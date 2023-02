Lungenfacharzt aus Moers: Welche Lehren Thomas Voshaar aus Corona zieht

Dar­über berich­tet rp​-online​.de am 20.2.23 hin­ter der Bezahlschranke:

»Vie­les hät­te anders lau­fen kön­nen, ja sogar anders lau­fen müs­sen, denn vie­les war von Beginn an bekannt. Das sagt Tho­mas Vos­haar im Rück­blick auf den Umgang mit Coro­na in Deutsch­land. Seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie Anfang 2020 gehört der Chef­arzt der Lun­gen­kli­nik am Betha­ni­en-Kran­ken­haus, der durch das „Moer­ser Modell“ bei der Behand­lung von Covid-Erkrank­ten weit über die Gren­zen der Gra­fen­stadt hin­aus bekannt wur­de, zum Team „Beson­nen­heit“. Poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen in Bezug auf Coro­na hat er oft kri­tisch gese­hen. Dar­an hat sich bis heu­te nichts geän­dert. Wel­che Leh­ren Vos­haar aus der Pan­de­mie zieht, hat er jetzt erneut in einem von elf wei­te­ren Medi­zi­nern und Wis­sen­schaft­lern sowie Ex-NRW-Land­tags­vi­ze­prä­si­dent Oli­ver Key­mis unter­zeich­ne­ten Posi­ti­ons­pa­pier des Ver­eins ‚Sokra­tes – kri­ti­sche Ratio­na­lis­ten‘ skizziert…«

Dies sind alle Ver­fas­ser (ohne "innen"):

Dr. med. Tho­mas Vos­haar (Chef­arzt, Lun­gen- und Tho­ra­x­zen­trum Moers; Vor­sit­zen­der des Ver­ban­des Pneu­mo­lo­gi­scher Kli­ni­ken e.V.) Prof. Dr. med. Die­ter Köh­ler (ehe­ma­li­ger Direk­tor, Kli­ni­kum Klos­ter Graf­schaft, Schmallenberg) Dr. med. Patrick Stais, LL.M., MHBA (Pneu­mo­lo­ge, Lun­gen- und Tho­ra­x­zen­trum Moers) Dr. med. Tho­mas Hau­sen (Haus­arzt im Ruhestand) Priv. Doz. Dr. Andre­as Edmül­ler (Phi­lo­so­phie, LMU München) Prof. Dr. med Domi­nic Dell­weg (Direk­tor der Kli­nik für Inne­re Medi­zin, Pneu­mo­lo­gie und Gas­tro­en­te­ro­lo­gie, Pius-Hos­pi­tal Oldenburg) Prof. em. Dr. med. Dr. h.c. Peter Naw­roth, em. Direk­tor Inne­re Medi­zin I und Kli­ni­sche Che­mie, Univ. Heidelberg Prof. Dr. med. Mat­thi­as Schrap­pe (Inter­nist, Uni­ver­si­tät Köln) Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes (Mathe­ma­ti­ker und Medi­zin­sta­tis­ti­ker, Uni­ver­si­tät Freiburg) Dr. phil. nat. Ger­hard Scheuch (Phy­si­ker mit Schwer­punkt Aerosolmedizin) Nor­bert Paland (Minis­te­ri­al­di­ri­gent a. D.) Dr. phil. Andre­as F. Rothen­ber­ger, Fürstenfeldbruck Oli­ver Key­mis (Land­tags­vi­ze­prä­si­dent a. D.)



Nach­ste­hend die Haupt­punk­te aus dem Papier vom 8.2.23, das hier ganz zu lesen ist:

»Vieles war bekannt



Jür­gen Haber­mas hat in einem Inter­view der Frank­fur­ter Rund­schau 2020 zur Pan­de­mie gesagt: „So viel Wis­sen über unser Nicht­wis­sen gab es noch nie“. Die­ser Satz war damals und ist erst recht im Nach­hin­ein betrach­tet falsch. Wenn man von spe­zi­fi­schen For­schun­gen zum neu­en SARS-CoV‑2 absieht, war vie­les von dem, was angeb­lich zur Bewäl­ti­gung der Coro­na­pan­de­mie als Wis­sen neu erwor­ben wur­de, schon lan­ge bekannt. Das Pro­blem: Es war lei­der den Ent­schei­dungs­trä­gern bzw. deren wis­sen­schaft­li­chen Bera­tern nicht bekannt oder wur­de unter dem Gene­ral­ein­druck einer völ­lig neu­en Her­aus­for­de­rung nicht berück­sich­tigt. Mit etwas mehr Auf­rich­tig­keit, Beson­nen­heit und Lite­ra­tur­stu­di­um hät­te man fast alles schon vor­her parat haben kön­nen. Bereits die seit mehr als 10 Jah­ren vor­lie­gen­den Emp­feh­lun­gen zu einer Pan­de­mie­be­wäl­ti­gung ent­hiel­ten vie­le wesent­li­che Infor­ma­tio­nen (1, 2, 3)…

1. Eine Infektion ist praktisch nicht zu verhindern

… Die Aus­brei­tung der Viren durch die Atem­luft ist nicht zu ver­hin­dern; eine Pan­de­mie wer­den wir nicht unter­bin­den kön­nen. Nur bei dro­hen­dem Kol­laps der kri­ti­schen Infra­struk­tur und vor allem der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung soll­ten und müs­sen Maß­nah­men zur Ver­zö­ge­rung erwo­gen werden.

