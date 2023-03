Long-Covid: »Vor allem bezüglich der Rolle psychischer Faktoren hat sich ein regelrechter Kulturkampf entwickelt«

Hät­te ich ein Ver­mö­gen, wür­de ich es ver­wet­ten dafür, daß die­ser Arti­kel auf aerz​te​blatt​.de als Beleg für die herz­lo­se Leug­nung eines medi­zi­ni­schen Phä­no­mens durch unwis­sen­schaft­li­che Schwurb­ler ver­wen­det wer­den wird. Unter der Über­schrift "Long COVID und die Psycho-Ecke: Wie­der­ge­burt eines reduk­tio­nis­ti­schen Krank­heits­ver­ständ­nis­ses" füh­ren drei Neu­ro­lo­gen und Psych­ia­ter aus:

»Die aktu­el­le Debat­te über die Ursa­chen von Long bezie­hungs­wei­se Post COVID ist hef­tig. Beson­ders die Rol­le psy­cho­so­zia­ler Fak­to­ren wird von vie­len der Betrof­fe­nen sowie auch von eini­gen Ärz­tin­nen und Ärz­ten mehr oder weni­ger negiert. Aus neu­ro­psych­ia­tri­scher Sicht han­delt es sich hier­bei um eine fata­le Ent­wick­lung – ein kri­ti­scher Zwischenruf.

Die apo­ka­lyp­ti­schen Bil­der der Pan­de­mie haben sich gewan­delt: Waren es anfangs die sär­ge­be­la­de­nen Mili­tär­fahr­zeu­ge in Ber­ga­mo, so sind es mitt­ler­wei­le Fern­seh­bil­der von Men­schen, die nach einer Infek­ti­on mit SARS-CoV‑2 „gelähmt an Kör­per und See­le“ nicht zurück in ihren All­tag finden.

Neu­ro­lo­gi­sche Sym­pto­me im Rah­men der aku­ten SARS-CoV-2-Infek­ti­on tra­ten zwar bei einem Teil der Erkrank­ten zwei­fels­oh­ne auf, stan­den aber zurück hin­ter der Betei­li­gung von Lun­ge und ande­ren Orga­nen. Bei Long COVID ist es anders: Hier domi­nie­ren neu­ro­psych­ia­tri­sche Sym­pto­me wie kogni­ti­ve Defi­zi­te, Bene­be­lung (Brain Fog) und blei­er­ne Erschöp­fung (Fati­gue). Dabei scheint die Dosis-Wir­kungs-Bezie­hung außer Kraft gesetzt zu sein: Auch bei gerin­ger Schwe­re der Infek­ti­on wer­den mas­si­ve Long-/Post-COVID-Sym­pto­me berich­tet. Man­che ent­wi­ckeln Long COVID, ohne je posi­tiv getes­tet zu sein, sozu­sa­gen ein „Long COVID sans COVID“. Mitt­ler­wei­le ist eine hef­ti­ge Debat­te über die Ursa­chen von Long COVID ent­brannt, die, wie nicht anders zu erwar­ten, auch in den (sozia­len) Medi­en hohe Wel­len schlägt.

Assoziation versus Ursache

Vor allem bezüg­lich der Rol­le psy­chi­scher Fak­to­ren hat sich ein regel­rech­ter Kul­tur­kampf ent­wi­ckelt: Eine gera­de­zu archa­isch im „Ent­we­der-oder“ ver­haf­te­te Leib-See­le-Dis­kus­si­on igno­riert so ziem­lich alles, was die Medi­zin über die Ent­ste­hung und Fol­gen von Krank­hei­ten in den letz­ten Jahr­hun­der­ten gelernt hat. Die­se Ent­wick­lung bedarf einer kri­ti­schen Kom­men­tie­rung aus neu­ro­psych­ia­tri­scher Sicht.

