"Maske weg, hat kein' Zweck" jetzt auch in B und BB

Plötzlich geht es doch ratz­fatz. Die Anpassung der Rechtslage an die Realität erreicht zwei wei­te­re Bundesländer. tages​spie​gel​.de mel­det am 6.1.23:

»Beschlüsse am Dienstag geplant: Berlin und Brandenburg wol­len Maskenpflicht im ÖPNV zum 2. Februar kippen

Die Maskenpflicht im öffent­li­chen Nahverkehr soll in Berlin und Brandenburg am 2. Februar enden. Das bestä­tig­te der Sprecher der bran­den­bur­gi­schen Landesregierung, Florian Engels, am Freitag dem Tagesspiegel. Zuerst hat­ten die „Märkische Allgemeine“ und der rbb berich­tet. Beide Länder hät­ten dem­nach drauf ver­stän­digt, dass die Aufhebung der Maskenpflicht an dem Tag ab Mitternacht gel­ten solle.

Die ent­spre­chen­den Beschlüsse sol­len am kom­men­den Dienstag im Brandenburger Landtag sowie im Berliner Senat gefasst wer­den. Zunächst hat­ten bei­de Länder ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn zu Mitte Februar anvi­siert. (Tsp)«