2. Die Virusmenge pro Zeiteinheit entscheidet mit über den Krankheitsverlauf

… Die Schwe­re der Infek­ti­on und die Wahr­schein­lich­keit eines töd­li­chen Ver­laufs wer­den auch ent­schei­dend von der Viren­last beeinflusst.

3. Das entscheidende Element bei der Pandemiebewältigung ist die Reduktion der infektiösen Last, um schwere Verläufe und Todesfälle zu reduzieren

… Das Haupt­ziel einer Pan­de­mie­be­wäl­ti­gung muss in der Reduk­ti­on der Viren­last bei einer Anste­ckung bestehen und nicht in der Ver­mei­dung der Ansteckung.

Soviel zu den Kern­ele­men­ten einer Pan­de­mie­be­wäl­ti­gung. Im Fol­gen­den skiz­zie­ren wir wei­te­re Aspek­te, die für eine wir­kungs­vol­le Pan­de­mie­kon­trol­le rele­vant sind.

Betreuung vulnerabler Gruppen

… Risi­ko­grup­pen soll­ten indi­vi­du­ell zuge­schnit­te­ne Schutz­kon­zep­te bekom­men, die sich an den drei Grund­prin­zi­pen ausrichten.

Kontaktzeit und Abstand

… Eine Abstands­re­ge­lung ist wenig hilf­reich. Kur­ze Kon­takt­zei­ten anzu­stre­ben macht viel mehr Sinn.

Innen/außen

… Im Frei­en sind kei­ne Vor­sichts­maß­nah­men erforderlich.

Masken

… Mas­ken ver­hin­dern in der Sum­me nicht die Infek­ti­on, redu­zie­ren aber die Virus­men­ge beim kor­rek­ten Tra­gen deut­lich. Damit schüt­zen sie in ers­ter Linie vor schwe­ren Ver­läu­fen bis hin zu Todes­fäl­len. Das Tra­gen einer Mas­ke ist nur in Innen­räu­men sinn­voll, ins­be­son­de­re wenn vie­le Per­so­nen anwe­send sind, die Lüf­tung bzw. Luft­rei­ni­gung schlecht ist und die Decken nied­rig sind.

Hände- und Oberflächendesinfektion

… Ober­flä­chen- und Hän­de­des­in­fek­ti­on ist bei aero­gen über­tra­ge­nen Viren nicht sinnvoll.

Krankschreibung und Quarantäne

… Krank­schrei­bung ist nur bei ent­spre­chen Sym­pto­men erfor­der­lich. Qua­ran­tä­ne­maß­nah­men sind wir­kungs­los, da sie die Aus­brei­tung nicht hemmen.

Kontrolle der Infektionsverläufe und Modellierungen

… Zur Über­wa­chung einer Pan­de­mie sind weni­ge, über das Land ver­teil­te aus­rei­chend gro­ße Kohor­ten erfor­der­lich, in der die rele­van­ten Daten pro­spek­tiv und mit hoher über­prüf­ba­rer Qua­li­tät erfasst werden.«

Der fol­gen­de Punkt soll aus­führ­lich wie­der­ge­ge­ben werden:

