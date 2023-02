Malles Masken-Malaise

Man mag kaum glau­ben, daß dies wirk­lich gesche­hen ist. Wie erfolg­los Mas­ken am Strand vor allem bei "Geimpf­ten" waren, sol­len wir vergessen.

Durch einen Kom­men­tar wur­de ich auf die­ses Video auf­merk­sam, das am 31.3.21 auf t‑online.de gezeigt wur­de. Das Ergeb­nis der Maß­nah­men des Feti­schis­mus war im August 2021 auf mal​lor​ca​zei​tung​.es zu lesen:

»Der Juli 2021 war auf den Balea­ren der Monat mit den bis­lang meis­ten Coro­na-Neu­in­fek­tio­nen. Und das mit Abstand…

Dass das Virus wei­ter­hin mit hoher Geschwin­dig­keit vor allem durch die nicht geimpf­ten Bevöl­ke­rungs­grup­pen rast, wird beim Posi­tiv­an­teil der Tests deut­lich, der bei zwölf Pro­zent liegt und damit immer noch viel zu hoch ist…

In aller Eile impfen

Indes schrei­ten die Imp­fun­gen wei­ter vor­an: Inzwi­schen sind auf den Mal­lor­ca [sic] knapp 76 Pro­zent der Ziel­grup­pe ab 12 Jah­ren ein­mal geimpft, bei 64,5 Pro­zent ist die Imp­fung abge­schlos­sen. Insel­weit sind die Zah­len ähnlich.

Ein beson­de­res Impf­an­ge­bot gibt es der­zeit für Schwan­ge­re. Bis Diens­tag (10.8.) kön­nen sich die Frau­en nach­mit­tags zwi­schen 16 und 19 Uhr in Son Dure­ta in Pal­ma, an der Pfer­de­renn­bahn in Mana­cor und am Sport­zen­trum Mateu Cañel­las in Inca ohne Ter­min imp­fen las­sen. Gut vor­an geht auch die Imp­fung der 12- bis 17-Jäh­ri­gen auf den Inseln.

Wieder Ausbrüche in Seniorenresidenzen



Trotz der Imp­fun­gen erkran­ken aller­dings wie­der deut­lich mehr Älte­re. So gab es etwa in einer Senio­ren­re­si­denz in Cal­vià erneut einen Virus-Aus­bruch. 25 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sind der­zeit erkrankt, 13 von ihnen wer­den im Kran­ken­haus behan­delt…«

Auch hier wer­den Infek­tio­nen mit Erkran­kun­gen gleich­ge­setzt, bedenk­lich sind allein "Virus-Aus­brü­che". Immer noch glaubt man den "Exper­tIn­nen", die es sehr wohl bes­ser wis­sen, und hält "Geimpf­te" für harm­lo­ser als Gesunde:

»Bei Groß­ver­an­stal­tun­gen dür­fen ab dem 14. August bis zu 1.000 Per­so­nen in Innen­räu­men zusam­men­kom­men (bis­lang 500) oder 5.000 Per­so­nen drau­ßen (bis­lang 2.500). Vor­aus­set­zung für den Zutritt ist ein Nach­weis über Imp­fung, Gene­sung oder Nega­tiv­test (aus­ge­nom­men sind Kin­der unter 12 Jah­ren).«