Ein Bei­spiel: Sta­tis­tisch haben sich in den ver­gan­ge­nen 34 Mona­ten jede Woche in Deutsch­land durch­schnitt­lich 250 000 Men­schen mit SARS-CoV‑2 infi­ziert. Ange­sichts einer jähr­li­chen Inzi­denz der Depres­si­on von 1,5 Pro­zent tre­ten bei den in einer Woche Infi­zier­ten in den fol­gen­den zwölf Wochen rein zufäl­lig 900 Fäl­le von Depres­sio­nen auf. Noch viel höher ist die Rate an kör­per­lich uner­klär­ba­ren funk­tio­nel­len Beschwer­den. Das schließt natür­lich grund­sätz­lich eine post­vi­ra­le auto­im­mu­ne Ursa­che nicht aus, muss aber bei der Attri­bu­ie­rung jed­we­der unspe­zi­fi­scher Sym­pto­ma­tik als „Long COVID“ kri­tisch berück­sich­tigt werden…«

Das klingt zunächst ähn­lich wie die Abwehr von Impf­schä­den durch das Paul-Ehr­lich-Insti­tut und vie­ler Medi­en in des­sen Gefol­ge. Aller­dings wird hier prä­zi­ser argumentiert:

»Gera­de nach schwers­ten Ver­läu­fen der aku­ten Erkran­kung las­sen sich noch nach Wochen und Mona­ten Organ­lä­sio­nen nach­wei­sen. Die­se kön­nen dann selbst­ver­ständ­lich auch das auto­no­me, das peri­phe­re und das zen­tra­le Ner­ven­sys­tem betref­fen, etwa als Neu­ro­pa­thie, als Myo­pa­thie oder in Form per­sis­tie­ren­der kogni­ti­ver Defi­zi­te etwa nach einem Delir und durch asso­zi­ier­te vas­ku­lä­re Ver­än­de­run­gen unter Betei­li­gung von Auto­im­mun­phä­no­me­nen. Die­se Beschwer­den sind also kör­per­lich bestimmt, häu­fig mit­tels appa­ra­ti­ver Dia­gnos­tik objek­ti­vier­bar und mar­kie­ren den einen Long-COVID-Pol. Klar funk­tio­nel­le oder dis­so­zia­ti­ve Stö­run­gen mar­kie­ren den ande­ren Pol.

Man staunt, mit wel­cher Vehe­menz allein das In-Betracht-Zie­hen poten­zi­el­ler psy­chi­scher Ein­fluss­fak­to­ren bei unspe­zi­fi­schen Long-COVID-Sym­pto­men sowohl von vie­len Betrof­fe­nen als auch von eini­gen ärzt­li­chen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen empört zurück­ge­wie­sen und als dis­kre­di­tie­rend gebrand­markt wird. Man wol­le sich nicht in die „Psycho-Ecke“ stel­len las­sen bezie­hungs­wei­se die Betrof­fe­nen nicht stig­ma­ti­sie­ren…«

Der Arti­kel wen­det sich an ein Fach­pu­bli­kum, ich muß­te ein Wör­ter­buch zu Rat zie­hen, um das Fol­gen­de zu verstehen:

»Die ätio­lo­gisch reduk­tio­nis­ti­sche Sicht durch eine Sko­to­mi­sie­rung psy­chi­scher Fak­to­ren ist nicht nur dia­gnos­tisch feh­ler­haft, sie ver­baut auch einen wich­ti­gen the­ra­peu­ti­schen Weg aus der Mise­re. Juris­tisch betrach­tet ist das Aus­spa­ren psy­chi­scher Fak­to­ren bei Long COVID durch­aus als ärzt­li­cher Befund­er­he­bungs­feh­ler ein­zu­ord­nen. Der Tenor die­ser Body-first-Debat­te ver­ab­schie­det sich ganz selbst­ver­ständ­lich von den eigent­lich unstrit­ti­gen Erkennt­nis­sen des bio­psy­cho­so­zia­len Krank­heits­mo­dells: Lapi­dar wird behaup­tet, psy­cho­so­ma­ti­sche Hypo­the­sen zu Long COVID sei­en „nicht mehr haltbar“…

Long COVID wur­de Bestand­teil der gesell­schaft­li­chen COVID-19-Debat­te zwi­schen Alar­mis­mus und Abwie­geln. So präg­te die Bedro­hung durch Long COVID immer mehr die berech­tig­te poli­ti­sche Wer­bung für die Imp­fun­gen, die War­nung vor der Pri­mär­erkran­kung geriet mehr und mehr aus dem Fokus. In der öffent­li­chen und media­len Are­na setzt sich das Miss­ver­ständ­nis der Rol­le psy­chi­scher Fak­to­ren fort, die wie eine Art Schmud­del­kind mit wut­bür­ger­haf­ter Empö­rung zurück­ge­wie­sen werden.

