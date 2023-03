Matt Hancocks Plan, alle über Covid in Angst und Schrecken zu versetzen

Unter die­ser Über­schrift prä­sen­tiert "The Tele­graph" wei­te­re Erkennt­nis­se aus dem gele­ak­ten Schrift­wech­sel des ehe­ma­li­gen bri­ti­schen Gesund­heits­mi­nis­ters. Am 4.3.23 ist dort hin­ter der Bezahl­schran­ke zu lesen:

»Wäh­rend der gesam­ten Pan­de­mie ran­gen Beam­te und Minis­ter mit der Fra­ge, wie sie sicher­stel­len konn­ten, dass die Öffent­lich­keit die sich stän­dig ändern­den Lock­down­maß­nah­men ein­hielt. Eine Waf­fe in ihrem Arse­nal war die Angst.

"Wir jagen allen Angst ein", schlug Matt Han­cock in einer Whats­App-Nach­richt mit sei­nem Medi­en­be­ra­ter vor.

Der dama­li­ge Gesund­heits­mi­nis­ter war nicht der Ein­zi­ge, der die Öffent­lich­keit durch Angst zur Ein­hal­tung der Vor­schrif­ten bewe­gen woll­te. Aus den Whats­App-Nach­rich­ten, die der Tele­graph ein­se­hen konn­te, geht her­vor, dass meh­re­re Mit­glie­der von Han­cocks Team an einer Art "Pro­jekt Angst" arbei­te­ten, in dem sie dar­über spra­chen, wie sie "Angst und Schuld­ge­füh­le" nut­zen könn­ten, um die Men­schen dazu zu brin­gen, sich an die Abrie­ge­lung zu halten…

Die Lösung bestand im Dezem­ber dar­in, mit der Ankün­di­gung eines neu­en Covid-19-Stam­mes, der so genann­ten Alpha- oder Kent-Vari­an­te, "alle in Angst und Schre­cken zu versetzen".

In einem Gespräch zwi­schen Herrn Han­cock und Herrn Poo­le am 13. Dezem­ber erör­ter­ten die bei­den, wie sie die kom­men­de Gegen­re­ak­ti­on und den Sturm über­ste­hen könn­ten. An die­sem Tag wur­den 18.409 Covid-Fäl­le und 410 Todes­fäl­le regis­triert. Fünf Tage spä­ter, am 18. Dezem­ber, strich Herr John­son in einer Kehrt­wen­de sei­ne geplan­te fünf­tä­gi­ge Weih­nachts­am­nes­tie.«

»Im Janu­ar 2021 wird Groß­bri­tan­ni­en zum drit­ten Mal lan­des­weit abge­rie­gelt, die Schu­len blei­ben geschlos­sen und die Men­schen wer­den auf­ge­for­dert, von zu Hau­se aus zu arbeiten.

Vier Tage spä­ter, am 10. Janu­ar, dis­ku­tier­ten Herr Han­cock und Simon Case, der Kabi­netts­mi­nis­ter und damit der mäch­tigs­te Beam­te des Lan­des, über stren­ge­re Maß­nah­men, die sie ein­füh­ren könnten.

Sie waren sich einig, dass klei­ne­re Anpas­sun­gen, wie z. B. das Ver­bot des Angelns, "mas­sen­haft par­odiert" wer­den wür­den, und beschlos­sen daher, dass "Angst" und/oder "Schuld­ge­füh­le" die wich­tigs­ten Instru­men­te sind, um die Ein­hal­tung der Vor­schrif­ten sicherzustellen.

Sie dis­ku­tier­ten dar­über, das Tra­gen von Mas­ken in "allen Berei­chen" ver­bind­lich vor­zu­schrei­ben, da dies eine "sehr sicht­ba­re Wir­kung" habe.

Als wei­te­res Bei­spiel wur­de die Wie­der­eröff­nung des Night­in­gale-Kran­ken­hau­ses in Lon­don genannt, das zu Beginn der Pan­de­mie in aller Eile für einen Ansturm von Covid-Pati­en­ten gebaut wor­den war. In Wirk­lich­keit wur­den die Night­in­gale-Kran­ken­häu­ser im gesam­ten Ver­ei­nig­ten König­reich kaum genutzt. Das Lon­do­ner Night­in­gale-Kran­ken­haus wur­de am 12. Janu­ar 2021 für Nicht-Covid-Pati­en­ten wie­der­eröff­net, aber nur eine Hand­voll Pati­en­ten wur­de auf­ge­nom­men.«