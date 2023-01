Lehrer zur Corona-Debatte: Wieso haben wir nicht protestiert? Wo ist die Aufarbeitung?

Der Ber­li­ner Leh­rer Alex­an­der Wit­ten­stein, Jahr­gang 1982, Mit­glied der Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft (GEW), stellt die­se Fra­gen in einem Gast­bei­trag auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 26.1.23. Eini­ge Aus­zü­ge daraus:

»Pünkt­lich zum Weih­nachts­fest ver­kün­de­te „Deutsch­lands Top­vi­ro­lo­ge“ Chris­ti­an Dros­ten in einem Inter­view mit der Zei­tung Der Tages­spie­gel am 26.12.2022, dass sei­ner Ein­schät­zung nach die Coro­na-Pan­de­mie been­det sei. Sei­ne Ein­schät­zung begrün­de­te Dros­ten damit, dass „die Immu­ni­tät in der Bevöl­ke­rung (…) nach die­sem Win­ter so breit und belast­bar sein (wer­de), dass das Virus im Som­mer kaum noch durch­kom­men könne“.

Maß­geb­lich dafür sei sei­ner Mei­nung nach die hohe Impf­quo­te in der Bevöl­ke­rung. Die getrof­fe­nen Maß­nah­men, die der Ein­däm­mung der Pan­de­mie die­nen soll­ten, ver­tei­dig­te der Viro­lo­ge damit, dass ohne die Ein­schrän­kun­gen eine Mil­li­on oder sogar noch mehr Coro­na-Tote in Deutsch­land zu bekla­gen gewe­sen wären.

Prü­fen las­sen sich alle drei Aus­sa­gen frei­lich nicht – auch auf­grund der mise­ra­blen Daten­la­ge, an der sich bis zum heu­ti­gen Zeit­punkt nichts wesent­lich geän­dert hat. Aller­dings steht nach fast drei Jah­ren Coro­na-Pan­de­mie – bzw. bes­ser gesagt: nach drei Jah­ren staat­lich ver­ord­ne­ter Anti-Coro­na-Maß­nah­men – aber auch fest, dass die­se Maß­nah­men mas­si­ve Schä­den in vie­len Berei­chen des gesell­schaft­li­chen, poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Lebens hin­ter­las­sen haben. Ihre Aus­wir­kun­gen wer­den noch vie­le Jah­re lang spür­bar sein.

Es könnte wieder passieren

Als Leh­rer gilt mein beson­de­res Inter­es­se den Fol­gen der Maß­nah­men für Kin­der und Jugend­li­che. Schon im März 2020 stand ich den mas­si­ven Ein­schrän­kun­gen im Bil­dungs­be­reich wie bei­spiels­wei­se Schul­schlie­ßun­gen, Distanz- oder Wech­sel­un­ter­richt sowie dem Tra­gen von Mas­ken sehr kri­tisch gegen­über. Ich befürch­te­te, dass die nega­ti­ven Fol­gen die­ser Maß­nah­men grö­ßer sein könn­ten als ihr Nut­zen in Bezug auf ein mög­li­ches Ein­däm­men der Pan­de­mie. Inzwi­schen ist es nahe­zu unstrit­tig: Kin­der und Jugend­li­che hat­ten mit am meis­ten unter den nega­ti­ven Fol­gen der Anti-Coro­na-Maß­nah­men zu leiden…

Und obwohl dies inzwi­schen so deut­lich sicht­bar ist, neh­me ich im Schul­be­reich so gut wie kei­ne Dis­kus­si­on über die (aus­ge­blie­be­ne) Wirk­sam­keit der Maß­nah­men und damit über ihre Ver­hält­nis­mä­ßig­keit wahr. Ich fra­ge mich des­halb, wie uns das alles als Pädagog:innen nur pas­sie­ren konn­te. War­um waren offen­bar die meis­ten von uns über eine sehr lan­ge Zeit abso­lut über­zeugt davon, dass die Maß­nah­men abso­lut erfor­der­lich, bezüg­lich ihrer Wir­kung unein­ge­schränkt geeig­net und damit in Abwä­gung ihrer mög­li­chen nega­ti­ven Fol­gen voll­kom­men ange­mes­sen wären?…

Wo waren die kritischen Stimmen?