Auch die aka­de­mi­sche Kom­mu­ni­ka­ti­on hat sich teil­wei­se von bewähr­ten Regeln ver­ab­schie­det. Long-COVID-Publi­ka­tio­nen über Pre­print-Ser­ver ohne Peer-Reviews erfül­len oft nicht ein­mal ein­fachs­te metho­di­sche Qua­li­täts­an­for­de­run­gen. Selbst in den renom­mier­tes­ten Jour­na­len wie Natu­re und Sci­ence fin­det ein Dis­kurs über mög­li­che psy­cho­lo­gi­sche Fak­to­ren bei Long COVID bis heu­te nur begrenzt statt, son­dern es erschei­nen über­wie­gend soma­tisch gepräg­te Abhandlungen…

Einer aus­ge­wo­ge­nen psy­cho­so­ma­ti­schen Betrach­tung bedür­fen die Long-COVID-Sym­pto­me auch im Hin­blick auf ihre sozi­al­me­di­zi­ni­schen Kon­se­quen­zen, zum Bei­spiel bei der Aner­ken­nung von Long COVID als Berufs­er­kran­kung. Auch dazu fin­det bereits eine hit­zi­ge Aus­ein­an­der­set­zung in den Medi­en statt, sowohl wenn es um die Fra­ge der Beweis­last im Fall einer mög­li­chen beruf­lich erwor­be­nen SARS-CoV-2-Infek­ti­on geht als auch bei der von Pati­en­ten ein­ge­for­der­ten Aus­wei­tung der Aner­ken­nung über den Gesund­heits­sek­tor hinaus…

Als Neu­ro­lo­ge und Psych­ia­ter weiß man um das gan­ze Spek­trum und die Mecha­nis­men von kör­per­li­chen Sym­pto­men nach Infek­ti­ons­er­kran­kun­gen. Das reicht von der töd­li­chen Zer­stö­rung des Gehirns vie­le Jah­re nach einer Masern­in­fek­ti­on (sub­akut skle­ro­sie­ren­de Pan­enze­pha­li­tis) über Long-COVID-ähn­li­che Sym­pto­me nach einer Epstein-Barr-Virus-Infek­ti­on bis hin zu den unspe­zi­fisch dif­fu­sen Sym­pto­men der chro­ni­schen (Neuro-)Borreliose, bei der die Wis­sen­schaft in der Ver­gan­gen­heit deut­lich nüch­ter­ner (re)agiert hat als bei der aktu­el­len Long-COVID-Diskussion.

Zurück zum kritischen Abwägen

Man reibt sich ange­sichts der Debat­te um Long COVID ver­wun­dert die Augen über die Wie­der­ge­burt reduk­tio­nis­ti­scher Krank­heits­kon­zep­te, in denen psy­chi­sche Fak­to­ren von vor­ne­her­ein als Dis­kre­di­tie­rung der Betrof­fe­nen auf­ge­fasst wer­den. Es ist nahe­zu unbe­greif­lich, wes­halb in vie­len, oft auch ansons­ten seriö­sen Medi­en auf ein­mal die Psy­che in eine Schmud­del­ecke – genannt „Psycho-Ecke“ – ver­bannt wird oder unge­niert und wider bes­se­res Wis­sen psy­cho­so­ma­tisch mit ein­ge­bil­det gleich­ge­setzt wird…

Keh­ren wir also zum Woh­le unse­rer Pati­en­ten zurück zu einer kri­tisch abwä­gen­den Dis­kus­si­on, die sich mit allen Fak­to­ren indi­vi­du­el­ler Krank­heits­ent­ste­hung bei Long COVID beschäf­tigt. Anhal­ten­de Kör­per­be­schwer­den nach kör­per­li­chen Erkran­kun­gen sind – unab­hän­gig von ihrer Ursa­che – immer auch durch Erwar­tun­gen und ande­re psy­cho­so­zia­le Fak­to­ren mitbestimmt.«