https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-19_20-56-15.mp4 twitter.com (18.2.23) Es soll hier weiterhin nicht darum gehen, den Ukrainekrieg, seine Ursprünge und die Reaktionn darauf zu thematisieren. Vielmehr soll das Framing aufgezeigt werden, daß in vielen Punkten an die Darstellung von Corona-Demonstrationen erinnert.

Ein Unterschied ist die positive Bewertung der ukrainischen Reichsbürgerin Strack Zimmermann. abendzeitung-muenchen.de berichtet am 19.2.23:

»München - Mitten in der Menge stehen drei Ukrainerinnen. Beinahe trotzig stimmen sie die Nationalhymne ihres Landes an. Sie halten Schilder in den Händen. "Schwere Waffen für die Ukraine" steht auf einem, "Harte Sanktionen gegen Russland" auf dem anderen, und "Russland ist ein Terror-Staat" auf dem dritten. Die beherrschenden Farben am Samstag auf dem Odeonsplatz sind Gelb und Blau, überall wehen ukrainische Flaggen im recht böigen Wind...«

Auf dem Königsplatz stünden "zur selben Zeit nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen".

» Linke, Rechte, Braune: Die Lager verschwimmen

Vor die Feldherrnhalle sind etwa 1.000 Menschen gekommen. In Sprechchören rufen die Ukrainerinnen und Ukrainer: "Danke Deutschland für die Hilfe" und "Wir wollen leben". "Stoppt den Genozid".

Als die Demonstration des linken Münchner Friedensbündnisses am Odeonsplatz in die Residenzstraße einbiegt, dröhnen altbekannte Parolen aus den Lautsprechern der Siko-Gegner: "Stoppt die Nato" und "deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt".

Die bis dahin friedliche Stimmung unter den Ukraine-Unterstützern kippt augenblicklich: "Lumpen-Pazifisten", schreien manche und "geht doch zu Putin". Dazu kommt aus Lautsprechern: "Danke Deutschland für die Hilfe". Einige Ukrainerinnen brechen in Tränen aus, als sie die Plakate der Rüstungsgegner sehen: "Verhandeln statt Schießen" steht darauf...

Wenig später betreten Anton Hofreiter (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) die Bühne am Odeonsplatz...

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, von Anti-Siko-Demonstranten kurz zuvor noch als "Mensch gewordene Rüstungsaktie" beschimpft, stimmt in die "Slavi Ukraini"-Rufe [sic] ein und sagt: "Der Weltfrieden wurde aus den Angeln gehoben. Das ist eine europäische, eine Weltkatastrophe."...«

Natürlich weiß Strack-Zimmermann, was es mit dem Ruf "Slava Ukraini" auf sich hat:

»Der Gruß "Ruhm der Ukraine! Ruhm den Helden!" wurde im April 1941 zum weit verbreiteten offiziellen Slogan der OUN-B von Stepan Bandera.«

en.wikipedia.org

Diese Truppe war enger Verbündeter der deutschen Okkupanten und beteiligt an antisemitischen und antipolnischen Massakern (zum Einstieg s. en.wikipedia.org).

»Querdenker auf dem Königsplatz



Jürgen Todenhöfer, früher CDU-Bundestagsabgeordneter, behauptet in seiner Rede: "Der Westen wollte diesen Krieg", der Bundesregierung wirft er "Wahnsinn" vor...

Unter den Menschen am Königsplatz sind auffallend viele Corona-Skeptiker, Esoteriker und auch manch Anhänger von Verschwörungsmythen. Oft werden Narrative der Kreml-Propaganda bemüht: Der Westen habe "Putin in die Enge getrieben", Russland werde "vom Westen umzingelt", die Osterweiterung der Nato sei schuld am Krieg. So klingen auch die Linken.

Wenn mancher auf dem Königsplatz von Frieden spricht, hat man das Gefühl, es gehe ihm vor allem darum, selbst in Frieden gelassen zu werden.

"Raushalten" ist die Kernbotschaft der AfD am Alten Botanischen Garten. 250 hören zu, als sich Redner vom rechten Rand als Friedens-Apostel inszenieren. Überhaupt fällt es an diesem Tag schwer, Demonstranten aus dem linken, dem querdenkenden und braunen Lager zu unterscheiden. Sie benützen inzwischen alle dieselben Symbole und dieselben Parolen.«

Die Guten sind die 1.000 um Hofreiter und Strack-Zimmermann, die Bösen die 10.000 (?) bei Todenhöfer. Letztere stecken mit den 250 von der AfD unter einer Decke. So einfach kann die Welt sein...