»Impfung

Eine Imp­fung gegen respi­ra­to­ri­sche Viren kann Infek­tio­nen ver­hin­dern, Ver­läu­fe abmil­dern und Todes­fäl­le redu­zie­ren. Aller­dings ist die Effi­zi­enz nur durch ran­do­mi­sier­te und kon­trol­lier­te Stu­di­en, also mit einer Pla­ce­bo­impf­grup­pe, zu bestim­men. Beob­ach­tungs­stu­di­en zur Wir­kung einer Imp­fung bei denen z.B. die Kran­ken­haus­auf­nah­me von Geimpf­ten im Ver­gleich zu Unge­impf­ten unter­sucht wird, sind nicht ver­wert­bar. Sie ent­hal­ten näm­lich einen enor­men sys­te­ma­ti­schen Feh­ler (Bias). Die­ser ist seit den gro­ßen Stu­di­en zur Influ­en­za-Imp­fung in den 2000er Jah­ren bekannt (56–58). Damals hat man zwei gro­ße Grup­pen unter­sucht, die bezüg­lich Alter, Geschlecht, sozia­lem Sta­tus und ande­ren Fak­to­ren in etwa ver­gleich­bar waren. Die Teil­neh­mer unter­schie­den sich nur in dem Wunsch, sich imp­fen oder nicht imp­fen zu las­sen. Die Geimpf­ten leb­ten um meh­re­re Jah­re län­ger. Die­ser enor­me Effekt war an sich kaum glaub­haft, trotz­dem sprach man ihn der Imp­fung zu. Nach­un­ter­su­chun­gen zeig­ten dann aber über­zeu­gend, dass die Impf­wil­li­gen über ein aus­ge­präg­te­res Gesund­heits­be­wusst­sein ver­füg­ten, was zu einer gesün­de­ren Lebens­wei­se führ­te und dadurch die Lebens­ver­län­ge­rung ver­ur­sacht hat­te (59, 60). Bestä­tigt wur­de die­ses Ergeb­nis durch Grip­pe­impf­stu­di­en mit Pla­ce­bo-Kon­troll­grup­pen und zufäl­li­ger Pro­ban­den­aus­wahl (Ran­do­mi­sie­rung). Hier ergab sich eben­falls ein posi­ti­ver Effekt der Imp­fung – er fiel jedoch um Grö­ßen­ord­nun­gen schwä­cher aus als bei den ers­ten Stu­di­en (61). Auch bei der Coro­na­pan­de­mie ist die­ser Effekt auf­ge­fal­len, wenn man danach gesucht hat­te (62).

Bei der Coro­na­pan­de­mie hat man lei­der erneut den­sel­ben sys­te­ma­ti­schen Feh­ler gemacht: Nach Zulas­sung der Impf­stof­fe wur­de nur auf die Erkran­kungs­häu­fig­keit und die Todes­ra­te der Geimpf­ten gegen­über den Unge­impf­ten geschaut. Es gab nach den Zulas­sungs­stu­di­en kei­ne Pla­ce­bo­kon­trol­le mehr. Wegen des hohen Risi­kos einer Ver­zer­rung sind die­se Daten zum Impf­ef­fekt wis­sen­schaft­lich nur sehr bedingt brauch­bar. Das gilt ins­be­son­de­re für Mehr­fach­imp­fun­gen mit Impf­stof­fen, die gegen das glei­che Virus gerich­tet sind. Pro­spek­ti­ve Kohor­ten­stu­di­en deu­ten bereits auf eine nega­ti­ve Wir­kung meh­re­rer Imp­fun­gen hin (63), was inzwi­schen auch eine Dis­kus­si­on in Deutsch­land aus­ge­löst hat (64).

Also: Epi­de­mio­lo­gi­sche Beob­ach­tungs­stu­di­en zum Wir­kungs­nach­weis einer Imp­fung sind wert­los, da die Impf­wil­li­gen einen ande­ren Lebens­stil pfle­gen bzw. über ein ande­res Gesund­heits­be­wusst­sein ver­fü­gen, was allei­ne schon eine deut­li­che Reduk­ti­on der Kran­ken­haus­auf­nah­me sowie Mor­ta­li­tät bedingt. Da die über­wie­gen­de Mehr­heit der Daten zur Bewer­tung der Impf­stof­fe bei der Coro­na­pan­de­mie aus Beob­ach­tungs­stu­di­en stammt, kann der­zeit kei­ne gül­ti­ge Bewer­tung der Wirk­sam­keit abge­ge­ben werden.

Schlussbemerkung

Auf den ers­ten Blick wei­chen unse­re Aus­füh­run­gen und Emp­feh­lun­gen in vie­len Punk­ten von den in Deutsch­land prak­ti­zier­ten Maß­nah­men zur Bewäl­ti­gung der Coro­na­pan­de­mie ab. Ande­re Län­der mit ver­gleich­ba­rer Infra­struk­tur haben sie aber mit Erfolg umge­setzt. Dort waren des­we­gen die Ein­schrän­kun­gen des sozia­len Lebens deut­lich redu­zier­ter bzw. erfolg­ten nur am Anfang der Pan­de­mie. Zudem war die Mor­bi­di­tät und die Mor­ta­li­tät dort ver­mut­lich sogar gerin­ger als bei uns, soweit das aus den nicht immer gut ver­gleich­ba­ren Daten zu ent­neh­men ist.

Gut durch­dach­te und vor­ur­teils­frei geplan­te Kon­zep­te für die sicher kom­men­de neue Pan­de­mie sind des­we­gen bereits jetzt erfor­der­lich. An den zumeist harm­los ver­lau­fen­den Grip­pe­pan­de­mien kann die Funk­tio­na­li­tät exem­pla­risch getes­tet werden.

(8. Febru­ar 2023)«