Mängel-Haft

In den vor­mals links­li­be­ra­len "Blät­tern für deut­sche und inter­na­tio­na­le Poli­tik" ver­sucht die Geschäfts­füh­re­rin Annett Män­gel unter dem Titel "Drei Jah­re Coro­na: Die Illu­si­on der Nor­ma­li­tät" einen Rück­blick. Das Blatt hat den "Anspruch, Wis­sen­schaft­lich­keit und poli­ti­sche Inter­ven­ti­on zu ver­bin­den". Män­gel gelingt es, unter Aus­blen­dung des ers­ten Fak­tors den zwei­ten vor­bild­lich umzu­set­zen – im Sin­ne einer fort­dau­ern­den Pani­ker­zäh­lung und der Lob­prei­sung von drei Jah­ren "Maß­nah­men". In atem­be­rau­ben­dem Phra­sen­dresch greift sie auf Ange­la Mer­kel zurück, um sogleich die aktu­el­le NATO-Boschaft damit zu verbinden:

»Immer lau­ter wer­den jene Stim­men, die die poli­ti­schen Maß­nah­men zur Coro­na­ein­däm­mung als völ­lig über­zo­gen oder gänz­lich unnö­tig dar­stel­len. Der­weil sich immer mehr poli­ti­sche Ent­schei­dungs­trä­ger Asche aufs Haupt streu­en, kommt in der media­len Dis­kus­si­on eines ent­schie­den zu kurz, näm­lich eine wirk­li­che Bestands­auf­nah­me, wo wir heu­te ste­hen – und womit wir wei­ter rech­nen müs­sen – nach der größ­ten Kri­se seit dem Zwei­ten Welt­krieg, die nur des­halb in den ver­gan­ge­nen zwölf Mona­ten in den Hin­ter­grund getre­ten ist, weil wir es seit einem Jahr mit dem Angriffs­krieg Putins gegen die Ukrai­ne mit einer noch grö­ße­ren, die Grund­fes­ten der euro­päi­schen Nach­kriegs­ord­nung infra­ge stel­len­den Her­aus­for­de­rung zu tun haben…«

Als hät­te sie noch nie etwas davon gehört, wie mit "an und mit Coro­na" mani­pu­liert wur­de, bleibt sie dabei:

»[Es kann] noch immer nicht davon die Rede sein, dass das Virus sei­nen Schre­cken voll­stän­dig ver­lo­ren hät­te: Auch jetzt ster­ben allein in Deutsch­land täg­lich um die 100 Men­schen an des­sen Fol­gen und in den Kran­ken­häu­sern wächst erneut die Zahl der Infi­zier­ten – auch wenn vie­le wegen ande­rer Indi­ka­tio­nen dort lan­den. Doch weil sie dann – aus gutem Grund – noch immer iso­liert wer­den, erhöht die Infek­ti­on den Auf­wand für Kran­ken­pfle­ger und Ärz­tin­nen erheblich…«

Aus­führ­lich refe­riert sie, was über die schlim­men Aus­prä­gun­gen von "Long Covid" bekannt sei, ohne ein ein­zi­ges Mal das selbst im "Main­stream" nicht mehr geleug­ne­te Par­al­lel­phä­no­men "Post Vacc" zu erwähnen:

»Aller­dings wird es zuneh­mend schwe­rer, die genaue Ursa­che für Erkran­kun­gen ein­deu­tig zuzu­wei­sen. Das liegt nicht zuletzt dar­an, dass inzwi­schen von einer mas­si­ven Unte­r­er­fas­sung von Coro­na­in­fek­tio­nen aus­zu­ge­hen ist, seit­dem außer bei Kran­ken­haus- und Pfle­ge­heim­be­su­chen kei­ne Coro­na­tests mehr finan­ziert wur­den – seit Anfang März sind sie nun selbst dort nicht mehr vor­ge­schrie­ben. Sofern also nicht die viel­be­schwo­re­ne Eigen­ver­ant­wor­tung zieht und hus­ten­de Men­schen sich selbst auf Coro­na tes­ten, blei­ben vie­le Infek­tio­nen uner­kannt und wer­den unter die Leu­te getra­gen – mit dem Weg­fall der Mas­ken­pflicht für Kli­nik- und Pfle­ge­heim­per­so­nal zum 1. März erwart­bar nun auch in beson­ders vul­nerable Grup­pen hin­ein…«

Man darf als gesi­chert anneh­men, daß der Autorin die gro­ße Coch­ra­ne-Meta­stu­die zu Mas­ken bekannt ist. Sie igno­riert sie und kol­por­tiert jen­seits jeg­li­cher Wis­sen­schaft­lich­keit den Schutz von Mas­ken. Ja, sie kommt noch nicht ein­mal auf die Idee zu fra­gen, zu wel­chem Zweck das Pfle­ge­per­so­nal gezwun­gen wur­de, sich mehr­fach "imp­fen" zu lassen.