So ist es mir bis heu­te in Bezug auf die Erfor­der­lich­keit der Maß­nah­men im Schul­be­reich uner­klär­lich, dass bei­spiels­wei­se die vie­len Mathematik-Lehrer:innen unter uns „die Zah­len“, anhand derer die pan­de­mi­sche Situa­ti­on nahe­zu stünd­lich beschrie­ben wer­den soll­te, nicht kri­tisch hin­ter­fragt haben…

Wie­so hat nie­mand wider­spro­chen, wenn mit­hil­fe von Zah­len der „im Zusam­men­hang mit Coro­na“ Ver­stor­be­nen regel­mä­ßig beängs­ti­gen­de Sze­na­ri­en ent­wor­fen wur­den („Jeden Tag ein abge­stürz­ter Jum­bo-Jet!“), obwohl hin­ter der täg­lich ver­kün­de­ten Zahl tat­säch­lich zunächst jene Ver­stor­be­nen steck­ten, die bis zu 30 Tage vor ihrem Tod ein posi­ti­ves PCR-Test­ergeb­nis erhal­ten hat­ten? Wo waren die kri­ti­schen Stim­men, als von einer angeb­lich 95-pro­zen­ti­gen Schutz­wir­kung der Impf­stof­fe gespro­chen und die Vor­stel­lung auch im Schul- und Bil­dungs­be­reich ver­brei­tet wur­de, dass sich „voll­stän­dig Geimpf­te“ mit hoher Wahr­schein­lich­keit nicht mehr mit Sars-CoV‑2 anste­cken könnten?

Die Impfung schützt vor Ansteckung nicht

Nach der Zulas­sung der Coro­na-Impf­stof­fe Ende 2020 und mit ihrer zuneh­men­den Ver­füg­bar­keit im Früh­jahr 2021 habe ich erlebt, wie auf Beschäf­tig­te in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, aber auch auf Kin­der und Jugend­li­che – genau wie auf alle ande­ren Men­schen in der Bevöl­ke­rung – ein mas­si­ver Druck aus­ge­übt wur­de, sich gegen Covid-19 imp­fen zu lassen…

Selbst eine Her­den­im­mu­ni­tät wäre erreich­bar, so hieß es von nam­haf­ten Wissenschaftsjournalist:innen, wenn sich nur genug Men­schen imp­fen lie­ßen. Ich fra­ge mich heu­te, wie es pas­sie­ren konn­te, dass Bio­lo­gie-Lehr­kräf­te die Behaup­tun­gen bzw. Pro­phe­zei­un­gen über die Wir­kung der Imp­fung gegen Covid-19 nicht kri­tisch hin­ter­fragt haben.

Impf-Moralismus: Hier die Guten, da die Bösen

Ähn­li­che Fra­gen stel­le ich mir auch in Bezug auf den Umgang mit mög­li­chen Neben­wir­kun­gen der Imp­fung: War­um haben Biologie-Lehrer:innen nicht wider­spro­chen, als es hieß, dass der Impf­stoff „prak­tisch neben­wir­kungs­frei“ sei?…

Mit Ein­füh­rung der soge­nann­ten 2G-Regeln wur­de die Gesell­schaft durch poli­ti­sche Entscheidungsträger:innen in geimpf­te und unge­impf­te Men­schen ein­ge­teilt. Befeu­ert durch wei­te Tei­le der Medi­en. Ins­be­son­de­re durch die Öffent­lich-Recht­li­chen mit ihren „Fak­ten­che­ckern“ und nam­haf­ten Wissenschaftsjournalist:innen wur­den Geimpf­ten und Unge­impf­ten bestimm­te Eigen­schaf­ten zuge­schrie­ben: hier die angeb­lich soli­da­ri­schen, ver­nünf­ti­gen, infor­mier­ten Men­schen, dort die ego­is­ti­schen, unver­nünf­ti­gen, des­in­for­mier­ten Leute.

Kurz­um: Hier die Guten, dort die Bösen. Ich fra­ge mich: Wie konn­te es pas­sie­ren, dass Deutsch-Lehr­kräf­te den damit ver­bun­de­nen ver­ba­len Ent­glei­sun­gen wie „Tyran­nei der Unge­impf­ten“ (Frank-Ulrich Mont­go­me­ry), der For­de­rung, dass „die gan­ze Repu­blik mit dem Fin­ger auf sie zei­gen (sol­le)“ (Niko­laus Blo­me), oder dem Ver­gleich von Kin­dern mit den Rat­ten wäh­rend der Pest (Jan Böh­mer­mann) nicht ent­schie­den wider­spro­chen haben?

