Lauter(ei)bach immer mehr in Ungnade

"Karl Lauterbach. Wissenschaftliches Freestyling" ist ein Kommentar auf zeit​.de am 21.9. über­schrie­ben, in dem es heißt:

»In einer Disziplin ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein wah­rer Großmeister: im Studienlagen-Freestyling. Die gro­ße Kunst liegt dar­in, die aktu­el­le wis­sen­schaft­li­che Sachlage kor­rekt wie­der­zu­ge­ben, aber damit etwas zu sagen, was die aktu­el­le wis­sen­schaft­li­che Sachlage nicht her­gibt. Mittlerweile geht das so weit, dass die Ständige Impfkommission Lauterbach de fac­to wider­spricht. Was er kürz­lich in Bundestag und Bundesrat ver­spro­chen hat, ist allein schon ange­sichts der neu­en Empfehlung der Stiko für Omikron-Impfstoffe von Dienstag kaum mehr haltbar.

Als im Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz zur Debatte stand, ver­sprach Lauterbach: "Wir wer­den die Lage im Herbst gemein­sam im Griff haben." Dann kam das Freestyling…

im Bundesrat sag­te er… in Bezug auf die neu­en Impfstoffe von Biontech: "Beide Impfstoffe schüt­zen deut­lich bes­ser vor Ansteckung und schwe­rer Erkrankung bei BA.5 und bei BA.2.75." Das "deut­lich" beton­te er deut­lich. BA.2.75 ist ein neue Subvariante, die in Indien und eini­gen ande­ren Ländern kur­siert, in Deutschland gibt es bis­her nur Einzelfälle. Sind die­se Aussagen Lauterbachs wis­sen­schaft­lich gesichert?…

Was sagt nun die Studienlage zu den drei neu auf Omikron ange­pass­ten Impfstoffen – zwei gibt es von BioNTech, einen von Moderna? Klar ist, wer als Booster einen der Impfstoffe gegen die Variante BA.1 bekommt, des­sen Immunsystem bil­det mehr Antikörper gegen Omikron als mit den her­kömm­li­chen Impfstoffen – das haben Studien an Menschen gezeigt (zum Beispiel New England Journal of Medicine: Chalkias et al., 2022). Wie viel bes­ser das vor einer Ansteckung schützt, ist aber noch nicht klar. Bei dem BioNTech-Impfstoff gegen die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 gibt es bis­her nur Daten von Mäusen. Wie stark die Immunantwort bei Menschen aus­fällt, dazu gibt es noch kei­ne ver­öf­fent­lich­ten Untersuchungen.

Daraus free­stylt Lauterbach dann sei­ne Behauptungen. Es ist zwar durch­aus plau­si­bel, dass die ange­pass­ten Impfstoffe wie­der etwas bes­ser vor einer Infektion schüt­zen. Aber Lauterbach macht dar­aus eine Tatsache. Er behaup­tet ein "Zurückdrängen" auf­grund der neu­en Impfstoffe, das es in der Realität wahr­schein­lich so nicht geben wird…

Die Ständige Impfkommission, also ein gewich­ti­ger Teil der Expertinnenschaft des Landes, schreibt in ihrem aktu­el­len Beschlussentwurf für eine Impfempfehlung mit den neu­en Impfstoffen des­halb: "Primäres Ziel der COVID-19-Impfung ist wei­ter­hin die Verhinderung schwe­rer COVID-19-Verläufe." Auch wenn das expli­zit nie­mand sagt: Der Satz rich­tet sich auch an Lauterbach. Denn die Stiko will nicht mit umfas­sen­den, neu­en Impfungen Infektionen zurückdrängen…

Auch Lauterbachs Äußerung im Bundesrat, die Impfstoffe schütz­ten gegen BA.5 und BA.2.75 wie­der deut­lich bes­ser vor Ansteckung, sug­ge­riert eine Wirkung, die längst nicht bewie­sen ist…

Killervarianten und andere Doomsday Classics

… Kurzum, Lauterbach lässt sehr viel weg, er ver­kürzt, bis es passt. Auf Twitter treibt er das immer wie­der auf die Spitze. Kürzlich ver­wies dort der US-Virologe Eric Topol auf eine Erhebung der Weltgesundheitsorganisation, wonach in Europa 17 Millionen Menschen unter Long Covid lei­den. Lauterbach ret­wee­tet das und schrieb dazu: "Impfungen ver­hin­dern nach jet­zi­gen Stand Wissenschaft #LongCovid. Besser BA.5 Impfung als BA.5 Infektion."

Man fragt sich, was eigent­lich die vie­len Menschen, die trotz Impfung Long Covid haben, zu einem sol­chen Tweet des Gesundheitsministers sagen?…

In die glei­che Kategorie fällt Lauterbachs Satz bei Anne Will im Februar, als er für die spä­ter abge­lehn­te Impfpflicht stritt: "Die Impfungen sind halt mehr oder weni­ger neben­wir­kungs­frei", sag­te er damals. Vor "schä­bi­gen Desinformation" in sozia­len Netzwerken woll­te Lauterbach die Menschen schüt­zen. Doch der Satz von damals kur­siert heu­te noch als Beleg dafür, dass der Minister Impfpropaganda betrei­ben würde…

Immer wie­der greift Lauterbach auch zu sei­nen Doomsday Classics. Dann arbei­tet er mit schlech­ten Nachrichten. Im Herbst könn­te es eine "Killervariante" geben, ist so ein Klassiker. Ende August ver­stieg sich Lauterbach in einer Pressekonferenz zu der Aussage: "Es ist natür­lich denk­bar, dass es eine Variante geben wird, die also zum Beispiel ganz beson­ders Kinder befällt." Man glau­be aber nicht, dass das so ist, ergänz­te er…«