Män­gel mag sich ein Leben ohne die Mas­ke nicht vorstellen:

»Nach­dem bun­des­weit an allen Schu­len die Mas­ken­pflicht gefal­len war, stieg erwar­tungs­ge­mäß die Zahl der Atem­wegs­er­kran­kun­gen bei Kin­dern und damit auch deren Fami­li­en rasant an, wodurch sowohl die ambu­lan­te als auch die sta­tio­nä­re Ver­sor­gung der Jüngs­ten vor bis­lang kaum gekann­te Her­aus­for­de­run­gen gestellt wur­de. Die­se Wel­le hät­te mit einer vor­sor­gen­den Gesund­heits­po­li­tik ver­mie­den wer­den kön­nen – etwa mit­tels der nach zwei­ein­halb Jah­ren Pan­de­mie end­lich in fast allen Klas­sen­zim­mern vor­han­de­nen Luft­fil­ter oder indem man sich an die nach­ge­wie­se­ne Schutz­wir­kung von Mas­ken erin­nert hätte…«

Das Blatt lobt sich dafür, daß sei­ne "Befun­de mit Quel­len­nach­wei­sen belegt sind". Wo wären die Quel­len für den Nut­zen von Luft­fil­tern zu finden?

»Das Man­tra vie­ler Kri­ti­ker: „Kin­der und Bil­dung dür­fen nicht mehr lei­den, Schu­len müs­sen unter allen Umstän­den offen blei­ben“, erwies sich als unhalt­bar. Zwar blie­ben die Schu­len jetzt bun­des­weit offen, aber die Klas­sen waren wegen Krank­heit oft nur zur Hälf­te gefüllt – oder über­voll, weil die weni­gen ver­blie­be­nen gesun­den Lehr­kräf­te meh­re­re Klas­sen auf ein­mal beschu­len mussten…«

Ein zu 150 Pro­zent "durch­ge­impf­ter" Lehr­kör­per wur­de durch den Weg­fall der Mas­ken­pflicht dezi­miert? Um auch noch die letz­te Phra­se der Coro­na-Hype auf­zu­grei­fen, heißt es weiter:

»Auch drei Jah­re nach Beginn der Pan­de­mie und der wie­der­holt aus­ge­ru­fe­nen Digi­tal­of­fen­si­ve fehlt dem deut­schen Bil­dungs­sys­tem die erfor­der­li­che digi­ta­le Ergän­zung des ana­lo­gen Vor-Ort-Unterrichts.«

Wäre es zu viel ver­langt, wenn sie wenigs­tens in eine der zahl­lo­sen Unter­su­chun­gen geschaut hät­te, die den ver­hee­ren­den Ein­fluß von "Digi­ta­li­sie­rung" in den Schu­len (die Cur­ri­cu­la stel­len bekannt­lich Micro­soft & Fri­ends) auf Kin­der beschreiben?

Mit dem Pathos der Selbst­ge­rech­tig­keit und wie­der­um ohne jeg­li­che Quel­le ver­kün­det Mängel:

»Rich­tig ist, dass gera­de die Jüngs­ten, ins­be­son­de­re die mit dem RS-Virus, jene Infek­tio­nen nach­hol­ten, die sie in unge­schütz­ten Zei­ten bereits frü­her gehabt hät­ten, wes­halb meh­re­re Alters­grup­pen zeit­gleich krank wur­den und die Kran­ken­häu­ser auch des­halb teil­wei­se über­las­tet waren. Dass man aber statt­des­sen das Virus bes­ser unge­bremst durch die Popu­la­ti­on der Kin­der hät­te durch­lau­fen las­sen sol­len – inklu­si­ve der damit ver­bun­de­nen Anste­ckun­gen von Lehr­per­so­nal und Eltern und dem mas­si­ven Aus­fall in der Arbeits­welt –, ist völ­lig abwegig.«

Was sie hier betreibt ist Theo­lo­gie, nicht Wis­sen­schaft. Die längst wider­leg­ten Glau­bens­sät­ze von Chris­ti­an Dros­ten sind für sie unan­tast­bar, ewi­ge und gött­li­che Wahrheit.

Exakt gleich­lau­tend wie sämt­li­che Ver­ant­wort­li­chen schließt sie mit lau­er Kri­tik und pein­li­chen Entschuldigungen:

»Spiel­plät­ze abzu­sper­ren und den Auf­ent­halt in Parks ohne trif­ti­gen Grund zu unter­sa­gen, darf sich nicht wie­der­ho­len. Schließ­lich müs­sen die beson­ders vul­ner­ablen Grup­pen – Gebä­ren­de wie Ster­ben­de und Schwer­kran­ke, stär­ker in den Blick genom­men wer­den. Spä­tes­tens dann, als Mas­ken, zuver­läs­si­ge Tests und die Imp­fun­gen zur Ver­fü­gung stan­den, hät­ten deren Bedürf­nis­se Prio­ri­tät bekom­men müs­sen. Dass vie­le von ihnen allein gelas­sen wur­den, ist in der Tat kaum zu verzeihen.

Und den­noch gilt es bei aller berech­tig­ten Kri­tik immer eines im Blick zu behal­ten: Näm­lich dass man selbst­ver­ständ­lich mit heu­ti­gem Kennt­nis­stand vie­les anders machen wür­de, aber Ent­schei­dun­gen in der­art his­to­ri­schen Aus­nah­me­si­tua­tio­nen immer nur mit den jeweils vor­han­de­nen Infor­ma­tio­nen getrof­fen wer­den kön­nen – nach bes­tem Wis­sen und Gewis­sen.«

Der Arti­kel ent­hält tat­säch­lich zehn Quel­len­an­ga­ben, dar­un­ter Chris­ti­an Dros­ten, Chris­ti­na Berndt, Mar­ga­re­te Sto­kow­ski und das RKI. Die Selbst­dar­stel­lung des Blat­tes fin­det sich auf blaet​ter​.de.