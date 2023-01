Mehr zum Blasius-Segen (fokussiert)

Meine Liebste hat­te mich ver­un­si­chert, als ich ihr vom Beitrag des Erzbistums Köln (Gerade noch ein­mal recht­zei­tig) zum Kampf gegen Halsschmerzen und ande­re Übel erzähl­te. Sie hielt es für einen Fake, und auch ich hat­te die Ahnung, daß jemand die Webseite von Kardinal Woelki gehackt haben könn­te. Allein. dem ist nicht so. Es fin­den sich dort auch eine Meldung aus prä­co­ro­na­ri­schen Zeiten und ein Bericht über eine schlim­me Sünde:

»Köln. In Kooperation mit der Kirchenzeitung fokus­siert das Erzbistum Köln den Gedenktag des hei­li­gen Blasius in den nächs­ten Tagen medi­al. Am 3. Februar wird tra­di­tio­nell der Blasiussegen gespen­det, der vor "Halskrankheit und allem Bösen" bewah­ren sowie "Gesundheit und Heil" schen­ken soll.

Besonderes Highlight: Generalvikar Dr. Dominik Meiering spen­det am Samstag um 12 Uhr auf der Facebook-Seite des Erzbistums live den Blasiussegen, für alle, die für den Segen am Wochenende nicht per­sön­lich in einer Kirche vor­bei­schau­en kön­nen…«

erz​bis​tum​-koeln​.de (1.2.18)



»Köln. Gegen die hohen Infektionszahlen unter beeng­ten Lebensverhältnissen stellt sich am Freitag und Samstag (7. und 8. Mai) eine Impfaktion der Kölner Caritas. An der Kirche St. Blasius im Stadtteil Meschenich kön­nen sich Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels im Caritas-Zentrum gegen das Coronavirus immu­ni­sie­ren las­sen. Die Impfstation liegt weni­ge Gehminuten ent­fernt von der Hochhaussiedlung Auf dem Kölnberg, in der rund 4100 Menschen aus über 60 Nationen leben.

Die Nachfrage nach dem Angebot war bereits zu Beginn hoch: Bis um die spä­te Mittagszeit sei­en rund 250 Impfdosen ver­ab­reicht wor­den, erklär­te Dr. Michael Kliem, der mit dem Team sei­ner Hausarztpraxis in Meschenich die Aktion beglei­te­te. Bereitgestellt wur­de der Impfstoff von der Stadt Köln, die für das Angebot die eigent­lich vor­ge­se­he­ne Priorisierung für den Bereich auf­hob. Ein ande­rer Teil stamm­te aus den von der NRW-Landesregierung zuge­sag­ten Dosen für Sonderimpfungen in sozi­al benach­tei­lig­ten Vierteln.

Werbung für das Angebot mach­te die Caritas nicht nur vor dem tem­po­rä­ren Impfzentrum, son­dern auch auf den Straßen: Auf dem Gehsteig und vor Supermärkten wie­sen Mitarbeitende der Caritas bereits Tage zuvor auf die geson­der­te Möglichkeit hin und klär­ten über den Ablauf auf. „Wir sind hier als Caritasverband seit vie­len Jahren Stadtteil bekannt und unter­wegs“, sag­te Dorothee Bodewein, Leiterin für Integration und Beratung des Kölner Caritasverbands. Dieser direk­te Zugang sei hilf­reich, um vie­le Menschen zu moti­vie­ren, sich imp­fen zu las­sen.«

Da geht ein Irrglaube naht­los in den ande­ren über.

(Hervorhebung in blau nicht im Original.)