain» in Gedenken an die Pandemie-Opfer eingeweiht

Brackenheim (dpa/lsw) - In Erinnerung an die Opfer der Pandemie ist in Brackenheim bei Heilbronn der landesweit erste «Corona-Hain» im Staatswald eingeweiht worden. «Corona ist für uns alle mit Entbehrung und mit Verlust von Vertrautem oder sogar Angehörigen verbunden», sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag an der Gedenkstätte...

In dem Fichtenwald im Zabergäu, von Sturm und Borkenkäfern stark in Mitleidenschaft gezogen, haben Experten nach Angaben des Ministeriums seltene und klimaresiliente Baumarten gepflanzt. «Sie schufen damit einen Hain, der ökologisch aufgewertet zu einem besonderen Ort der Erinnerung werden wird», sagte Max Reger von ForstBW, dem größten baden-württembergischen Forstbetrieb..."

krankenkassen.de



Der Forstminister recyclet das Sterben im von Borkenkäfern gebeutelten Staatswald. Die Impftoten kommen vermutlich in die Biotonne und werden ökologisch aufgewertet.

Der aus dem Mai ("Maske: Team Halloween bleibt gnadenlos"), der so anhebt:

»Der Bezug von Halloween ergibt sich aus dem der Feier des Hochfestes Allerheiligen folgenden Gedächtnis Allerseelen, an dem die Katholiken ihrer Verstorbenen und aller Armen Seelen im Fegefeuer durch Gebet und Ablässe gedenken.«

de.wikipedia.org



»EU hebt Maskenpflicht auf - Berlin nicht

... Das Bundesgesundheits­ministerium erläuterte jedoch auf Anfrage, dass über die Maskenpflicht im Flugzeug die nationalen Behörden entscheiden.«