Maskengegner immer brutaler

»Weilheim – Kurz nach Mitternacht mach­ten sich an jenem 22. März die­ses Jahres sowohl ein 66-jäh­ri­ger Weilheimer als auch ein 41-jäh­ri­ger Peißenberger mit dem letz­ten Zug aus München auf den Heimweg. Kurz nach der Haltestelle München-Pasing eska­lier­te schließ­lich die Situation. Der Tathergang ist wei­test­ge­hend auf Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen.

Mehrfach habe der Weilheimer den Peißenberger dar­auf hin­ge­wie­sen, sei­ne Maske auf­zu­set­zen. Dieser habe jedoch wei­ter eine Serie am Handy geschaut und gesagt, er sei mit dem Konsum von Nüssen und einem Bier beschäf­tigt. Man müs­se sich irgend­wann weh­ren, wenn man so pro­vo­ziert wird, ver­such­te der 66-Jährige sei­ne Tat zu recht­fer­ti­gen…«

Nach meh­re­ren Versuchen des Täters, sein Opfer zu fil­men, nahm ihm die­ses sein Handy weg.

»Er wür­de es zurück­be­kom­men, wenn er auf­hö­re, Fotos zu machen, habe der Peißenberger gesagt und woll­te sich auf die Suche nach der Zugbegleiterin machen.

Da stell­te sich der 66-Jährige, wie auf dem Videomaterial erkenn­bar ist, in den Weg und wur­de hand­greif­lich. Mit sei­ner Faust, aus der ein Schlüssel her­aus­rag­te, schlug er auf den Peißenberger ein, wäh­rend er ihn mit der ande­ren Hand am Hals pack­te und gegen Sitze und Fenster drück­te. Ein paar Hiebe tra­fen den Peißenberger, wor­auf­hin er zu blu­ten begann. Mehrfach habe der 66-Jährige „Du gehst nir­gend­wo hin“ geru­fen und dem Opfer die Flucht vereitelt.

Opfer brauchte psychologische Unterstützung

Nach eini­ger Zeit kam schließ­lich die Zugbegleiterin dazu und infor­mier­te die Verantwortlichen am Weilheimer Bahnhof über den Vorfall. Dort ange­kom­men, trenn­ten sich schließ­lich die Wege. Das Handy habe er frei­wil­lig zurück­ge­ge­ben, beton­te das 41-jäh­ri­ge Opfer…

Sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung hielt Richterin Stefanie Reiner für ange­bracht. Es han­delt sich um das ers­te Mal, dass der Mann straf­recht­lich in Erscheinung tritt. „Beleidigung in Tathergang mit gefähr­li­cher Körperverletzung und Nötigung“, lau­te­te das Urteil.

Der Schlüssel wur­de dabei als „gefähr­li­ches Werkzeug“ ein­ge­stuft. „Gar nicht aus­zu­den­ken, was pas­siert wäre, hät­te er das Auge getrof­fen“, so die Vorsitzende. Auch wenn der Geschädigte sei­ne Maske hät­te tra­gen müs­sen, sei das kein Grund, Gewalt anzu­wen­den. Für eine mil­de­re Strafe sei der Alkoholpegel zu nied­rig gewe­sen. Der sicht­lich ent­set­ze Weilheimer ent­schul­dig­te sich mehr­fach bei sei­nem Opfer.«

Mit Bertolt Brecht wäre zu sagen:

»Da frag­te ich mich: Was für eine Kälte

Muß über die Leute gekom­men sein!

Wer schlägt da so auf sie ein

Daß sie jetzt so durch und durch erkaltet?

So helft ihnen doch! Und tut das in Bälde!

Sonst pas­siert euch etwas, was ihr nicht für mög­lich haltet!«