Ungeimpfte wurden diskriminiert

Die soge­nann­ten 2G-Regeln wur­den mit ihrem angeb­li­chen Bei­trag zur Ein­däm­mung der Pan­de­mie begrün­det. De fac­to waren sie aller­dings eine der wich­tigs­ten Maß­nah­men dafür, den Druck auf die soge­nann­ten Unge­impf­ten zu erhö­hen, sich doch noch imp­fen zu lassen…

Die Coro­na-Poli­tik, ins­be­son­de­re die Maß­nah­men im Bil­dungs­be­reich, allem vor­an die Schul­schlie­ßun­gen, der Wech­sel- bzw. Hybrid­un­ter­richt sowie die Test- und Mas­ken­pflicht wur­den als alter­na­tiv­los dar­ge­stellt. Beschlos­sen wur­den sie regel­mä­ßig von den Ministerpräsident:innen der Bun­des­län­der und Vertreter:innen der Bun­des­re­gie­rung in der „Minis­ter­prä­si­den­ten­kon­fe­renz“ unter Umge­hung der Par­la­men­te. Kri­tik am Inhalt und am Zustan­de­kom­men die­ser poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen wur­de schnell öffent­lich als Schwur­be­lei, Quer­den­ker­tum oder gar rech­te bzw. rechts­ra­di­ka­le Mei­nung beti­telt. Ich fra­ge mich: Wie konn­te es pas­sie­ren, dass Poli­tik-Lehr­kräf­te dem nicht wider­spro­chen, nicht auf die Inter­es­sen­ge­lei­tet­heit poli­ti­scher Ent­schei­dun­gen hin­ge­wie­sen und die kon­sti­tu­ti­ve Bedeu­tung des Mei­nungs­plu­ra­lis­mus für die Demo­kra­tie nicht unter­stri­chen haben?

Schulen haben einen gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag

Selbst die Ver­bän­de und Gewerk­schaf­ten, die die Inter­es­sen von Lehr­kräf­ten und Pädagog:innen ver­tre­ten, haben die­se Fra­gen bis­her mei­ner Wahr­neh­mung nach nicht gestellt. Ich fra­ge mich: Wie konn­te es pas­sie­ren, dass Gewerk­schaf­ten und Ver­bän­de, die sonst immer kri­tisch gegen­über der Über­macht des Staa­tes waren, auf ein­mal nicht nur völ­lig unein­ge­schränkt die von Bund und Län­dern beschlos­se­nen Ein­schrän­kun­gen unter­stütz­ten, son­dern sogar noch wei­te­re Ver­schär­fun­gen for­der­ten? Sie müs­sen doch geahnt haben, dass sich dadurch die Bil­dungs­chan­cen vie­ler Kin­der und Jugend­li­cher gera­de aus benach­tei­lig­ten Ver­hält­nis­sen noch wei­ter ver­schlech­tern würden!…

Kitas und Schu­len sind Bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Schu­len haben einen gesetz­li­chen Erzie­hungs- und Bil­dungs­auf­trag. Ihre Auf­ga­be besteht unter ande­rem dar­in, bei Kin­dern und Jugend­li­chen kri­ti­sches Den­ken zu för­dern. Nach allem, was pas­siert ist, fra­ge ich mich inzwi­schen: Wie kön­nen Schu­len die­sem Auf­trag gerecht wer­den, wenn die Men­schen, die dort arbei­ten, gera­de die­ses kri­ti­sche Den­ken im Hin­blick auf den Umgang mit den staat­lich ver­ord­ne­ten Anti-Coro­na-Maß­nah­men nicht vor­le­ben (konn­ten)? Und ich fra­ge mich: Wie kann sich das ändern? Sodass Ein­schrän­kun­gen im Schul­be­trieb und damit Bil­dungs­chan­cen nicht erneut davon abhän­gen, ob ein Viro­lo­ge den Beginn oder das Ende einer Pan­de­mie ver­kün­det.«